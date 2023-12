Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

100 PANCHINE GRANATA PER IVAN JURIC – Ivan Juric alla panchina 100 nel Torino oggi: finora per lui 36 vittorie, 28 pareggi e 35 sconfitte, con debutto datato Ferragosto 2021, coppa Italia, Torino-Cremonese 0-0 dopo overtime, 4-1 granata ai rigori.

TORO-RECORD PER 0-0 NELLA A 2023/24 – A Frosinone domenica scorsa il Torino ha collezionato il terzo 0-0 stagionale in 15 turni di serie A, record nel 2023/24 in massima divisione, come Udinese e Bologna.

MAI DIRE “ROSSI” NELLE GARE DEL TORO E DELL’EMPOLI 2023/24 – Torino ed Empoli uniche due compagini della A 2023/24 senza espulsi, ne pro, ne contro dopo 15 turni.

100 NEI PROFESSIONISTI PER NICOLÒ CAMBIAGHI – Nicolò Cambiaghi alla gara 100 tra i professionisti: per lui finora si sommano 42 gettoni di serie A, 54 di B, 3 in coppa Italia con le maglie di Reggiana, Pordenone ed Empoli. Esordio il 27 settembre 2020, serie B, Reggiana-Pisa 2-2.

LE POCHE SOLUZIONI GOL AZZURRE – Empoli che segna con meno giocatori di tutti nella A 2023/24: 6 in 15 giornate, come Udinese, Bologna e Salernitana. I toscani vantano l’attacco più anemico del torneo, con sole 10 reti segnate.

TRE GLI EX DELLA SFIDA TRA GRANATA E AZZURRI – Etrit Berisha da una parte, Nemanja Radonjic e Samuele Ricci dall’altra: questi gli ex della sfida tra Torino e Empoli. Partendo dall’unico ex granata, il portiere albanese ha giocato col Torino dall’estate del 2021 al 2023, totalizzando 11 presenze. Venendo agli ex azzurri, Nemanja Radonjic fu tesserato dall’Empoli nel settembre 2014, senza però giocare gare ufficiali; Samuele Ricci dopo tutta la trafila nel settore giovanile azzurro, arrivò fino all’esordio in prima squadra per un totale di 91 gare con 3 gol.

MAI PAREGGIO PER GLI AZZURRI IN SERIE A CON L’ARBITRO MARINELLI – Livio Marinelli di Tivoli l’arbitro di Torino-Empoli. Sono undici i precedenti con l’Empoli, con cinque vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. In tre occasioni nel campionato 17/18: la gara d’esordio a Terni, terminata 1-1, la vittoria 4-2 a Perugia e il successo casalingo per 3-2 con il Venezia; nella Serie A 18/19 ha diretto Genoa-Empoli terminata 2-1, il campionato successivo la vittoria con il Crotone per 3-1 e la sconfitta casalinga per 4-2 con la Virtus Entella. Ha poi arbitrato, a dicembre 2020, Chievo Verona-Empoli 1-1, e nel campionato 2021/22 il doppio successo col Napoli, 0-1 al Maradona e 3-2 ad Empoli; lo scorso anno ha diretto le sfide casalinghe contro la Roma, vinta 2-1 dai giallorossi, e con l’Inter, 3-0 nerazzurro. Un solo precedente col Torino, la vittoria granata 4-0 sulla Fiorentina del gennaio del 2022.

JURIC IMBATTUTO CON ANDREAZZOLI – Tra Ivan Juric ed Aurelio Andreazzoli 2 sfide tecniche finora, nel duplice Torino-Empoli nella serie A 2021/22: 1 successo ed 1 pareggio per il coach granata.

JURIC SENZA SCONFITTE IN 5 INCROCI CON L’EMPOLI – Ivan Juric alla sesta sfida da allenatore contro l’Empoli: nei 5 precedenti mister granata mai sconfitto con score di 1 vittoria e 4 pareggi a proprio favore.

SQUADRE DEL COACH AZZURRO SEMPRE IN RETE CON IL TORINO – Quinta volta contro il Torino in gare ufficiali per Aurelio Andreazzoli, da allenatore: il mister azzurro conduce per 2 vittorie ad 1 a proprio favore, con 1 pareggio a completare i conteggi. Squadre di Andreazzoli sempre in rete nei 360’ presi in esame, totale di 9 marcature.