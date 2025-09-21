Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Luigi Ferraris di Genova per Genoa-Empoli, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa in programma giovedì 25 settembre alle ore 18:30.

I tagliandi sono disponibili senza restrizioni al prezzo di 25,00 euro (Under 16 15,00 euro) + diritti di prevendita nei punti vendita Vivaticket e sul sito di Vivaticket; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente mercoledì 24 settembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Genova se sprovvisti di tagliando.

Genoa Cfc invita a non acquistare tagliandi d’ingresso tramite circuiti o canali web differenti da quelli sopra indicati. Si ricorda che in relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 06/06/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto è necessario presentare documento d’identità valido o fotocopia dello stesso. È richiesto di presentarsi allo stadio con un documento d’identità valido (anche i minori di anni 14 se non accompagnati da un adulto).

Empoli Fc