In attesa delle gare di oggi vediamo i risultati della quarta giornata di Serie B che si è aperta venerdi’ con due anticipi; Il Frosinone si porta sul 2-0 con il Sudtirol poi nella ripresa subisce la rimonta della squadra allenata da Castori mentre il Palermo si conferma la grande di questo campionato e batte anche il Bari con un netto 2-0. Grandi sorprese arrivano dalle vittorie esterne del Cesena e della Juve Stabia che battono rispettivamente Venezia e Spezia. Pari ricco di gol tra Reggiana e Catanzaro mentre il Monza batte la Samp lasciando i liguri all’ultimo posto in classifica con zero punti. Altra vittoria esterna del Modena che raggiunge in testa alla classifica Palermo e Cesena. Oggi le ultime partite in programma.
I risultati e la classifica provvisoria:
FROSINONE-SUDTIROL 2-2
PALERMO-BARI 2-0
VENEZIA-CESENA 1-2
SPEZIA-JUVE STABIA 1-3
REGGIANA-CATANZARO 2-2
MONZA-SAMPDORIA 1-0
MANTOVA-MODENA 1-3
CARRARESE-AVELLINO OGGI ore 15:00
PESCARA-EMPOLI OGGI ore 17:15
PADOVA-V.ENTELLA OGGI ore 19:30
Le prime tre di oggi saranno le tre squadre promosse a giugno.
il Palermo si, le altre due mah…. molte posso ambire, anche noi….
Quindi Venezia e Spezia fuori secondo te? Mmmmm…
cesena e modena ai play off oltre al Palermo vanno direttamente in A una tra Venezia e Sampdoria.io spero vivamente che noi and ai play Off e poi cela giochiamo forza empoli
..Sampdoria…?
la Samp, in C dove doveva già essere….
ma Nasti non c è? Dopo 3gg di squalifica?
infortunato.