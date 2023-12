L’Empoli supera in casa 3-0 la Samp. I doriani restano in dieci al 7′ del primo tempo per un brutto fallo su Corona. Da quel momento gara a senso unico con l’Empoli che avrebbe potuto ampiamente amplificare il risultato finale. Il gol azzurri portano la firma di Corona, che sigla una doppietta, e Sodero. In attesa delle altre gare, dopo 14 turni, gli azzurri sono sesti a pari merito con il Torino che ha una gara in meno. Vediamo le immagini salienti della sfida