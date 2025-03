A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle relative all’incontro tra Torino ed Empoli, terminato col punteggio di 1-0.

SILVESTRI: 6 Non può niente sul gol di Vlasic che si infila all’angolino. Nel resto del match non viene molto impegnato, dimostrandosi comunque pronto nell’ordinaria amministrazione.

MARIANUCCI: 6 Bravo a leggere alcune situazioni potenzialmente pericolose, ma si fa un po’ sorprendere in occasione del gol del Torino, non riuscendo a chiudere tempestivamente su Vlasic.

ISMAJLI: 6.5 Ci mette qualche minuto a “carburare”, poi si incolla ad Adams riuscendo a limitarlo con la consueta efficacia. Chiude da ultimo uomo quando ce n’è bisogno.

CACACE: 6.5 Torna stabilmente nei tre di difesa mostrando una buona sicurezza in qualità di marcatore.

SAMBIA: 6 Partita generosa e, anche se solo a tratti, efficace. Nella prima parte arriva spesso al cross, invece è meno preciso quando si tratta di scoccare verso la porta.

KOVALENKO: SV

HENDERSON: 6 Gara ordinata ma senza troppi squilli per il centrocampista scozzese, che difficilmente riesce a innescare gli avanti azzurri.

KONATE’: SV

GRASSI: 5.5 Ci mette il solito agonismo, cerca di dare ordine ma pasticcia in occasione del gol del Torino andando di fatto a disturbare Marianucci che stava colpendo di testa.

PEZZELLA: 6 Nel primo tempo è più nel vivo dell’azione, nella ripresa il suo rendimento cala abbastanza nettamente. Tutto sommato una prestazione diligente difensivamente parlando.

GYASI: 6.5 Avanzato sulla linea dei trequartisti, nel primo tempo è il più intraprendente e pericoloso degli azzurri. Gli arriva la palla giusta nel secondo tempo, ma non riesce a sfruttarla a dovere: è comunque l’ultimo a mollare.

ESPOSITO: 5 Cerca di darsi da fare, ma con i lanci lunghi fatica a toccare palloni e ad entrare nel vivo dell’azione.

COLOMBO: 5 Ingresso poco proficuo, impalpabile la sua presenza in avanti.

KOUAME’: 6.5 Viene cercato spesso con i lanci lunghi. Vince tanti duelli, si sacrifica e spizza, è meno presente in zona-gol ma era da mettere in conto per il lavoro che gli chiede D’Aversa.

MISTER D’AVERSA: 6 L’Empoli gioca una partita volenterosa, provando a penetrare nella difesa del Torino con inediti lanci lunghi e verticalizzazioni. Una tattica che sembra dare i suoi frutti, tant’è che l’Empoli crea diverse azioni potenzialmente pericolose. Rimangono però i difetti in zona offensiva, tanti tentativi ma Milinkovic-Savic non deve praticamente mai sporcarsi i guanti. Gli azzurri avrebbero probabilmente meritato di più, ma tornano ancora una volta con zero punti in saccoccia.