I PRECEDENTI: PESCARA IN VANTAGGIO 7-5 NELLE SFIDE ABRUZZESI – A Pescara 17 precedenti ufficiali: bilancio di 7 vittorie biancazzurre (ultima 3-2 nella serie B 2011/12), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2019/20) e 5 successi toscani (ultima 2-1 nella serie B 2020/21).

LA DIFESA “ALLEGRA” DEL PESCARA – Pescara peggior difesa del torneo cadetto dopo 3 partite: 7 reti subite dagli abruzzesi, come la Sampdoria.

RIGORI CONTRO RECORD PER ABRUZZESI E TOSCANI – Di fronte due delle 3 squadre che hanno finora subito più rigori della B 2025/26 dopo 3 turni: 2 ciascuno a carico di abruzzesi e toscani, come il Bari.

IL DECISIVO POPOV – Popov giocatore che finora ha portato più punti alla sua squadra – 4 in 3 giornate – grazie alle sue reti decisive, come Shpendi (Cesena).

EMPOLI ANCORA IN CORSA IN COPPA ITALIA – Empoli una delle 5 compagini cadette che sono ancora in lizza in coppa Italia, come Venezia, Palermo, Spezia e Frosinone.

EMPOLI: UNA DIFESA DA “RIVEDERE” – Empoli a porta aperta da 12 partite ufficiali, fra vecchia e nuova stagione, totale di 19 reti al passivo. Ultimo “clean sheet” 6 aprile scorso, 0-0 interno contro il Cagliari, serie A.

LE SFIDE TECNICHE: L’EX VIVARINI IMBATTUTO CON PAGLIUCA – Tra Vincenzo Vivarini e Guido Pagliuca 2 sfide tecniche finora: 1 vittoria ed 1 pareggio per il mister abruzzese, le cui squadre non hanno mai subito gol nei 180’ presi in considerazione.

DIRIGE DI BELLO – Marco Di Bello di Brindisi dirigerà Pescara-Empoli. Per lui nel torneo cadetto, finora, 72 presenze con score di 25 vittorie interne, 26 pareggi e 21 successi esterni. Il Pescara ha sempre perso nei 4 precedenti, ultimo dei quali risalente addirittura al marzo 2021 (Ascoli vittorioso 3-2 all’Adriatico). Con l’Empoli 7 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte in 20 incroci ufficiali.

GASPARINI, MORUZZI E MEROLA GLI EX DELLA GARA – Sono tre gli ex calciatori della sfida tra Pescara e Empoli, uno negli abruzzesi, due in maglia azzurra. Partendo dall’unico ex azzurro, Davide Merola conta 6 presenze e 2 reti con l’Empoli da settembre 2019 a settembre 2020. Venendo gli ex Pescara, Gasparini ha vestito la maglia abruzzese da gennaio a giugno 2024 senza però giocare gare ufficiali; per Moruzzi due stagioni, dal 2023 al 2025, con 59 presenze ed 1 rete.

GARA DA EX PER MISTER VIVARINI – Ex della gara anche l’attuale tecnico del Pescara Vincenzo Vivarini che aveva guidato l’Empoli da luglio a dicembre 2017, con 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte in 20 panchine)

