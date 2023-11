Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

Quella tra Empoli e Sassuolo è, insieme a Juventus-Pro Vercelli (12) e Milan-Pro Vercelli (12), una delle tre sfide che si è verificata più volte nella storia della Serie A senza mai vedere un pareggio: in 12 precedenti sono sette i successi per i neroverdi contro cinque degli azzurri.

L’Empoli ha vinto il 67% delle partite interne contro il Sassuolo in Serie A (4V, 2P), solo contro il Cagliari ha una percentuale di successi più elevata (75%) tra le formazioni affrontate in almeno cinque gare casalinghe nella competizione.

Il Sassuolo ha ottenuto appena 12 punti in questo campionato: nella sua storia in Serie A solo nel 2013/14 (10) e nel 2017/18 (otto) ha fatto peggio dopo le prime 12 gare stagionali.

L’Empoli ha perso cinque delle ultime sette gare casalinghe in campionato (1V, 1N) – in questi sette match inoltre ha segnato un solo gol (rete di Tommaso Baldanzi contro la Salernitana lo scorso 27 settembre).

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A (2N, 7P); quella neroverde inoltre è la formazione che ha subito più reti fuori casa nella competizione nel 2023: 33 in 16 gare esterne, una media di 2.1 a incontro.

L’Empoli è la quinta squadra che ha segnato al massimo cinque gol nelle prime 12 gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il Venezia 1998/99 (5), il Livorno 2009/10 (4), l’Atalanta 2014/15 (5) e il Benevento 2017/18 (5); tra queste, solo i veneti e i lombardi non hanno trovato la rete neanche al 13° appuntamento stagionale.

L’Empoli è, insieme al Verona, una delle due squadre a non aver né guadagnato punti da situazioni di svantaggio né perso punti una volta passate in vantaggio in questa Serie A; dall’altra parte, nessuna formazione ha perso più punti una volta avanti con il punteggio in trasferta rispetto al Sassuolo nel torneo in corso (cinque, come Cagliari, Frosinone e Lecce).

Francesco Caputo, autore di due delle cinque reti dell’Empoli in questo campionato, ha segnato due gol in quattro confronti contro il Sassuolo in Serie A (il 21 settembre 2018 con l’Empoli e il 6 febbraio 2022 con la Sampdoria); l’attaccante azzurro ha realizzato 32 dei suoi 68 centri nella competizione in maglia neroverde, tra il 2019 e il 2021.

L’Empoli è, insieme a Milan e Genoa, una delle tre squadre contro cui Domenico Berardi ha all’attivo almeno cinque reti e cinque assist in Serie A (5+6 contro i toscani); l’attaccante del Sassuolo è stato coinvolto in ben cinque marcature nelle sue ultime due sfide in campionato contro l’Empoli (tre gol e due passaggi vincenti), dopo essere rimasto a secco nelle tre precedenti.