Quella di domani, inutile girarci tanto intorno, è una partita diversa dalle altre. Una partita che va oltre al concetto di classifica, di punti, di campionato. Una partita in cui c’è in ballo quell’orgoglio campanilistico che soltanto un derby può tirare fuori e far emergere in maniera viscerale. Una partita che mette in palio, almeno per tutti i cuori azzurri, gioie e dispiaceri che si riverseranno per minimo tutta la prossima settimana. Il derby con la Fiorentina vale tutto questo, ed arriva in un momento in cui l’Empoli ha estremo bisogno di migliorare una classifica che non è assolutamente in linea con quelle che erano le aspettative della vigilia. Certo, da dire che la squadra nell’ultimo periodo ha evidenziato dei miglioramenti, e sull’aspetto dell’atteggiamento, e su quello dei punti. Andreazzoli viaggia alla buona media di un punto a partita. Non sarà semplice, affrontiamo la squadra viola in uno dei suoi momenti migliori degli ultimi anni, una squadra viola che (gli scongiuri sono d’obbligo) vincendo andrebbe a scrivere la sua miglior partenza in campionato di sempre. E sappiamo come quell’ambiente faccia proprio dell’entusiasmo un fattore dominante. Ma come abbiamo avuto modo di dire più volte, in questo lungo periodo che ci ha separato dall’ultima gara giocata, quella di domani sera dovrà essere la gara della grande opportunità. Riuscire a portare via l’intera posta andrebbe a significare tante cose in un colpo solo, e soprattutto arriverebbe quel concentrato di energie che in questo momento servono per potersi tirar fuori definitivamente da una situazione scomoda. Non facciamo mistero, e non per svalutarci, che già portare via un punto potrebbe essere linfa.

Purtroppo, come evidenziato anche da mister Andreazzoli in sede di presentazione, questo tempo a disposizione per poter mettere dentro le nuove proposte portate dallo stesso tecnico, è stato vissuto non proprio come voluto. Oltre le assenze per gli impegni delle nazionali, ci sono state diverse defezioni, con l’aggiunta poi di alcune situazioni generate proprio dalle esperienze in nazionale. Shpendi sarà sicuramente assente per una botta presa con l’Albania Under 21, e Baldanzi sarà valutato ma con una sensazione tutt’altro che positiva. Peccato, perchè poteva essere un momento importante per Andreazzoli, trovatosi per la prima volta dal suo arrivo a non avere l’assillo frenetico della partita. Ricordiamo che dal suo primo allenamento ad Empoli, in diciassette giorni si è trovato a dover gestire ben quattro gare. Ovviamente questo non deve e non vuol essere alibi, soprattutto in una partita che sappiamo avere un alto coefficiente di difficoltà e che, andando oltre all’aspetto emotivo, non creerebbe scandalo se dovesse avere un epilogo non felice. Il pareggio arrivato poi da Salerno fa strappare anche un mezzo sorriso. Ma le motivazioni non mancheranno, e quelle – forse anche prima di tutti i necessari tatticismi – saranno indubbiamente la forza motrice che andrà a muovere la squadra nel cercare il migliore dei riscatti possibili. Un grande apporto dovrà essenzialmente arrivare anche dai tifosi azzurri che, ne siamo certi, arriveranno in massa a Firenze.

Parlando di aspetto tattico non ci aspettiamo particolari variazioni rispetto al 4-3-2-1 che ormai sta contraddistinguendo l’Andreazzoli Ter. Anche lo stesso allenatore di Massa ha fatto capire che c’è un principio di gioco ormai individuato, su quello si andrà avanti e su quello ci dovrà essere la disponibilità dei giocatori. In sede di scelte, vuoi anche per le defezioni che ci sono, non c’è molto spazio alla fantasia, con un paio di ballottaggi e niente più. Sarà una bella occasione per Cambiaghi, giocatore che al momento non sta facendo vedere quello a cui ci aveva abituato. Il monzese arriva però da due settimane dove si allenato davvero bene, e proprio a Firenze (dove purtroppo trovò anche l’infortunio) regalò una gioia immensa a tutto il popolo azzurro. Anche da Caputo, che sente la maglia azzurra come una seconda pelle, ci aspettiamo la partita con la P maiuscola. Uno dei temi degli ultimi giorni era legato a chi sarebbe andato in porta, visto il rientro di Caprile; la scelta per adesso continua a ricadere su Berisha. Indubbiamente uno degli obiettivi di giornata sarà anche quello di cercare di sbloccare la situazione gol, purtroppo ferma ad uno soltanto in otto gare. Gol che, sia in ottica Fiorentina che altre, diventa elemento prezioso se vogliamo pensare di vincere le partite. Il momento non permette di fare gradi sorrisi sul calendario, che anche passato il derby non vede spiragli di possibili facilitazioni. Allora già domani serve tirar fuori la miglior prestazione possibile, individuale e di squadra, serve gettare il cuore oltre l’ostacolo, serve l’innalzare al massimo il nostro orgoglio di essere empolesi. Si può fare !