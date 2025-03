TORINO ED EMPOLI 2024/25, MEGLIO FUORI CHE IN CASA! – Di fronte due delle 4 squadre di A 2024/25 (con Monza ed Atalanta) che fanno meglio fuori che in casa. Per i granata 17 punti interni e 18 esterni, per i toscani 8 in casa e 14 fuori.

I POCHI RIGORI GRANATA – Torino squadra della A 2024/25 che calcia meno rigori, appena 2, come Como, Lecce, Verona e Genoa.

IL MOMENTO POSITIVO DEL TORO – Granata in rete da 9 partite di fila, totale di 14 gol, ultimo stop nello 0-0 interno del 5 gennaio scorso, contro il Parma ed 1 sola sconfitta nelle ultime 11 giornate (a fronte di 3 successi e 7 pareggi), datata 14 febbraio scorso, 2-3 a Bologna.

NUMERI “IN SALITA” PER I TOSCANI – Empoli compagine della serie A 2024/25 che incassa più reti di tutti nei 15’ finali di gara, 15 fra 76’ e 90’ recuperi inclusi e squadra che segna meno gol con subentranti (appena 2, come Genoa, Venezia, Udinese e Lecce). Una vittoria azzurra nelle ultime 17 gare di campionato, 4-1 a Verona l’8 dicembre scorso; nel mezzo 5 pareggi ed 11 sconfitte, ma porta sempre aperta con 36 reti incassate.

ARBITRA DANIELE CHIFFI, COME NEL 2016 – Daniele Chiffi di Padova l’arbitro di Torino-Empoli. Il fischietto veneto conta 12 precedenti con gli azzurri, con bilancio di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. La prima sfida risale al settembre del 2013, quando gli azzurri vinsero 2-0 sul campo del Carpi sempre in quella stagione ha arbitrato il pari sul campo del Modena. Chiffi ha poi diretto i due pareggi per 0-0 con Bologna (maggio 2016 al Castellani Computer Gross Arena) e Torino (settembre, sempre del 2016, in casa dei granata); seguono i successi per 3-2 sul Bari (Serie B 17/18) e il 2-0 sul Cagliari nell’agosto del 2018 prima di tre sconfitte: 1-0 sul campo della Lazio nel febbraio del 2019, 2-0 al Castellani contro l’Inter ad ottobre 2021 e 1-0 in casa del Milan a marzo del 2022; infine, ad agosto 2022, la sconfitta all’esordio in campionato in casa dello Spezia, a maggio del 2023 il pareggio per 1-1 in casa del Verona e la sconfitta interna con il Lecce dello scorso 11 gennaio. Mentre i precedenti con il Torino sono 9, con 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte.

QUATTRO GLI EX DELLA SFIDA TRA GRANATA E AZZURRI – Pietro Pellegri e Saba Sazonov, purtroppo entrambi infortunati, da una parte, Samuele Ricci e Sebastian Walukiewicz dall’altra: questi gli ex della sfida tra Torino e Empoli. Partendo dagli ex granata, Pellegri arrivò a Torino nel gennaio del 2022; per lui 55 presenze e 6 reti in totale. Sazonov fu prelevato dal Torino nell’estate 2023, per il georgiano 13 presenze totali. Venendo agli ex azzurri, Samuele Ricci dopo tutta la trafila nel settore giovanile empolese, arrivò fino all’esordio in prima squadra per un totale di 91 gare con 3 gol; per Walukiewicz 40 presenze in due stagioni in azzurro.

TRA D’AVERSA E VANOLI VINCE SEMPRE CHI GIOCA FUORI CASA – Terzo incrocio tecnico fra Roberto D’Aversa e Paolo Vanoli: finora vince sempre chi gioca fuori casa.

TERZA VOLTA PER VANOLI CONTRO L’EMPOLI – Paolo Vanoli, da tecnico, affronta stasera per la terza volta l’Empoli dopo i reciproci successi esterni 2024/25 in coppa Italia per i toscani, in campionato per l’allenatore granata.

D’AVERSA K.O. NEL 50% DEI CASI CONTRO IL TORINO – Sono 12 i precedenti fra mister D’Aversa ed il Torino con granata vittoriosi nel 50% dei casi, 6 volte contro le 4 del coach azzurro. Due pareggi completano i bilanci. Torino sempre in rete nelle 6 sfide in casa, totale di 9 marcature.