Il “leit motive” è quello della continuità. Adesso è questo quello che si chiede all’Empoli, quello che si chiede alla squadra di Andreazzoli inerentemente la sfida che si giocherà contro il Sassuolo. Firenze aveva illuso, non deve essere cosi anche con Napoli. Il rischio potrebbe essere quello che queste due gare restino dei gioielli assestanti e non pezzi di un insieme più importante, per evitare questo è obbligatorio che domani la squadra trovi il risultato importante contro l’ex Dionisi, in una partita che sembra la miglior verifica possibile per capire chi davvero siamo. Il Sassuolo è squadra forte ma non di prima fascia, è in crisi di risultati e domani verrà a dare il suo meglio al Castellani, ha soltanto due punti in più e potrebbe esserci l’operazione sorpasso. Tutti motivi che rendono la sfida contro i neroverdi quel test significativo, non per promuovere o bocciare qualcosa, ma per verificare davvero quello che la squadra in questo momento è. Difficile pensare che possa essere quella di Firenze e Napoli – in queste due gare c’è stato anche l’involontario aiuto degli avversari – ma impossibile che sia anche quella poco reattiva vista con l’Atalanta e quella davvero pessima vista a Frosinone. In un Castellani che si vestirà a festa, davvero geniale in questo momento la pensata della società, gli azzurri dovranno dimostrare di avere gli attributi mentali e tecnici per dare la sterzata ad un campionato dal quale ci si aspettava meno pensieri.

Anche il fattore psicologico sarà importante visto che quella fiammella non si è riuscita ad innescare, come detto, dopo la straordinaria vittoria nel derby di Firenze. Tre settimane dopo siamo tornati allo stesso punto, con una partita – e vittoria – di quelle da incorniciare e ricordare, una partita che deve essere la miglior benzina per poter giocare il resto del campionato con la mentalità dei vincenti. Non sarà facile, diciamocelo subito. Abbiamo detto quello che è il Sassuolo di oggi, ovvero una squadra sicuramente in crisi di risultati e che pensava, ancor più di noi, di vivere una stagione più tranquilla. Anche loro, in qualche modo hanno subito l’effetto salto di qualità. La vittoria di San Siro contro l’Inter non è stata un trampolino ma l’esatto contrario. Da li la formazione di Dionisi ha trovato diverse difficoltà e non è più riuscita a vincere. Scontato dire che per loro, quella di domani, è una sorta di gara della vita. Li affronteremo con il massimo della rabbia che possono avere, e questo – parlando di una squadra che ha valori importanti – non sarà sicuramente una facilitazione. Ma questo, a maggior ragione, dovrà essere motivo per mettere dentro il tutto e di più, pensando anche che una vittoria potrebbe portarci ad averli alle spalle (e non era assolutamente pensabile fino ad un mese fa) a fine serata.

Mancherà ancora Baldanzi. Andreazzoli ha spiegato che le condizioni del ragazzo non sono ancora le migliori, tutelarlo da possibili peggioramenti è quello che si vuole e quindi verrà ancora risparmiato. Sarà un Empoli che non si discosterà molto da quello visto a Napoli, con un unidici di base che piano piano va creandosi. Abbiamo già avuto modo di dire che questa nuova esperienza del tecnico di Massa, rispetto all’ultima, si va a differenziare anche per le non molte variazioni di gara in gara. Davanti i giochi sembrano fatti, è semmai in mezzo al campo dove si dovranno fare le scelte più complicate. Anche perchè in mezzo ci sono tante soluzioni ed abbondanza in tutte le posizioni. Chissà se ci sarà una sorta di upgrade per quel Kovalenko che ha regalato i tre punti a Napoli, di certo sulla media sembra essere Maleh l’unico certo titolare. Anche il reparto difensivo non sembra essere soggetto a molti movimenti, potrebbe ripartire Ebuehi dall’inizio, visto anche che proprio nell’ultima gara ha fatto vedere qualcosa in più di Bereszynski. Servirà una squadra molto centrata e molto concentrata, serviranno le giuste scelte in partenza ma, come ci ha ben raccontato proprio Napoli, anche quelle in corsa dovranno non essere sbagliate. Domani tre punti pesanti in palio, ma ancor prima di questi c’è una consacrazione che tutti vogliamo dare a questa squadra.