I PRECEDENTI, AD EMPOLI IN SERIE A MAI SUCCESSO AZZURRO – Sfida numero 34 quella di sabato al Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Venezia con un bilancio totale di 14 successi veneti, 10 pareggi e 9 vittorie azzurre. Parlando delle sole gare giocate al Carlo Castellani Computer Gross Arena, 16, sono 6 le affermazioni azzurre (nessuna nella massima serie), altrettanti i pareggi e 4 i successi del Venezia. Il primo confronto risale al campionato 1948/49, Serie B, con la sfida che si concluse sul risultato di 1-1, con il gol di Bortoletto a pareggiare il vantaggio veneziano di Zecca; nell’ultimo precedente successo veneto (guidati da Paolo Zanetti, che la stagione successiva avrebbe allenato l’Empoli) 2-1 con le reti di Henry e Okereke prima del rigore nel finale di Bajrami.

GLI SPRECHI NELLE RIPRESE DELLE DUE SQUADRE – Di fronte le due squadre della serie A 2024/25 che perdono nelle riprese più punti rispetto ai risultati al 45’, 13 i toscani, 12 i lagunari.

TUTTI I NUMERI AZZURRI – Empoli squadra della A 2024/25 che segna meno gol con subentranti (appena 2, come Udinese e Lecce). Toscani svagati nei 15’ finali di gara con 15 reti subite fra 76’ e 90’ inclusi recuperi, 1 solo “rosso” in favore finora (come Genoa, Napoli e Monza).

100 IN A ITALIANA PER LIAM HENDERSON – 100 nella serie A italiana per Liam Henderson: Verona ed Empoli le maglie fin qui indossate, esordio 25 agosto 2019, Hellas Verona-Bologna 1-1.

AZZURRI SENZA VITTORIE DA DICEMBRE – Empoli senza successi in serie A dal 4-1 a Verona dell’8 dicembre scorso; poi 5 pareggi e 12 sconfitte nelle seguenti 17 giornate.

LE CIFRE ARANCIONEROVERDI – Venezia che al mercato di gennaio ha perduto Joel Pohjanpalo, capocannoniere finora dei lagunari con 6 reti e giocatore più determinante (5 punti erano frutto dei suoi gol decisivi), “tartassata” dai rigori (9 subiti, come il Lecce).

VENEZIA ANCORA SENZA SUCCESSI ESTERNI – Venezia unica squadra della A 2024/25 senza successi esterni: in massima serie, i lagunari non vincono dal 2-1 a casa-Torino del 12 febbraio 2022, poi 8 pareggi e 15 sconfitte in 23 match disputati fra fine di quella stagione e l’attuale.

ARBITRA MASSA, MAI PAREGGIO COL VENEZIA – Davide Massa di Imperia l’arbitro di Empoli-Venezia. Arbitro internazionale, ha diretto 215 gare in Serie A, 11 in questa stagione. Sono 18 i precedenti con l’Empoli, con 8 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. La prima sfida è quella del settembre del 2010, 1-0 con il Perugia; sempre in quel campionato ha diretto Empoli-Reggina 1-0. Nella stagione 2011/12 ha arbitrato 3 gare, in Serie B: Empoli-Nocerina 2-0, Empoli-Brescia 0-2 e Empoli-Vicenza 1-0. Nel settembre del 2014 la prima direzione in A, in occasione di Chievo Verona-Empoli 1-1 nell’aprile del 2015 ha arbitrato Empoli-Napoli 4-2. Tre le sfide del campionato 2015/16: Empoli-Juventus 1-3, Napoli-Empoli 5-1 e Empoli-Palermo 0-0. Arriviamo alle due sfide della stagione 2016/17, Empoli-Fiorentina 1-4 e Roma-Empoli 2-0, per proseguire con il successo sul Frosinone del marzo del 2019 per 2-0 e il 2-0 azzurro in casa del Cosenza del gennaio del 2021. Infine il pari casalingo contro la Salernitana del maggio del 2022, la vittoria 3-2 sul Torino dell’aprile dello scorso anno, la gara che valse la salvezza del torneo scorso contro la Roma vinta 2-1 dall’Empoli e la sfida pareggiata 1-1 sul campo del Genoa a marzo di quest’anno. Sono due invece i precedenti con il Venezia, con una vittoria e una sconfitta.

EBUEHI, ESPOSITO E MALEH GLI EX ARANCIONEROVERDI OGGI NELL’EMPOLI – Tyronne Ebuehi, Sebastiano Esposito e Youssef Maleh, questi gli ex veneti oggi in azzurro. Ebuehi ha giocato 20 gare nella stagione 2021/22; per Esposito 19 presenze e 2 gol da gennaio a giugno 2021 mentre Maleh conta 63 gare con 6 reti dal 2019 al 2021.

GARA DA EX PER MISTER DI FRANCESCO – Eusebio Di Francesco è un ex azzurro, avendo militato da giocatore nell’Empoli dal 1987/88 al 1990/91, per complessive 103 presenze e 3 reti tra serie A, B e C-1.

MASSIMO EQUILIBRIO NEI 4 CONFRONTI TRA I DUE TECNICI; SQUADRE DI DI FRANCESCO SEMPRE IN RETE – Quinto incrocio tecnico in partite ufficiali tra Roberto D’Aversa ed Eusebio Di Francesco e finora è assoluta parità con 1 successo per parte e 2 pareggi, squadre di Di Francesco sempre in rete, 5 marcature nei 360’ presi in esame.

D’AVERSA IMBATTUTO E SUE SQUADRE SEMPRE IN GOL CONTRO IL VENEZIA – Roberto D’Aversa affronta per la settima volta, da tecnico, i lagunari: mister azzurro imbattuto con 2 successi e 4 pareggi a proprio favore, sue squadre sempre in rete, totale di 9 marcature nei 540’ presi in esame.

L’EX DI FRANCESCO IN VANTAGGIO SULL’EMPOLI – Sono 14 i precedenti ufficiali tra Eusebio Di Francesco e l’Empoli, con bilancio – a favore del mister arancioneroverde – di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.