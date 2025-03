T O R I N O 1 E M P O L I 0

70′ Vlasic

Allo stadio “Olimpico” di Torino gli azzurri escono sconfitti per 1-0. Decide il gol di Vlasic messo a segno nella ripresa. Ennesima partita che potremmo definire degli sprechi, si perchè gli azzurri hanno sbagliato davvero tanto davanti, soprattutto in relazione a quanto creato. Nel primo tempo si è visto davvero un buon Empoli, organizzato e ben messo in campo, ma davanti manca sempre la precisione ed il cinismo, con errori che purtroppo costano caro. Il Toro non fa molto, ma riesce a concretizzare una delle poche occasioni che crea, e purtroppo la punizione – e sono tante le circostanze in questa stagione – è ancora molto severa. Purtroppo in questa categoria determinati errori si pagano a caro prezzo, e stasera l’imprecisione è stata parecchia. Nel complesso non certo una bella partita, condizionata anche da un campo molto scivoloso per le ingenti piogge, e sicuramente il pareggio sarebbe stato un risultato più giusto. A nove giornate dalla fine si allunga ancora un po’ il divario dalle terzultime e con quella di stasera sono quattordici le gare senza vittorie, in queste soltanto tre pareggi. Serve davvero tornare a vincere per poter sperare in una salvezza che ancora sembra alla portata. Si è rivisto Ismajli in campo e si è capito quanto sia importante, da evidenziare poi le prestazioni di Cacace e Pezzella. Adesso la sosta per le nazionali, poi a Como con un solo risultato a disposizione

TORINO (4-2-3-1) : Milinkovic-Savic; Walukiewicz (46′ Masina), Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci, Gineitis (62′ Lazaro), Vlasic (90′ Tameze), Elmas (82′ Karamoh); Adams.

A Disp: Paleari, Donnarumma, Pedersen, Dembele, Sosa, Ilic, Linetty, Salama.

Allenatore: Paolo Vanoli

EMPOLI (3-4-2-1) : Silvestri; Marianucci, Ismajli, Cacace; Sambia (76′ Kovalenko), Grassi, Henderson (86′ Konatè), Pezzella; Esposito (67′ Colombo), Gyasi; Kouamè.

A Disp: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Goglichidze, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello.

Allenatore: Roberto D’Aversa

ARBITRO: Sig. Chiffi di Padova. Assistenti: Berti/Mokhtar. VAR: Marini/Di Bello.

Ammonito: 48′ Gineitis (T).

LIVE MATCH

97′- Konate! ci prova da fuori area ma Milinkovic-Savic blocca. Chiffi la chiude qua, arriva per gli azzurri una sconfitta immeritata per quanto visto soprattutto nel primo tempo; alla squadra di D’Aversa manca ancora il Killer-Instinct per portarsi in vantaggio. Poi la giocata di un campione, quella di Vlasic regala il successo al Torino. Seconda sconfitta consecutiva, la 15^ totale per gli azzurri che rimangono a tre lunghezze da Lecce e Parma. Tutti numeri su cui riflettere nella sosta per le nazionali, sabato 29 si tornerà in campo a Como.

97′- Colombo fermato da Masina poi il passaggio di Cacace è troppo forte per Grassi. Rimessa laterale in favore del Torino.

96′- Fischiato fallo di mano di Colombo, si interrompe una potenziale occasione per gli azzurri. Milinkovic-Savic si incarica della punizione.

94′- Ennesimo cross da destra di Marianucci addomesticato da Milinkovic-Savic. Mentre Vanoli in trance agonistica chiede l’aiuto del pubblico in questo finale.

93′- Marianucci la scodella in area allontana Casadei. Ultimi disperati assalti degli uomini di D’Aversa, Gyasi da dentro l’area cerca spazio ma Maripan allontana.

91′- Assegnati sei minuti di recupero.

90′- Nel Torino finisce la partita di Vlasic al suo posto Tameze.

88′- Karamoh si porta al vertice sinistro dell’area il suo destro viene ribattuto.

87′- Angolo per i granata affidato a Biraghi, poi i granata congelano il possesso.

86′- Ultima sostituzione anche per D’Aversa: Konate per Henderson.

84′- Punizione per gli azzurri affidato al sinistro di Cacace controllato in presa alta da Milinkovic-Savic.

83′- Ultima sostituzione effettuata da Vanoli: Karamoh per Elmas.

82′- Confermato il fuorigioco dopo il Check con il var.

81′- Gol annullato a Masina, abile a raccogliere la respinta si Silvestri sul sinistro velenoso di Biraghi.

79′- Angolo per il Torino del quale si incarica Lazaro il suo cross allontanato dalla difesa dell’Empoli. Commesso fallo in attacco da Kovalenko nella ripartenza successiva.

78′- Il sinistro velenoso del Neo Zelandese sfiorato da Colombo Blocca Milinkovic-Savic.

77′- Conquista un calcio di punizione l’Empoli. Sulla palla ancora una volta Cacace pronto a metterla in mezzo.

76′- Seconda sostituzione per D’Aversa: Kovalenko per Sambia.

75′- Il Torino si procura un fallo laterale nella propria metà campo.

74′- Gyasi per Marianucci il suo cross finisce direttamente sul fondo.

72′- La dura legge del calcio: Gyasi si mangia la palla del vantaggio e sul capovolgimento di fronte Vlasic porta in vantaggio il Torino. Gli azzurri provano a non mollare gettandosi avanti.

70′- Si sblocca la gara dell’Olimpico, Vlasic raccoglie la sfera recapitata da Sambia. Si libera di Marianucci e manda la sfera all’angolino alla sinistra di Silvestri

69′- Gyasi! ripartenza eccellente degli azzurri, Kouamè addomestica un’ottima palla tagliando sul fronte opposto per Gyasi il quale non inquadra la porta.

68′- Vlasic in profondità per Adams anticipato nettamente da Ismajli che scarica verso Silvestri.

67′- Primo cambio per D’Aversa: Colombo per Esposito.

65′- Sambia costringe Biraghi al corner del quale si incarica della battuta Cacace. Sinistro del neo Zelandese allontanato sul primo palo da Ricci.

63′- Nuovo angolo per gli azzurri affidato al sinistro di Cacace, la palla staziona a lungo in area, conclusione di Pezzella alta.

62′- Pescato in posizione di fuorigioco Elmas, punizione per l’Empoli.

61′- Sponda aerea di Casadei per Gineitis che manda la sfera a lato.

60′- Pezzella per Gyasi fermato due volte da Maripan. Sul proseguo dell’azione cross di Pezzella nel cuore dell’area dove Kouamè manda la sfera sopra la traversa.

58′- Ricci guadagna il primo angolo della ripresa per il Torino. Dalla bandierina Masina sul secondo palo impatta l’angolo su cross di Biraghi, ma il suo colpo di testa finisce sopra la traversa.

57′- Maripan stende Kouamè punizione per gli azzurri. Sul capovolgimento di fronte molto bene Ismajli in anticipo su Adams.

56′- Break di Cacace palla per Kouamè finisce comodamente tra i piedi di Milinkovic-Savic.

54′- Biraghi sulla corsa di Vlasic, il croato dalla linea di fondo lascia partire un cross controllato da Silvestri.

53′- Grassi in profondità per Kouamè sul filo del fuorigioco anticipato da Milinkovic-Savic.

52′- Giudicato falloso l’intervento di Henderson ai danni di Ricci. Punizione in favore della squadra di Paolo Vanoli.

50′- Sambia la scodella in area respinge oltre la linea di fondo Masina. Primo angolo della ripresa per gli azzurri

49′- Punizione di Cacace con palla scodellata in area allontana Maripan.

48′- Arriva il primo ammonito della gara: ne fa le spese Gineitis.

46′- Gineitis in mezzo per Casadei che pensa alla rovesciata ma non ha lo spazio materiale per effettuarla.

46′- Il Torino muove il primo pallone della ripresa. Cambio nell’intervallo per Paolo Vanoli: Masina per l’ex Walukiewicz, da capire se il modulo cambierà o meno.

2° Tempo

48′- Si va all’intervallo fra qualche fischio dell’Olimpico Grande Torino, reti inviolate fra granata e azzurri. La squadra di D’Aversa ha fin qui disputato un buon primo tempo mettendo in mostra grande pressing unito a capacità di non dare punti di riferimento agli avversari, concedendo raramente la profondità agli avversari.

47′- Ismajli! il difensore Albanese non riesce ad inquadrare la porta sugli sviluppi del corner di Cacace.

47′- Walukiewicz concede il primo corner all’Empoli.

45′- Assegnati tre minuti di recupero.

44′- Staff sanitario azzurro per valutare le condizioni di Cacace entrato in rotta di collisione con il lituano.

43′- Biraghi da sinistra a cercare l’inserimento di Gineitis. Il colpo di testa scoccato dal lituano bloccato da Silvestri.

41′- Silvestri salva su Adams ma viene fermato tutto per fuorigioco iniziale di Gineitis.

40′- Ismajli muscolare su Adams ha la meglio. Grassi aiuta nella prima fase di costruzione della squadra di D’Aversa.

39′- Sambia da destra per Gyasi che non riesce ad intervenire, poi Pezzella con il destro calcia alto sopra la traversa.

38′- Fatica al Torino a far girare palla, sono ancora gli azzurri a recuperarla.

36′- Prova ad uscire il Torino ma la pressione azzurra è vincente. La squadra di D’Aversa torna a gestire la palla in maniera propositiva.

34′- Occasione Empoli! bella combinazione Gyasi-Kouamè a servire Pezzella a sinistra, il suo cross trova sul secondo palo Sambia: il francese alza sopra la traversa.

33′- Walukiewicz spinge Gyasi punizione per gli azzurri.

32′- Il sinistro di Gineitis sopra la barriera ma scavalca anche la traversa.

31′- Adams si libera di Ismajli che lo spinge ai 18 metri dalla porta, punizione per il Torino.

29′- Kouamè finisce a terra in seguito ad un contrasto con Coco.

28′- Biraghi in verticale per Elmas anticipato da Marianucci. Sull’altra sponda Sambia lascia partire un cross che attraversa l’area non trovando in tempo l’inserimento di Pezzella sul secondo palo.

26′- Il suo sinistro sul quale Silvestri va a vuoto ma per sua fortuna Coco non inquadra la porta rimasta sguarnita.

26′- Gyasi genera il secondo angolo in favore del Torino, dalla bandierina Biraghi.

25′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina allontana Marianucci, palla che si perde in fallo laterale. Rimane in pressione la squadra di Vanoli.

23′- Conquista un calcio di punizione il Torino, manovra piuttosto elaborata. Sinistro di Vlasic deviato oltre la traversa da Grassi. Primo angolo della gara per i piemontesi.

21′- La posizione del numero 11 azzurro sulla trequarti avversaria sta creando delle difficoltà alla difesa del Torino. Anche Sambia schierato da esterno a tutta fascia si sta disimpegnando bene.

20′- Gyasi! va sul filo del fuorigioco arma il destro respinto da Milinkovic-Savic.

19′- Gyasi sul filo del fuorigioco per Sambia che gli calcia il pallone addosso. Fasi di gioco piuttosto confusionarie, ma gli azzurri si mantengono reattivi e frizzanti.

18′- Duro contrasto tra Elmas ed Henderson, punizione in favore degli azzurri.

17′- Punizione per il Torino affidato al destro di Milinkovic-Savic direttamente in fallo laterale.

16′- Elmas viene pescato in fuorigioco. Punizione per gli azzurri della quale si incarica Ismajli.

14′- Pezzella da sinistra in mezzo all’area dove Sambia cerca l’intervento in acrobazia finendo per travolgere Maripan. Punizione in favore del Torino.

13′- Combinazione Adams-Biraghi, l’ex Fiorentina si fa ingolosire dalla conclusione anzichè servire Adams. Il suo pallonetto di sinistro si perde a lato.

12′- Pezzella commette fallo su Casadei, molto aggressiva la squadra di D’Aversa.

11′- Vlasic ci prova dai venti metri il suo destro bloccato da Silvestri.

10′- Lungo lancio di Vlasic troppo profondo verso Adams. Si riparte da una rimessa dal fondo per Silvestri.

9′- Sambia scodella in area per Gyasi che non trova lo spazio per la conclusione. Ma approccio convincente degli azzurri, completamente diverso rispetto a quello visto contro la Roma.

7′- Stavolta è Pezzella a finire a terra, D’Aversa protesta all’indirizzo di Chiffi poi i due si chiariscono.

6′- Milinkovic-Savic costretto ad uscire a valanga su Kouamè, poi Ricci si procura una punizione per il Torino.

5′- Gineitis riprende il suo posto sul rettangolo di gioco.

4′- Rimane a terra il calciatore Lituano, staff sanitario granata in campo.

3′- Sambia a cercare la sponda di Pezzella per il destro di Grassi respinto da Gineitis

2′- Si procura il primo angolo della gara la truppa di Roberto D’Aversa

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone, ci propone subito Sambia; il destro del francese fuori alla sinistra di Milinkovic-Savic.

0′- Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Riccardo Agabio, elemento di spicco del comitato olimpico. Tutto pronto per l’avvio della gara.

0′ – Ismajli dentro dal primo minuto ed, a sorpresa, Sambia. Per il resto l’undici disegnato ieri.

1° Tempo