Campionato Primavera 2

Risultati 2a giornata

 

Pisa – EMPOLI          3 – 1   

Gol:  2′ Lauricella (E) – 21′ Buffon (P) – 58′ Vivace (P) – 85′ Tosi (P)

 

Ascoli Spezia 2 3
23′ Rama (A), 57′ Finotti (A), 63′ Cassano (S), 88′ rig. Conte (S), 91′ Conte (S
Avellino Crotone 2 2
37’ Sinopoli 37′ (C) – 58’ Adamo (C) – 80’ D’Onofrio (A) – 82’ De Michele (A)
Benevento Cosenza 6 1
10′ Del Gaudio (B), 13′ Milucci (B), 33′ Soprano (B), 35′ rig. Giugliano (B), 46′ Randazzo (C), 52′ Battista (B), 57′ Giugliano (B)
Catanzaro Pescara 0 2
1′ Guaragna (P), 23′ D’Errico (P)
Monopoli Salernitana 2 1
57’ Karim 57′ – 78’ Boncori (S) – 82’ Paukstys (M)
Palermo Bari 0 4
49’ rig. Polito – 56’ Sidibe –  76’ e 90’ Italia
Ternana Perugia 1 1
2’ Turella (T) – 45’ rig. Giardino (P)

 

 Classifica dopo la 2a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs
Benevento 2 6 2 0 0 7 1
Pescara 2 6 2 0 0 4 1
Pisa 2 6 2 0 0 5 2
Avellino 2 4 1 1 0 3 2
Ascoli 2 3 1 0 1 8 5
Cosenza 2 3 1 0 1 2 6
Empoli 2 3 1 0 1 4 4
Bari 2 3 1 0 1 4 1
Monopoli 2 3 1 0 1 3 4
Spezia 2 3 1 0 1 4 4
Crotone 2 2 0 2 0 3 3
Palermo 2 1 0 1 1 1 5
Perugia 2 1 0 1 1 1 2
Ternana 2 1 0 1 1 2 3
Catanzaro 2 0 0 0 2 0 3
Salernitana 2 0 0 0 2 3 8

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 4a Giornata

Roma – EMPOLI       5 – 3

GOL: 35’ Landi (E) – 39’ Camara (R) – 58’ rig. Guaglianone (R) – 76’ e 81’ Pucci (E) – 82’ Giammatei (R) – 86’ Proietti (R) – 90’+6 Tombion (R)

 

UNDER 16 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo

 

UNDER 15 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo

 

Articolo precedenteCoppa Italia, info biglietti per Genoa-Empoli
Articolo successivoDISASTRO AZZURRO !!!! Empoli umiliato a Pescara dall’ex Vivarini. Perdiamo 4-0 !!!
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here