Queste alcune curiosità statistiche inerenti la prossimo sfida degli azzurri:

Il Milan ha tenuto la porta inviolata in ben quattro delle ultime sei gare contro l’Empoli in Serie A, dopo che aveva subito almeno una rete in tutte le precedenti 10.

L’Empoli ha evitato la sconfitta in quattro degli ultimi sei confronti con il Milan nel girone di ritorno di Serie A (1V, 3N), anche se negli ultimi tre non ha realizzato neanche una rete.

Da inizio dicembre, solo l’Inter ha ottenuto più punti e segnato più reti del Milan in Serie A: 40 punti e 39 reti per i nerazzurri nel periodo, 30 e 30 per i rossoneri.

Dopo una serie di cinque trasferte consecutive senza successi in Serie A (3N, 2P), l’Empoli ha vinto le due più recenti, contro Salernitana e Sassuolo; l’ultima volta che i toscani hanno ottenuti i tre punti in tre gare esterne di fila nella competizione è stata tra dicembre 2015 e gennaio 2016, con Marco Giampaolo in panchina.

Tra le squadre che hanno chiuso il girone d’andata di questa Serie A nelle ultime otto posizioni, l’Empoli è quella che ha conquistato più punti nelle prime otto gare giocate nel girone di ritorno: 12, appena uno in meno di quelli ottenuti in tutta la prima parte di stagione (13).

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol in questa stagione con giocatori subentrati nei cinque principali campionati europei (13): questo è anche un record per i rossoneri in un singolo torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, mentre in generale dal 1994/1995 hanno fatto meglio solo il Napoli (16 nel 2022/23), la Fiorentina (17 nel 2022/23) e l’Atalanta (20 nel 2019/20 e 21 nel 2020/21).

In caso di successo, Stefano Pioli supererebbe i 350 punti totalizzati da allenatore sulla panchina del Milan in Serie A (attualmente a 348), diventando il secondo tecnico capace di tagliare questo traguardo con i rossoneri nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Carlo Ancelotti (557).

M’Baye Niang, che con il Milan ha segnato otto reti in 67 gare di Serie A tra il 2012 e il 2017, è stato coinvolto in quattro gol nelle quattro presenze disputate nella competizione con la maglia dell’Empoli (tre centri e un passaggio vincente), mentre ha preso parte a due reti in due incroci in campionato contro i rossoneri: gol e assist, entrambi il 29 aprile 2015 a San Siro (con il Genoa).

Olivier Giroud, che ha trovato la rete nella sua ultima gara giocata in campionato contro l’Empoli, lo scorso 7 gennaio, si trova attualmente a quota 12 reti nel torneo in corso, a un centro di distanza dalla sua migior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A (13 nel 2022/2023).