Il difensore azzurro Liberato Cacace è intervenuto ai microfoni nel dopo gara con il Torino.

Dov’è cambiata la partita?

“Abbiamo mancato il gol: abbiamo creato tanto, soprattutto nel primo tempo, ma per fare risultato serve segnare. Quei momenti pesano tanto. Siamo rimasti in partita anche sotto di 1-0, ma senza reti è difficile vincere”.

Le semifinali di Coppa Italia sono un valore aggiunto o un problema?

“Assolutamente non è un problema. Siamo lì perché c’è sempre stata la prestazione. C’è stata anche oggi contro il Toro, ma è mancato il gol. Ma il primo obiettivo è la salvezza”

Avete ricevuto tanti complimenti…

“Ma se vediamo la classifica, per salvarsi bisogna vincere. E’ da 14 partite che non vinciamo: per fortuna c’è la sosta, recuperiamo qualche giocatore e poi inizierà la nostra stagione nel rush finale”