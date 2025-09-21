In attesa delle gare di oggi vediamo i risultati della quarta giornata di Serie B che si è aperta venerdi’ con due anticipi; Il Frosinone si porta sul 2-0 con il Sudtirol poi nella ripresa subisce la rimonta della squadra allenata da Castori mentre il Palermo si conferma la grande di questo campionato e batte anche il Bari con un netto 2-0. Grandi sorprese arrivano dalle vittorie esterne del Cesena e della Juve Stabia che battono rispettivamente Venezia e Spezia. Pari ricco di gol tra Reggiana e Catanzaro mentre il Monza batte la Samp lasciando i liguri all’ultimo posto in classifica con zero punti. Altra vittoria esterna del Modena che raggiunge in testa alla classifica Palermo e Cesena. Oggi le ultime partite in programma.

I risultati e la classifica provvisoria:

FROSINONE-SUDTIROL 2-2

PALERMO-BARI 2-0

VENEZIA-CESENA 1-2

SPEZIA-JUVE STABIA 1-3

REGGIANA-CATANZARO 2-2

MONZA-SAMPDORIA 1-0

MANTOVA-MODENA 1-3

CARRARESE-AVELLINO OGGI ore 15:00

PESCARA-EMPOLI OGGI ore 17:15

PADOVA-V.ENTELLA OGGI ore 19:30