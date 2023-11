Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

11a Giornata

Domenica 26 novembre 2023 – ore 14.00



Dal Centro Sportivo di Petroio – Fabrizio Fioravanti

EMPOLI 0 GENOA 0

EMPOLI: 40 Stubljar 2 Gaj 15 Falcusan 28 Indragoli 55 Mannelli 6 Bacci 80 Vallarelli 77 Fini 10 Sodero 87 Nabian 90 Corona

A disposizione: 1 Seghetti 3 Majdandzic 8 Stoyanov 16 Stassin 17 Ansah 20 Boli 21 De Ferdinando 22 Benyahia 29 Tosto 96 El Biache 99 Barsotti



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

GENOA: 1 Calvani 2 Scaravilli 3 Tosi 4 Palella (cap) 8 Rossi 17 Omar 19 Romano 47 Cisse 53 Pittini 70 Papastylianou 77 Thorsteinsson

A disposizione: 81 Consiglio 15 Ferroni 21 Ekhator 22 Ghilardello 28 Pinto 33 Meconi 34 Barbini 37 Sarpa 48 Kuavita 72 Bosia 92 Issa

Allenatore: Alessandro AGOSTINI

Arbitro: Sig. Gabriele RESTALDO (Ivrea)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Lorenzo GIUGGIOLI (Grosseto) – 2° Ass. Sig. Roberto MERAVIGLIA (Pistoia)

AMMONITI: 8′ Tosi (G)

ESPULSI: Nessuno

LIVE MATCH

1° Tempo

1′: primo calcio d’angolo per il Genoa, palla a Tosi, tiro alto

4′: mischia in area genoana, batti e ribatti ma nessun azzurro trova il tempo per la conclusione

6′: doppia conclusione di Vallarelli e Corone, ribattute in angolo

12′: Genoa vicino al gol con un gran tiro dal limite dell’area di Omar, palla che batte sotto la traversa, torna in campo per fortuna davanti alla riga di porta

16′: Corona da destra, traversne appena dentro l’area genoana dove arriva Vallarelli che con un piattine consegna la palla tra le braccia di Calvani

17′: uscita scomposta di Stubljar con palla che finisce sui piedi di Romano, porta vuota, tiro che sfiora il palo e finisce sul fondo

23′: graversoine da sinistra di Corona, esce basso Calvani

31′: punizione conquistata da Sodero qualche metro fuori dall’area del Genoa, a destra, batte Sodero, esce in presa alta Calvani

40′: gran rasoterra dal limite di Omar e grande risposta di Stubljar che si distende e spedisce in angolo

42′; filtrante per Sodero che entra in area, col destro colpisce Calvani in uscita e palla che poi si stampa sulla parte interna del palo

Concesso 1′ di recupero

Finisce il primo tempo sul risultato a reti bianche