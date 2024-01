Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossima sfida degli azzurri:

LA STRISCIA POSITIVA BIANCONERA – Juventus imbattuta da 18 gare ufficiali, di cui 15 vinte e 3 pareggiate; ultimo k.o. il 23 settembre scorso, 2-4 a Reggio Emilia dal Sassuolo.

I PRIMATI JUVENTINI NELLA A 2023/24 – Juventus senza rigori al passivo, squadra che nelle riprese migliora i propri risultati di più rispetto al 45’ (+18), Dusan Vlahovic capocannoniere dei club italiani professionistici con 5 reti segnate da inizio 2024 e giocatore più decisivo della A 2023/24 con 17 punti portati alla causa.

IL FAIR-PLAY DI JUVENTUS ED EMPOLI – Juventus ed Empoli senza espulsioni subite finora, come Torino, Inter e Fiorentina. Agli antipodi per soluzioni gol, Juve che ha mandato in rete 13 giocatori diversi (come Roma, Frosinone ed Atalanta), Empoli appena 7 (come Torino, Bologna e Verona) e toscani con attacco più anemico del torneo, sole 14 reti segnate

VIETATO (O QUASI) DARE RIGORE ALL’EMPOLI 2023/24 – L’Empoli ha calciato meno rigori di tutti finora, appena 1, come Atalanta, Torino e Salernitana.

IL TURN-OVER AZZURRO – Empoli squadra della A 2023/24 che fa più cambi: 102 sui 105 a disposizione, come il Monza.

GENNAIO “IN SALITA” PER LE SQUADRE DI NICOLA – Gennaio mese “no” per le squadre di Nicola. Media di 0,83 punti partita con bilancio formato da 5 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte in 31 match disputati.

LUPERTO: 200 NEI PROFESSIONISTI – 200 nei professionisti per Sebastiano Luperto che ha sommato finora 126 gare di A, 60 di B, 7 di coppa Italia, 6 in coppe europee con le divise di Lecce, Napoli, Pro Vercelli ed Empoli. Debutto il 4 agosto 2013, coppa Italia, Lecce-Santhià 3-0.

BILANCIO IN PERFETTO EQUILIBRIO CON L’ARBITRO MARINELLI – Livio Marinelli di Tivoli l’arbitro di Juventus-Empoli. Sono dodici i precedenti con l’Empoli, con cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. In tre occasioni nel campionato 17/18: la gara d’esordio a Terni, terminata 1-1, la vittoria 4-2 a Perugia e il successo casalingo per 3-2 con il Venezia; nella Serie A 18/19 ha diretto Genoa-Empoli terminata 2-1, il campionato successivo la vittoria con il Crotone per 3-1 e la sconfitta casalinga per 4-2 con la Virtus Entella. Ha poi arbitrato, a dicembre 2020, Chievo Verona-Empoli 1-1, e nel campionato 2021/22 il doppio successo col Napoli, 0-1 al Maradona e 3-2 ad Empoli; lo scorso anno ha diretto le sfide casalinghe contro la Roma, vinta 2-1 dai giallorossi, e con l’Inter, 3-0 nerazzurro infine la sconfitta per 1-0 sul campo del Torino dello scorso dicembre. Tre i precedenti con la Juventus, con bilancio in perfetto equilibrio di 1 vittoria bianconera, 1 pareggio e 1 sconfitta.

CAMBIASO E RUGANI GLI EX AZZURRI OGGI NELLA JUVENTUS – Sono due gli ex azzurri oggi con la maglia bianconera. Andrea Cambiaso conta 9 presenze nella stagione 2020/21 coincisa con la promozione in A; Daniele Rugani è invece cresciuto nel vivaio azzurro, arrivando fino alla prima squadra e all’esordio nei professionisti, giocando, in due stagioni tra Serie B e Serie A, 81 partite con 5 reti.

ALLEGRI IMBATTUTO E SUE SQUADRE SEMPRE IN RETE CONTRO DAVIDE NICOLA – Nono confronto tecnico ufficiale fra Massimiliano Allegri e Davide Nicola: coach bianconero imbattuto con 6 successi e 2 pareggi a proprio favore. Squadre di Allegri sempre in rete, totale di 21 marcature.

MAI PAREGGIO IN 13 SFIDE TRA ALLEGRI E L’EMPOLI – Massimiliano Allegri affronta – da allenatore – l’Empoli per la quattordicesima volta: nei 13 precedenti la “sua” Juventus si è imposta 11 volte, senza essere mai uscito il pareggio, con 2 vittorie azzurre.

NICOLA MAI VITTORIOSO E SUE SQUADRE SEMPRE A PORTA APERTA CONTRO LA JUVENTUS – Davide Nicola mai vittorioso sulla Juventus da allenatore: 10 precedenti, 2 pareggi ed 8 successi bianconeri, Juve sempre in gol, totale di 26 marcature.