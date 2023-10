Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato un intervista al Corriere dello Sport in cui parla della gara di stasera con la Fiorentina e dei rapporti con la società viola.

Presidente Fabrizio Corsi, cosa rappresenta per lei Fiorentina-Empoli?

“Giocare all’Artemio Franchi per noi è già una festa e un evento. Da bambino, quando ero tifoso della Fiorentina, non mi sarei mai immaginato di vivere giornate come queste. Io andavo in Curva Fiesole da bambino e anche da ragazzo, sventolando una bandiera gigantesca. Ho testimoni( ride, ndr) Non avrei mai pensato, da adulto, di arrivare a queste sfide da Presidente dell’Empoli ed è una coda molto bella. Poi sono diventato dirigente azzurro e ho capito, per tanti episodi e motivi, che non sarei mai potuto essere un sostenitore di entrambi le formazioni.”

Dal punto di vista del gioco che cosa si immagina dalla gara di domani sera?

“Tutti danno per scontato il risultato, ma noi no. E’ un impresa quasi impossibile, però se dico quasi vuol dire che ci credo, il sogno c’è e a volte le imprese riescono. Energia, volontà e convinzione dovranno essere le nostre qualità. Dobbiamo cercare di rincorrere il sogno e, a volte, in passato, ci siamo riusciti, perfino in trasferta con squadre di altissima classifica. Del resto, la nostra salvezza dipende e passa anche da queste situazioni perché la classifica ad ora è complessa.”

Con al Fiorentina avete già parlato di Baldanzi?

“Ora non voglio pensare a quando e a chi venderlo, mi concentro soltanto sul fatto che possa essere un calciatore decisivo per noi. Abbiamo captato un apprezzamento da parte della Fiorentina, ma certo non ci siamo messi al tavolino. Vedo Baldanzi da quando aveva 10 anni e l’ho visto crescere. Dal punto di vista mentale è come se avesse 30 anni invece che 20. La carta d’identità non dice la verità sulla sua testa, sembra più maturo. In più è davvero forte tecnicamente, anche se sappiamo che può crescere ancora e siamo consapevoli degli aspetti in cui può migliorare. Ha un valore paragonabile a Totò Di Natale, che era qua ad Empoli ed è stato venduto all’età di 26 anni. E poi è esploso ancora di più con la casacca dell’Udinese.”

Come sono attualmente i vostri rapporti con la Fiorentina?

“Sono buoni e sereni. Non è una trattativa conclusa o saltata che può modificare o rovinare dei rapporti. Sono cose normali fra società di calcio. Lo scorso anno, gli ultimi giorni di mercato, non potevamo dar via Parisi alla Fiorentina ma lo abbiamo fatto quando è stato possibile. Ad esempio, questa estate, nell’ultima settimana di agosto, ce lo avevano chiesto anche il Milan e l’Inter senza che glielo cedessimo, ma non per questo sono cambiati i nostri rapporti. I dirigenti viola ci hanno sempre accolti in maniera esemplare, anche al Viola Park”

Con la Fiorentina state ancora parlando della possibilità che i viola giochino al Castellani durante il restyling del Franchi?

“In questo periodo non è un argomento e non se ne è più parlato, semmai il problema e il discorso verranno fuori nuovamente con l’inizio dei lavori al Franchi. Per me è sempre stata una possibilità però mi sono reso conto che solo io volevo questa cosa. Mi sembrava una cortesia per la Fiorentina e un’opportunità per l’Empoli. Tuttavia, anche qui intorno a me, ha destato più preoccupazione che interesse.

Per concludere, che cosa ne pensa del recente caso scommesse?

“Mi sto dando da fare per capire quale contributo possiamo dare noi dirigenti per aiutare sulla questione. Dobbiamo fare qualcosa in più a livello educativo con i ragazzi dai 14 anni in su. I guadagni e le frequentazioni sono molto importanti per i giocatori e bisogna stare attenti. Ci sono dentro anche ragazzi d’oro che mi sembra impensabile che siano finiti in questa situazione per come li conosco io.”