Campionato Primavera 2

Risultati 2a giornata

Pisa – EMPOLI 3 – 1

Gol: 2′ Lauricella (E) – 21′ Buffon (P) – 58′ Vivace (P) – 85′ Tosi (P)

Ascoli – Spezia 2 3 23′ Rama (A), 57′ Finotti (A), 63′ Cassano (S), 88′ rig. Conte (S), 91′ Conte (S Avellino – Crotone 2 2 37’ Sinopoli 37′ (C) – 58’ Adamo (C) – 80’ D’Onofrio (A) – 82’ De Michele (A) Benevento – Cosenza 6 1 10′ Del Gaudio (B), 13′ Milucci (B), 33′ Soprano (B), 35′ rig. Giugliano (B), 46′ Randazzo (C), 52′ Battista (B), 57′ Giugliano (B) Catanzaro – Pescara 0 2 1′ Guaragna (P), 23′ D’Errico (P) Monopoli – Salernitana 2 1 57’ Karim 57′ – 78’ Boncori (S) – 82’ Paukstys (M) Palermo – Bari 0 4 49’ rig. Polito – 56’ Sidibe – 76’ e 90’ Italia Ternana – Perugia 1 1 2’ Turella (T) – 45’ rig. Giardino (P)

Classifica dopo la 2a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs Benevento 2 6 2 0 0 7 1 Pescara 2 6 2 0 0 4 1 Pisa 2 6 2 0 0 5 2 Avellino 2 4 1 1 0 3 2 Ascoli 2 3 1 0 1 8 5 Cosenza 2 3 1 0 1 2 6 Empoli 2 3 1 0 1 4 4 Bari 2 3 1 0 1 4 1 Monopoli 2 3 1 0 1 3 4 Spezia 2 3 1 0 1 4 4 Crotone 2 2 0 2 0 3 3 Palermo 2 1 0 1 1 1 5 Perugia 2 1 0 1 1 1 2 Ternana 2 1 0 1 1 2 3 Catanzaro 2 0 0 0 2 0 3 Salernitana 2 0 0 0 2 3 8

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 4a Giornata

Roma – EMPOLI 5 – 3

GOL: 35’ Landi (E) – 39’ Camara (R) – 58’ rig. Guaglianone (R) – 76’ e 81’ Pucci (E) – 82’ Giammatei (R) – 86’ Proietti (R) – 90’+6 Tombion (R)

UNDER 16 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo

UNDER 15 Serie A e B

L’Empoli ha osservato il suo turno di riposo