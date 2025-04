E M P O L I 2 V E N E Z I A 2

59′ Fazzini, 67′ Yeboah, 84′ Busio, 87′ Anjorin

Al Castellani finisce 2-2 lo scontro diretto importantissimo contro il Venezia. Una partita davvero particolare e dalle emozioni altalenanti con i gol che arrivano tutti nel secondo tempo. Azzurri avanti con Fazzini, poi il Venezia sorpassa con Yeboah e Busio ma poi il redivivo Anjorin trova il gol del pareggio. Un primo tempo difficile, dove il Venezia ha fatto decisamente qualcosa in più di noi, con Vasquez a tenerci vivi con una super parata, e senza nessun tiro nello specchio della porta veneta. La ripresa si apre con un altro piglio ed arriva un bel gol di Fazzini che sfrutta una bella giocata di Henderson, siamo sulle stelle ma si scende verso le stalle in poco tempo. Il primo gol del Venezia arriva per un’uscita a vuoto di Vasquez su calcio d’angolo, e sul secondo la difesa empolese va totalmente in confusione. Le assenze hanno pesato in questi mesi, e la riprova è Anjorin che – entrato a metà secondo tempo – fa vedere un altro passo e trova un gol bellissimo che si costruisce tutto da solo. Dalle stalle non si va sicuramente sulle stelle ma si salva un pomeriggio pasquale che avrebbe potuto assumere i tratti (sportivamente parlando) del drammatico. L’Empoli l’ha saputa riprendere e per questo va sicuramente fatto un plauso alla squadra ma la prestazione complessiva non può essere considerata sufficiente. Ai punti, siamo onesti, non l’avremmo vinta. Squadra spesso distratta ed insicura e l’approccio non è certo stato quello che ci si immaginava rispetto all’importanza della sfida. C’è da sperare che il gol di Anjorin sia un segnale importante per il finale di questa stagione, che questo punto (e non i due lasciati per strada) sia quello che alla fine possa fare la differenza. Il già citato calciatore inglese è sicuramente quello da premiare come migliore dei nostri. Adesso testa al derby.

EMPOLI (3-4-2-1) : Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi (76′ Solbakken), Grassi, Henderson (76′ Anjorin) Cacace; Fazzini, Esposito; Colombo (70′ Ebuhei)

A Disp: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Pezzella, Sambia, Kovalenko, De Sciglio, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello, Konate.

Allenatore: Roberto D’Aversa

VENEZIA (3-5-2) : Radu; Marcandalli (62′ Schingtienne) Idzes, Candè; Zerbin, Perez (72′ Duncan), Nicolussi Caviglia, Doumbia (62′ Yeboah) Ellertsson (86′ Haps); Busio, Gytkjaer (86′ Maric).

A Disp: Joronen, Grandi, Zampano, Oristanio, Conde, Bjarkason, Sverko, Ladisa, Carboni.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

ARBITRO: Sig. Massa di Imperia. Assistenti: Passeri/Costanzo. VAR: Mariani/Marini.

Ammoniti: 46′ Marcandalli (V), 54′ Grassi (E), 75′ Cacace (E),

LIVE MATCH

93′- Finisce 2-2 lo scontro diretto tra Empoli e Venezia, dopo un primo tempo alla camomilla le due squadre concedono le emozioni migliori nella ripresa. Si va letteralmente sulle montagne russe: al vantaggio firmato da Fazzini su cross di Henderson, arriva prima il pareggio di Yeboah, approfittando dell’uscita da rivedere di Vasquez poi gli ospiti avanti con Busio. Anjorin evita una sconfitta che sarebbe stata molto pesante. Un punto che non cambia le cose ma lascia inalterate le speranze di salvezza.

93′- Cacace la scodella in area per Solbakken che di spalla indirizza sul secondo palo dove nessuno è in grado di intervenire.

92′- Cross di Grassi respinto con i pugni da Radu.

91′- Ebuehi e Vasquez non si intendono, per fortuna degli azzurri Haps non trova il tempo e la coordinazione per calciare.

90′- Assegnati tre minuti di recupero.

89′- Cross di Busio sul quale non arriva per un soffio Haps. Che brivido per gli azzurri.

87′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Anjorin con un delizioso destro dal limite manda la palla a morire all’angolino alla destra di Radu

86′- Doppia sostituzione nelle file dei lagunari: Haps e Maric per Ellertson e Gytkjaer.

84′- La ribalta il Venezia, Vasquez salva su Gytkjear ma poi si scontra con Goglichidze favorendo il tap-in di Busio

84′- Anjorin dialoga con Cacace ma il suo sinistro finisce sopra la traversa.

83′- Intervento da brividi di Cacace in area azzurra. Protesta Zerbin per un presunto calcio di rigore, per il momento si gioca.

82′- Si riprende dal rinvio di Radu con il piede destro.

80′- Contropiede del Venezia ma il passaggio di Duncan verso Gytkjear è impreciso.

80′- Bella apertura di Grassi per Fazzini chiusp da Schingtienne è costretto a scaricare dietro.

78′- Fazzini si procura un fallo laterale. Meno di un quarto d’ora a disposizione per cercare la vittoria a disposizione degli azzurri.

76′- Doppia sostituzione per gli azzurri: Anjorin e Solbakken per Henderson e Gyasi.

75′- Il sinistro di Duncan allontanato da Marianucci.

75′- Cacace spende un giallo per fermare lo sgusciante Yeboah.

74′- Ebuhei prova a sfondare sulla destra, il suo cross viene respinto dalla difesa ospite.

73′- Zerbin ingaggia un duello con Goglichidze, l’ultimo tocco è del calciatore della formazione veneta.

72′- Terza sostituzione per Di Francesco: Duncan per Perez.

70′- Primo cambio anche per D’Aversa: Ebuhei per Colombo.

69′- Errore sanguinoso di Vasquez incapace di intercettare una palla non difficile. Così gli azzurri si sono fatti raggiungere dopo dieci minuti dal prezioso vantaggio firmato da Fazzini.

67′- Arriva il pareggio del Venezia, Vasquez sbaglia completamente l’uscita sull’angolo di Nicolussi Caviglia favorendo la deviazione a porta vuota di Yeboah.

66′- Fazzini ruba palla in coabitazione con Henderson, il sinistro di Colombo ammorbidito da Idzes verso Radu che blocca agevolmente.

65′- Henderson da destra per Colombo anticipato da Busio. Massa assegna calcio di punizione ai veneti.

64′- Quello di Fazzini è il primo gol stagionale. C’è da conservare questo fondamentale vantaggio in tutti i modi.

63′- Esposito servito da Colombo impegna Radu, poi il sinistro di Cacace non inquadra la porta.

62′- Arrivano le prime mosse per Di Francesco: Schintienne e Yeboah per Marcandalli e Doumbia.

60′- E’ un gol di fondamentale importanza quella del prodotto del vivaio azzurro. L’Empoli trova il vantaggio alla prima vera e propria occasione da rete.

59′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la sblocca Jacopo Fazzini servito da Henderson, la sua girata di prima intenzione non lascia scampo a Radu

58′- Gyasi in area per Colombo il quale non riesce a liberarsi di Itzes.

57′- Tocco impreciso di Goglichidze con palla controllata da Radu.

56′- Zerbin sugli sviluppi del quarto angolo per il Venezia mette in mezzo, la fa sua Vasquez in presa alta.

55′- Sinistro di Ellertson sul quale si immola Gyasi in angolo. Rimane momentaneamente a terra il giocatore azzurro.

54′- Grassi si prende un giallo piuttosto inutile. Punito per la reazione ai danni di Perez

53′- Esposito commette fallo su Nicolussi Caviglia.

52′- Zerbin travolge Viti, punizione per gli azzurri nella propria area affidato a Vasquez.

50′- Buona la lettura di Goglichidze in anticipo su Busio. Il georgiano non si fida allontanando la palla in fallo laterale.

50′- Grassi conquista una rimessa laterale nel duello rusticano con Perez.

49′- Gyasi serve Goglichidze in costante proiezione offensiva, lo ferma Doumbia che fa carambolare la palla sui piedi del georgiano.

47′- Sul pallone Cacace ed Esposito, barriera folta del Venezia con la presenza del “coccodrillo” per evitare la traiettoria bassa. La conclusione di Esposito direttamente sopra la traversa.

46′- Marcandalli spende un giallo per fermare Esposito. Secondo Massa non è un episodio meritevole del rosso, di parete diverso ovviamente giocatori e tifosi azzurri.

46′- Il primo pallone della ripresa viene giocato dagli azzurri.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo a reti inviolate tra Empoli e Venezia. Ottimo approccio sul piano dell’intensità degli azzurri, poi gli ospiti hanno preso le misure costruendo le occasioni migliori. Nessun tiro in porta scoccato nei primi 45 minuti dalla squadra di D’Aversa contro i quattro degli ospiti. Serve fare qualcosa in più per vincere questa partita.

46′- Fazzini conquista un calcio di punizione nella metà campo ospite.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

44′- Fallo piuttosto inutile di Henderson su Candè. Punizione per il Venezia, ci sono proteste dei giocatori lagunari che chiedevano il giallo allo scozzese.

42′- Sull’altra sponda fondamentale diagonale vincente di Gyasi, terzo angolo per il Venezia. Dalla bandierina Perez impegna Vasquez.

41′- La punizione calciata da Cacace a cercare Marianucci sul secondo palo, anticipato dalla difesa neroverdearancio.

41′- Gyasi fermato fallosamente da Candè. Punizione per gli azzurri.

40′- Girata di Busio su sponda dell’ex Monza con palla alta.

39′- Viti anticipa Gytjaer evitando anche l’angolo.

38′- Fazzini per Henderson, lo scozzese premia l’inserimento di Goglichidze che non è felice nel controllo.

36′- Ripartenza in campo aperto degli azzurri, Fazzini premia la sovrapposizione di Cacace, il suo cross troppo lungo per Gyasi e Colombo.

36′- Gyasi anticipa Busio generando un fallo laterale ai lagunari.

33′- Vasquez! il portiere azzurro salva sul destro violento di Doumbia. Terzo angolo per i lagunari affidato a Nicolussi Caviglia, Vasquez la fa sua in tutta sicurezza.

32′- Fazzini rientra in campo proprio per allontanare un pallone nell’area azzurra.

32′- Destro insidioso di Nicolussi Caviglia respinto con i pugni da Vasquez.

31′- Gyasi commette fallo su Ellertson vicino al vertice sinistro dell’area azzurra.

30′- Il centrocampista azzurro rimane fuori dal campo mentre D’Aversa ha mandato a scaldare Pezzella e Kovalenko

29′- Lungo lancio di Esposito per Colombo anticipato da Radu. Finisce a terra Fazzini in seguito ad uno scontro con il portiere rumeno del Venezia.

27′- Il georgiano stavolta commette fallo su Doumbia nel tentativo di anticiparlo.

26′- Goglichidze si mette in proprio, il suo destro bloccato agevolmente da Radu.

25′- Punito l’intervento di Nicolussi Caviglia su Colombo nella metà campo azzurra.

23′- Fazzini apre per Cacace, il suo cross viene intercettato da Radu. Poi Candè rinvia sul corpo di Doumbia rischiando il più clamoroso degli autogol. Dalla bandierina il neo zelandese a cercare sul secondo palo Goglichidze con palla direttamente sul fondo.

22′- Bella lettura in anticipo di Marianucci su Gytkjear.

21′- Fallo laterale per il Venezia che prova ad abbassare i ritmi.

20′- Fazzini servito in area da destra, Marcandalli si oppone in fallo laterale. Sul proseguo dell’azione finisce a terra Esposito al limite dell’area ma il direttore di gara lascia proseguire.

18′- Destro di Nicolussi Caviglia intercettato da Henderson arriva docile fra le braccia di Vasquez.

16′- Fazzini servito da Henderson finisce a terra in seguito ad un contatto con Zerbin. Massa lascia proseguire.

15′- Break di Colombo che dialoga con Esposito poi il cross di Esposito respinto in fallo laterale.

13′- Errore in uscita di Marianucci ma i veneti non concretizzano. Sta prendendo fiducia l’undici di Di Francesco.

12′- Punizione per il Venezia affidata al destro velenoso di Nicolussi Caviglia respinto con i pugni da Vasquez.

11′- Si fanno scoperti gli azzurri, riparte il Venezia in tre contro uno ma per nostra fortuna Zerbin è impreciso nel servire Busio obbligando l’americano ad un tocco in più.

10′- Esposito esce dalla morsa dei difensori avversari nei pressi dell’out destro. Goglichidze si accentra ma perde palla al limite.

9′- Gara spezzettata com’era lecito attendersi alla vigilia. Stavolta il fallo lo ha commesso Colombo ai danni di Nicolussi Caviglia.

8′- Goglichidze commette un vistoso errore tecnico poi commette fallo su Busio.

7′- Rimane a terra il prodotto del vivaio del Napoli. Venezia in momentanea inferiorità numerica.

7′- Si affaccia in avanti per la prima volta il Venezia, buona la lettura di Fazzini atterrato da Zerbin.

5′- Punizione per gli azzurri affidata a Grassi per Esposito, la sua esecuzione particolare dal vertice destro dell’area intercettato da Radu. Il portiere lagunare viene travolto proprio da Grassi. Punizione per gli ospiti.

4′- Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Cacace allarga per Henderson, il suo cross troppo alto per Colombo e Fazzini.

3′- Goglichidze procura il primo angolo della gara per gli azzurri.

2′- Henderson – 100^ in maglia azzurra per lo scozzese- cerca Colombo in verticale ma il suo passaggio è troppo profondo.

1′- Approccio arrembante degli uomini di D’Aversa.

1′- Il primo pallone viene giocato dagli azzurri.

0′- Gli azzurri giocano con il lutto al braccio per la morte della piccola Greta e Giulio Drago venuti a mancare nei giorni scorsi. Due scomparse, che hanno colpito la comunità empolese. Ovviamente ci uniamo all’immenso dolore provato dalle rispettive famiglie.

0′ – Non ce la fa Pezzella per partire dal primo minuto ed allora Cacace in campo ma mezzala sinistra. Per il resto formazione come da previsione della vigilia. Anjorin e Solbakken in panchina.

1° Tempo