Prosegue il lavoro della squadra, sotto la guida di Davide Nicola, in preparazione alla gara di Milano. Il Milan, lo ricordiamo, sarà impegnato questa sera alle 21:00 nel turno di andata (avversario lo Slavia Praga) di Europa League.

Si lavora mischiando vari assetti tattici ma, come detto già nei giorni scorsi, la sensazione è che Nicola possa propendere per tornare al 3-4-2-1. Questo anche in relazione al buono stato di salute di Zurkowski che andrebbe a riprendere la congeniale posizione al fianco di Cambiaghi. In avanti attenzione a Niang che, da ex, potrebbe fare la sua prima da titolare contro il Milan. A Milano, anche se la partenza sarà scontata dalla panchina, si rivedrà finalmente anche Caputo. Non arrivano grossi miglioramenti per Grassi che sarà assente. Sono diverse le possibilità in mezzo al campo, quella però di vedere Gyasi e Marin sulla metà destra sembra essere certezza. Anche Maleh è in predicato di partire dal primo minuto, attenzione poi a Pezzella che potrebbe essere preferito a Cacace. Ballottaggio in difesa tra Bereszynski ed Ismajli.

Azzurri di nuovo in campo domani mattina, la seduta sarà però a porte chiuse.