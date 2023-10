Si è giocata la nona giornata del campionato di Serie A che si è aperta con il ritorno alla vittoria per il Napoli di Garcia che ha espugnato Verona grazie a una bella doppietta di Kvaratskhelia e al gol di Politano. Vince anche l’Inter che batte il Torino nel secondo tempo con le reti di Lautaro, Thuram e nel finale Calhanoglu chiude il match. Torino contestato dai suoi tifosi. La Lazio torna al successo e batte un brutto Sassuolo mentre nelle gare della domenica la Roma ottiene i tre punti nei minuti finali con El Shaarawy contro un Monza che ha ben figurato nonostante fosse in dieci uomini dal 41′ del primo tempo. Prosegue l’ottimo momento del Bologna che batte anche il Frosinone e si porta a ridosso della zona Europa. Nello scontro diretto di Salerno pareggio ricco di gol nel finale; vantaggio Cagliari, pareggio Salernitana all’86, nuovo vantaggio sardo all’88 e pareggio Salernitana su rigore al 95′. Nel big match di San Siro impresa della Juventus che vince con un gol di Locatelli. Il Milan ha giocato dal 40′ del primo tempo in dieci uomini per l’espulsione di Thiaw. In testa alla classifica torna da sola l’Inter con un punto di vantaggio sul Milan.

In attesa dei posticipi ecco i risultati e la classifica di Serie A:

VERONA-NAPOLI 1-3

TORINO-INTER 0-3

SASSUOLO-LAZIO 0-2

ROMA-MONZA 1-0

BOLOGNA-FROSINONE 2-1

SALERNITANA-CAGLIARI 2-2

ATALANTA-GENOA 2-0

MILAN-JUVENTUS 0-1

UDINESE-LECCE Lun.23/10 ore 18:30

FIORENTINA-EMPOLI Lun. 23/10 ore 20:45