Con gli ultimi giorni di mercato che premono e che potrebbero regalare qualche sorpresa, si prepara la sfida difficile ed affascinante con la Juventus. Sarà la seconda di Nicola in azzurro, una partita che va indubbiamente ad alzare il coefficiente di difficoltà, ma anche una partita nella quale non ci saranno quelle pressioni che invece il Monza si portava dietro. Domani, e non perchè l’Empoli sia vittima sacrificale, si pretenderà solo di vedere una continuità prestazionale e motivazionale, si pretenderà di vedere un Empoli indomito che farà tutto il suo massimo per gestire e controbattere l’avversario. Non sarà certo la partita in cui il risultato sarà unico metro di giudizio, sappiamo che non passa necessariamente da queste partite la nostra salvezza, e non per rimarcare quel concetto che a nessun allenatore piace, ma perchè c’è consapevolezza dei valori. E comunque, nell’ottica di dover migliorare il girone di andata, trovando quei nove/dieci punti in più, la gara con la Juventus ha davvero soltanto da portar guadagno e non farci perdere niente, anche in termini numerici. Come avrebbe detto Andreazzoli, sarà importante misurarsi con una squadra molto forte – forse la più in forma del campionato – proprio per capire quello che è il nostro stato di salute. Situazione che la gara con il Milan, per intenderci, ha fatto palesare nel suo aspetto non positivo. Nella negatività c’è modo e modo di stare. La squadra vista nel primo tempo con il Milan, è quanto adesso deve proprio essere preso a modello come antitesi. L’Empoli domani ha, al contrario, da farci vedere che è in totale fase di guarigione.

Nicola ha avuto una settimana in più per poter conoscere meglio i singoli, capendo la loro miglior duttilità all’interno del nuovo progetto tattico. Un progetto che nasce sotto un sostantivo ben preciso: identità. Oggi, nel corso del suo primo vero pregara, il neo tecnico azzurro ha battuto molto su questo concetto, facendo proprio capire che c’è un suo disegno ben preciso, quasi una sorta di ricetta per la buona riuscita del piatto. Affinché però questo possa riuscire, servirà che la squadra trovi il primo possibile la sua anima, ed in questa si dovrà andare a mettere tutta quella riconoscibilità della mano che l’ha creata. Dovendo descrivere Davide Nicola, nel pochissimo tempo avuto a disposizione per conoscerlo, quello della “praticità” è forse il concetto più congeniale da accostare. Sembra quasi di star davanti ad un meccanico al quale è stata portata un’auto da riparare; lui con grande maestria e conoscenza spiega quelli che devono essere i passaggi da eseguire, per poterla rimettere in strada ben funzionante. Un uomo, perchè poi anche la parte umana è importante, diverso da chi lo ha preceduto. Si percepisce anche quella sorta di “distacco” che forse in questo momento è la sua arma in più per trovare la massima concentrazione nella praticità (riecco la parola) del lavoro. Nicola sa bene quanto il cammino che ci aspetta sia difficile, ed è il primo – lo avrete sentito – a non voler gongolarsi più di tanto sulla prima vittoria. E forse il fatto di non aver grandi coinvolgimenti emotivi, può davvero essere la chiave che serve in questo momento a questa squadra.

Non in maniera morbosa, ma anche alla vigilia di questa gara c’è molta curiosità per capire come verrà messa in campo la squadra. Sarà quindi da verificare se al momento è in quel 3-4-2-1 il modulo che è stato scelto per avviare questo terzo progetto tattico. Un modulo che, visto con il Monza, ha fatto intravedere cose interessanti ma, soprattutto, ha mostrato una squadra quasi in una sorta di “confort zone”. A disposizione del tecnico torna Cancellieri, squalificato con il Monza, ma anche Baldanzi adesso sembra essere a pieno regime. Due giocatori che si fa un po’ fatica a collocare nello scacchiere di Davide Nicola, anche se il tecnico non la pensa cosi, evidenziando la loro compatibilità sia da trequartisti che da centrocampisti offensivi. Vedremo se uno dei due, noi nella probabile formazione non li abbiamo inseriti, partirà dall’inizio. Le scelte non sono sicuramente scontate ma non ci attendiamo nemmeno grandi sconvolgimenti. Da capire se potrà far più comodo uno come Cacace, rispetto a Gyasi sulla sinistra, mentre sarà più difficile pensare a Maleh. Detto già di Cancellieri e Baldanzi, davanti tornerà ad agire il “gigante Alberto”, che dovrà fare quel lavoro sporco che tanto mancava a questa squadra. Poi, non pretendendo la luna ad ogni gara, occhi puntati su Zurkowski che è tornato a casa come meglio non poteva. Domani servirà davvero una prestazione maiuscola (anche un pò di fortuna) per non tornare a casa a mani vuote, servirà qualcosa in più di quello che si è visto con il Monza, nonostante il rotondo successo. Ma tutto questo Nicola lo sa bene…