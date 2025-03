L’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa è intervenuto ai microfoni nel dopo gara di Torino.

Come commenta la sfida?

“E’ dura commentare questa sconfitta. Il Toro veniva da un buon periodo, siamo qui a commentare un’ottima prestazione. Torniamo a casa con zero punti”

Gol sbagliato, gol subito…

“Anche con Sambia avevamo un’ottima occasione, o con Ismajli. Poi succede ciò che è successo nella ripresa, eravamo in tre contro due e non becchiamo la porta…E prendiamo gol su rinvio del portiere. Parliamo dei numeri e di tutto ciò che vogliamo, ma il numero più importante è il risultato. Preferirei che rabbia, delusione e sconforto vengano tenuti dentro in vista della prossima. Durante la pausa speriamo di recuperare qualcuno e far rifiatare chi tira la carretta. Anche con la Coppa Italia abbiamo messo energie fisiche e mentali. Avremmo preferito andare alla pausa con un risultato positivo”

Come si esce da questa situazione?

“Innanzitutto recuperando quei giocatori che possono darci una mano. Le assenze sono tante. Oggi è tornato un giocatore importante come Ismajli.”

Perché queste difficoltà nel segnare?

“Se andiamo a vedere i numeri, Esposito ha segnato come mai aveva fatto e Colombo ha eguagliato il suo record. Ma non si può parlare solo degli attaccanti visto che le occasioni stasera le hanno avute Gyasi, Sambia e Ismjli: dobbiamo migliorare un po’ tutti”

Una vittoria può far cambiare aria?

“Se ci fosse sfiducia non avremmo fatto questa prestazione. Abbiamo concesso poco al Torino. Con le assenze siamo ancora agganciati alla zona salvezza. Dobbiamo continuare a lavorare”

Come si motivano i ragazzi?

“Da una parte la gioventù ti porta a commettere degli errori, ma dall’altra forse sono più spensierati. Alcuni aspetti vanno migliorati e partite come quelle di stasera dimostrano che dobbiamo continuare a lavorare per migliorare in certe situazioni”.

La benzina della Coppa Italia quanto durerà?

“La vittoria con la Juve oltre ad essere benzina è stata anche tanta energia che abbiamo perso. Questa pausa ci servirà a recuperare giocatori che finora non hanno avuto alternative come Gyasi o Pezzella e riavere con noi gli infortunati”