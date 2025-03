Il Ds azzurro Roberto Gemmi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn nel pregara con il Torino.

Come si spiega questa differenza con lo scorso 8 dicembre?

“Non me lo spiego perché sarebbe troppo semplice. Stiamo lavorando in tutte le direzioni per cercare di cambiare questa inerzia. Sappiamo benissimo che se non facciamo 3 o 4 vittorie diventa difficile giocarsela fino alla fine. Siamo pazienti e ci stiamo lavorando”.

Dopo il pareggio del Parma, 3 punti oggi sarebbero ancora più importanti?

“Noi dobbiamo guardare noi stessi e non fare confusione. Sappiamo il nostro percorso e le vittorie che dobbiamo fare”

Sui canali ufficiali del club abbiamo visto un post dedicato alle vittime del mal tempo

“Siamo vicini a tutti gli Empolesi, è stata una giornata impegnativa ma c’è tutto il nostro affetto per loro, consapevoli che la situazione sta finalmente rientrando”.