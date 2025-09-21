Campionato Primavera 2
Risultati 2a giornata
Pisa – EMPOLI 3 – 1
Gol: 2′ Lauricella (E) – 21′ Buffon (P) – 58′ Vivace (P) – 85′ Tosi (P)
|Ascoli
|–
|Spezia
|2
|3
|23′ Rama (A), 57′ Finotti (A), 63′ Cassano (S), 88′ rig. Conte (S), 91′ Conte (S
|Avellino
|–
|Crotone
|2
|2
|37’ Sinopoli 37′ (C) – 58’ Adamo (C) – 80’ D’Onofrio (A) – 82’ De Michele (A)
|Benevento
|–
|Cosenza
|6
|1
|10′ Del Gaudio (B), 13′ Milucci (B), 33′ Soprano (B), 35′ rig. Giugliano (B), 46′ Randazzo (C), 52′ Battista (B), 57′ Giugliano (B)
|Catanzaro
|–
|Pescara
|0
|2
|1′ Guaragna (P), 23′ D’Errico (P)
|Monopoli
|–
|Salernitana
|2
|1
|57’ Karim 57′ – 78’ Boncori (S) – 82’ Paukstys (M)
|Palermo
|–
|Bari
|0
|4
|49’ rig. Polito – 56’ Sidibe – 76’ e 90’ Italia
|Ternana
|–
|Perugia
|1
|1
|2’ Turella (T) – 45’ rig. Giardino (P)
Classifica dopo la 2a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|p
|gf
|gs
|Benevento
|2
|6
|2
|0
|0
|7
|1
|Pescara
|2
|6
|2
|0
|0
|4
|1
|Pisa
|2
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|Avellino
|2
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|Ascoli
|2
|3
|1
|0
|1
|8
|5
|Cosenza
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|6
|Empoli
|2
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|Bari
|2
|3
|1
|0
|1
|4
|1
|Monopoli
|2
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|Spezia
|2
|3
|1
|0
|1
|4
|4
|Crotone
|2
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|Palermo
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|5
|Perugia
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|2
|Ternana
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|3
|Catanzaro
|2
|0
|0
|0
|2
|0
|3
|Salernitana
|2
|0
|0
|0
|2
|3
|8
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 4a Giornata
Roma – EMPOLI 5 – 3
GOL: 35’ Landi (E) – 39’ Camara (R) – 58’ rig. Guaglianone (R) – 76’ e 81’ Pucci (E) – 82’ Giammatei (R) – 86’ Proietti (R) – 90’+6 Tombion (R)
UNDER 16 Serie A e B
L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo
UNDER 15 Serie A e B
L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo