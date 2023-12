L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Empoli.

uric, domani saranno 100 panchine con il Toro: che emozioni prova?

“Mi sembra tanta roba di questi tempi, vuol dire che si è lavorato bene. E’ un motivo d’orgoglio”

L’Empoli ha vinto anche a Napoli, che partita sarà?

“Hanno vinto meritatamente, è piena di talento con gamba e tecnica. Con Andreazzoli hanno una buona media, sarà difficilissima”

Sarà la partita di Sazonov?

“Parlo solo bene di lui, ha una grande volontà di crescere. E’ una cosa che mi piace tanto, ma la difesa sta funzionando bene e continueremo così. Anche Sazonov avrà la sua occasione in futuro”

Radonjic sarà convocato?

“L’altra volta aveva un problema all’adduttore, ha fatto una settimana normale e quando penso che sia utile, lo userò. Si è allenato come tutti e verrà in ritiro”

Come sta Sanabria?

“Ha un problema con il tendine, ma si è allenato e non vuole mollare niente. Si allena anche con il dolore e vuole dare il suo contributo, ha un atteggiamento da professionista serio”

Torna Linetty: può rifiatare Ricci?

“A Ricci spesso capita che non entri subito in forma dopo gli infortuni. Lì abbiamo un po’ di alternative, per me Linetty è molto importante e domani partirò con lui”

Ci sono infortunati?

“Solo N’Guessan e Schuurs, questa settimana abbiamo visto l’olandese. Tutto il gruppo sta bene”

Quanto è soddisfatto del suo lavoro?

“Si è fatto un grande lavoro. Quest’anno con tre o quattro punti in più sarebbe tutto eccellente, domani vogliamo ripartire forte. Sono molto soddisfatto di questi due anni e mezzo, abbiamo tanti giocatori di proprietà e si è fatto un bel lavoro”

Come sta Djidji?

“La difesa sta andando bene, spero che anche domani si faccia bene. Djidji sta mettendo minuti, quando sta bene è un giocatore forte. Ma in questo momento il lavoro difensivo sta andando bene e andrò avanti così”

Quanto sarebbe importante avere uno stadio di proprietà e un centro sportivo per le giovanili?

“E’ fondamentale. Il Filadelfia è un bel posto ma si può ancora migliorare con certi lavori. Per le giovanili è importante che tutti stiano insieme e che non viaggino per i vari campi, è un aspetto per fare crescere la società”

Cairo ha detto che parlerà anche con sua moglie per il rinnovo: cosa risponde?

“Scherzavo alla cena di Natale…l’importante adesso è fare punti e crescere, poi si vedranno le altre cose. Ora pensiamo al campo e a lavorare”

Quanto è importante il fattore campo per queste due gare?

“Tutte le partite sono difficili, l’Empoli ha vinto a Firenze e Napoli: quando si pensa che sia un appuntamento semplice, trovi difficoltà. Dobbiamo pensare solo a loro, l’Empoli trova sempre grandi talenti. Serve il miglior Toro per vincere. Siamo concentrati su domani”

Tmw.com