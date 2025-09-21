P E S C A R A 4
E M P O L I0

67′ Oliveri, 70′ Oliveri, 80′ Meazzi, 91′ Merola

A Pescara gli azzurri sconfitti con un sonoro, netto e giusto 4-0. Una vergogna!  Tutto nel secondo tempo con doppietta di Oliveri, Meazzi e l’ex Merola a chiudere. Lezione netta quella che ci impone Vivarini che sicuramente si toglie qualche sassolino che teneva nella scarpa da sette anni. Gara preparata onestamente male, squadra che se escludiamo il primo quarto d’ora (l’impatto sul match era stato positivo con Shpendi subito pericoloso), è andata letteralmente in confusione e si è fatta completamente portare via dai padroni di casa. Anche il primo tempo, chiuso sullo 0-0, aveva visto indubbiamente Fulignati come vero protagonista della gara, salvando più di una volta il risultato. Nella ripresa la barca azzurra è completamente affondata, non riuscendo a tenere a bada i padroni di casa. Errori in tutte le zone del campo, alcuni giocatori che hanno avuto anche una netta involuzione rispetto alla scorsa settimana, ed in pochissimi a salvarsi. Anzi, va ribadito come il migliore dei nostri, oggi, sia stato Fulignati; sono almeno quattro le parate da circoletto rosso, parate che evitano un qualcosa che sarebbe stato ancor più imbarazzante. E’ vero, stando a quanto dichiarato c’è da salvare la categoria e, vedendo la prestazione odierna, difficile parlare di qualcosa di diverso. Da questo tipo di lezioni, da questo tipo di prestazioni totalmente negativi si deve uscire con una reazione importante, perché entrare in un loop mentale negativo è molto facile in questa categoria. Male il tecnico oggi, non tanto per le scelte iniziali ma per come ci abbia capito poco durante la gare, nei cambi e nei continui spostamenti. Non c’è niente da salvare nel pomeriggio abruzzese, c’è semmai molto da lavorare perché il tempo non manca e la squadra fino a questo pomeriggio aveva dato altre impressioni. Dobbiamo ritrovarci!

(3-5-1-1) : Desplanches; Capellini (60′ Corbo), Brosco, Pellacani; Oliveri, Squizzato, Dagassu, Corazza (83′ Di Nardo), Olzer (72′ Merola); Valzania (72′ Meazzi); Tsadjout.

A Disp: Said, Letizia, Brandes, Cangiano, Sgarbi, Graziani, Giannini, Berardi.

Allenatore: Vincenzo Vivarini.

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Ebuehi (46′ Ilie), Lovato, Curto (46′ Guarino); Elia, Ignacchiti (71′ Konate), Ghion, Carboni; Ceesay (77′ Moruzzi), Shpendi; Popov.

A Disp: Perisan, Gasparini, Obaretin, Belardinelli, Yepes, Indragoli, Tosto, Saporiti.

Allenatore: Guido Pagliuca.

ARBITRO: Sig. Di Bello di Brindisi. Assistenti: Pressato/Pascarella. VAR: Baroni/Prenna.

Ammoniti: 23′ Curto (E), 59′ Capellini (P), 65′ Guarino (E),

LIVE MATCH

93′- Arriva il triplice fischio per gli azzurri, la truppa di Pagliuca cala a picco di fronte alla brillantezza dei biancazzurri. Finisce con un 4-0 per gli abruzzesi, ma quello dei padroni di casa è un autentico dominio assoluto. Fulignati è stato protagonista di almeno quattro interventi, partita che dovrà portare a riflessioni.

91′- Merola cala il poker raccogliendo l’assist di Di Nardo

90′- Assegnati tre minuti di recupero

89′- Elia! Desplanches salva il risultato.

85′- Gioca come logico che sia sul velluto il Pescara, una lezione dura per gli azzurri quella dell’adriatico

83′- Nel Pescara Corazza viene sostituito da Di Nardo

80′- C’è gioia anche per Meazzi, destro imparabile per Fulignati. Notte fonda per gli azzurri

77′- Negli azzurri l’ex Moruzzi prende il posto di Ceesay.

76′- Fulignati! prova a limitare i danni il portiere azzurro superandosi sul sinistro di Tsadjout.

74′- Legittima il doppio vantaggio la truppa di Vivarini guadagnando un corner.

72′- Doppia sostituzione nelle file degli abruzzesi: Meazzi e Merola per Valzania ed Olzer.

72′- C’è da capire la posizione dell’esterno destro abruzzese.

71′- Negli azzurri Konate prende il posto di Ignacchiti

70′- Arriva il raddoppio, Oliveri pescato in area non lascia scampo a Fulignati.

70′- Conquista un calcio di punizione l’Empoli, ma anche stavolta viene calciato male.

69′- Gli abruzzesi trovano il classico gol della domenica, ma il vantaggio è meritato.

67′- Si porta in vantaggio il Pescara, destro violento di Oliveri stavolta imparabile per Fulignati

66′- Il centrale azzurro protagonista di un duello rusticano con Olzer. Di Bello lo premia con un calcio di punizione.

65′- Finisce nella lista dei cattivi anche Guarino per un fallo nella metà campo azzurra.

64′- Elia da sinistra, il suo cross controllato da Desplanches.

63′- Lovato si fa trovare al posto giusto per disinnescare il destro di Corazza.

62′- Tsadjout si allunga il pallone, allontana Lovato.

60′- Primo cambio anche per il Pescara, Corbo rileva l’ammonito Cappellini.

59′- Arriva il primo ammonito nelle file del Pescara, ne fa le spese Cappellini per fallo su Shpendi.

59′- Fulignati! grande intervento del portiere azzurro sul velenoso destro di Valzania.

57′- La sponda di Ilie non trova Popov anticipato da Pellacani. Proteste del Pescara che chiedeva un fallo in precedenza.

56′- Il lungo possesso palla azzurro non produce anche stavolta nullo di fatto. Desplanches interviene agevolmente sul cross di Ceesay.

54′- Pellacani esce su Popov commettendo fallo.

52′- Si riaffaccia in avanti la squadra azzurra, Ilie premia la sovrapposizione di Elia ma il pallone supera la linea di fondo.

50′- Tsadjout vince il duello con Lovato, scarico per Valzania schermato dalla difesa dell’Empoli.

48- Si lotta su ogni pallone, gara intensa soprattutto nella zona mediana del campo.

46′- Gioca il primo pallone della ripresa il Pescara. Doppio cambio operato da Guido Pagliuca, Guarino ed Ilie per Curto ed Ebuhei.

2° Tempo

46′- Si va all’intervallo sullo 0-0 tra Pescara ed Empoli. Provvidenziale Fulignati in almeno tre occasioni, salvando su Dagasso e poi sbarrando la strada a Tsadjout. Manovra piuttosto lenta ed imprecisa della truppa di Pagliuca, incapace a fornire palloni giocabili a Shpendie Popov.

46′- Intervento in ritardo di Ghion su Cappellini.

45′- Assegnato un minuto di recupero.

44′- Fulignati!! salva ancora il risultato il portiere azzurro sbarrando la strada al destro di Tsadjout.

44′- Ultime battute della prima frazione vedremo se ci sarà recupero.

42′- Accelerazione di Shpendi, entra in area albanese ma il suo cross viene respinto in angolo dal centrale albanese. Sugli sviluppi del corner, il cross di Ghion attraversa l’area, poi viene punita la scivolata di Olzer su Carboni. Cross di Elia allontanata dalla difesa abruzzese.

39′- Fulignati! ancora i riflessi del portiere azzurro sulla stilettata ancora di Dagasso.

37′- Elia si procura un calcio di punizione nella metà campo abruzzese.

35′- Olzer pescato da Tsadjout, si porta la palla sul destro ma non inquadra la porta.

33′- Ignacchiti! ruba palla al limite dell’area, ma il suo sinistro è debole.

31′- Molto impreciso in questa fase l’Empoli, si trova con maggiore difficoltà la squadra di Pagliuca.

29′- Mentre ci si avvicina alla mezz’ora ancora 0-0 tra Pescara ed Empoli. Gara caratterizzata da equilibrio, la più grande occasione finora è di marca abruzzese: Ottimo riflesso di Fulignati sulla punizione di Dagasso.

27′- Sull’altra sponda il cross di Elia è completamente sbagliato.

26′- Fulignati respinge corto su cross dalla sinistra. Si riparte però con una punizione per gli azzurri.

26′- Lovato concede il secondo angolo per il Pescara, buon momento per gli uomini di Vivarini.

24′- Fulignati! respinge presente con la mano destra disinnescando il pericoloso sinistro di Dagasso.

23′- Curto spende un giallo per fermare Dagasso che lo aveva superato.

21′- Fischiato un fallo in attacco a Shpendi, l’albanese è entrato in rotta di collisione con Cancellieri. Si riparte con una punizione per il Pescara.

19′- Scarico intelligente di Popov per Ghion. Il suo destro finisce abbondantemente alto.

18′- Richiamo di Di Bello verso Pagliuca non una novità. Il tecnico cecinese vive sempre con grande pathos la partite della sua squadra.

17′- Ignacchiti perde un pallone sanguinoso in uscita graziato da Valzania. La scelta del centrocampista biancazzurro è sbagliata, palla direttamente in fallo laterale.

16′- Sinistro di prima intenzione di Pellacani respinto dal muro azzurro, poi l’ultimo tocco è abruzzese. Si riparte con il rinvio dell’Empoli con partenza dal basso.

15′- Olzer guadagna il primo angolo per il Pescara. Dagasso si occuperà del tiro dalla bandierina.

13′- Sull’altra sponda è Fulignati chiamato ad intervenire. Agevole l’intervento sul colpo di testa di Olzer.

13′- Stavolta è Popov a non dare potenza alla sua deviazione, il suo colpo di testa viene bloccato dal portiere di casa.

12′- Mette la testa fuori il Pescara, Valzania allarga per Tsadjout. Il suo cross in area allontanato da Lovato.

11′- Shpendi non riesce a dare potenza sul cross di Ebuhei, non difficile l’intervento del portiere dell’under 21.

10′- Si fa sentire la calda curva del Pescara dietro la porta di Desplanches.

9′- Sulla punizione susseguente di Ghion respinge la retroguardia biancazzurra.

8′- Dagasso interviene in ritardo su Elia, prima parte della gara di marca azzurra.

7′- Ghion manda in verticale Shpendi, il suo cross deviato oltre la linea di fondo da Brosco. Sugli sviluppi del secondo angolo per gli azzurri, la manovra della squadra di Pagliuca sui due lati del campo non trova sfogo.

6′- Azione insistita della squadra di Pagliuca, ci provano sia Ignacchiti che Carboni ma la retroguardia abruzzese fa buona guardia.

5′- Brosco concede il primo angolo della gara agli azzurri.

3′- Fulignati gestisce un pallone dalla sinistra con grande tranquillità.

2′- Gli azzurri provano a partire dal basso in queste prime battute della partita.

1′- Prende il via la gara allo stadio “Adriatico Giovanni Cornacchia”

0′ – Rispetto alla formazione annunciata ieri, Pagliuca opta per Ebuehi e Curto ai lati di Lovato. Per il resto come già raccontato, modulo compreso.

1° Tempo

  2. Per me giocherà Carboni dietro con Ebuehi a destra. In ogni caso mi sembra un’altra formazione assurda, Pagliuca si sta complicando la vita da solo

  3. probabilmente Guarino e Obaretin hanno qualche problemino fisico, altrimenti non vedo il motivo di schierare una difesa del genere….

  8. è un 3.5.2…ma continuare a giocare con la difesa a 3 e inventarsi Ebuehi braccetto rischia di essere l’ennesimo suicidio tattico di questo mister

  9. Ebuehi mi dispiace ma non è più o ancora (decidete voi) a fare esterno titolare in questa squadra.
    Non fa nulla, corre la metà degli altri e sempre giocata a 1 metro

  19. Boh io vedo tantissima confusione
    Ebhuei da braccetto un disastro
    Ghion non ha azzeccato nulla in mezzo ci sono dei buchi enormi
    Ceesay non ha toccato palla essendo non nel suo ruolo
    Più si inventa e più si incasina

  21. Per me siamo una squadra modesta. Ai punt loro dovrebbero essere avanti.
    Abbiamo 3 giocatori di categoria veri Fulignati Elia Lovato. Un buon giocatore, Ghion. Poi gente che fa veramente fatica.

    Cosa fare secondo tempo? Non saprei, oltre Ilie abbiamo il nulla in panca offensivamente.
    Sicuramente Konate per uno spento Popov, sposterei Ceesay a destra e dentro Ilie per Ebuehi.
    Tra un po dentro Belardinelli a fare un po di legna per Igna che non sta giocando neanche lui.
    Anche Moruzzi non mi dispiace, ma alla nostra sinistra sono molto pericolosi. Lo metterei più avanti

  22. Ottimo primo tempo di calcio moderno ed innovativo del Vate Cecinese che porta a Non tirare mai in porta a prendere 10 ripartenza da transizioni a centrocampo ed essere salvati dal Ns portiere per L ennesima partita .
    Ma che calcio giochiamo ancora me lo chiedo e non mi riesce capirlo , eppure c è chi pensa che la presa sia peggiore di chi allena .
    Senza Fulignati e Popov ad oggi ala massimo potevamo avere 1 punto .
    Poi …forse la vinceremo ma è una squadra messa in campo in modo straziante

  23. Il pescara nonostante gli evidenti limiti tecnici cerca di avere un idea di calcio offensivo.
    Noi dopo 2 mesi di lavoro non abbiamo una minima idea di fase offensiva che è totalmente lasciata al caso.
    Si va dai lancioni per shpendi e popov o in alternativa dare la palla a elia sperando faccia qualcosa.
    Certo che loro sono veramente poca roba e quindi credo che almeno 1 punto verrà fuori.

  24. Dobbiamo giocare più palla a terra, nell’uno contro uno li mettiamo sempre in difficoltà. Ottimo approccio, poi la veemenza fisica del Pescara ha avuto la meglio.

  25. per ora squadra timorosa,poco convinta e parecchio da compitino…
    mancano un paio di animali da campo..
    comunque se l’obbiettivo è la salvezza è la crescita di qualche giovane può andar bene anche 1 punto a Pescara…magari con un po’ più di brio e convinzione

  32. Scusate qualcuno si era lamentato delle bestemmie del mister, ma c’è qualcosa che non mi torna
    L’ho visto con il rosario in mano

  33. siamo alla quarta partita oramai. penso che abbiamo capito tutti che la squadra è questa è ci sarà poco da divertirsi quest’anno. potremmo sperare forse quando rientreranno Haas e Pellegri ma bisogna vedere in che condizioni saranno.

  34. Comunque siamo poco come qualità di rosa. Salvoamoci alla svelta che è meglio. Altro che play off. Anche Elia tutto questo fenomeno non mi sembra.

  38. Giusto così siamo messi in campo in maniera ridicola da uno che ha il Rosario in mano , eppure c’è chi crede che questo sia anche bravo
    Zero gioco
    Zero tiri in porta
    Uno strazio

  41. allenatore incapace che non sa leggere la partita che si sta ritrovando con Carboni a giocare a destra perché il suo uomo ha cambiato fascia e questo non se ne è accorto

  57. Ho fatto bene a smettere già dallo scorso anno perché non voglio assistere a questo SCEMPIO. E ci metto tutto compreso STADIO, SITUAZIONE SOCIETARIA ecc …
    Game Over …..Mi chiedo ancora cosa vi ci voglia per aprire gli occhi più di questo!!!

  59. dove dono quelli vhe volevano totnsre dubito in A???…sara bene guardarsi bene dalla C….e fosdi il Corsi Pagliuca non lo roporterei nemmeno ad Empoli….questa partita l’ha persa lui in totale confusione….sara stato un cado il campionato fi anno perche sta modtranfo tanti limiti

  60. non facciamo l’errore dello scorso anno.. via subito il mister.. la squadra è messa sempre male in campo, ha poco gioco ed il carattere si vede a sprazzi.. ripartiamo da:
    1- via il mister
    2- fascia a fulignati
    3- cambio modulo immediato o perlomeno giocatori giusti al posto giusto
    Presidente stavolta non si scherza, la serie C significa morte sportiva!

  61. quando cambi completamente la squadra da capo a piedi per forza hai grossi problemi. non c’è un’ ossatura di squadra ben definita, bisogna salvarsi il prima possibile poi si vedrà

  64. La squadra si sapeva che era scarsa, ma il mister ci sta mettendo del suo.
    Spero soltanto che la società intervenga, non come l’anno scorso con D’Aversa

  67. Penso sia la squadra peggiore che abbia mai visto ad Empoli
    Lo seguo dal 1985
    Se non si vuole andare in C cacciare via questo incompetente
    E onestamente Gemmi è un disastro oramai sono due anni che fa acquisti assurdi
    Squadr che non ha né capo né coda
    I due di centrocampo sono ridicoli ma quelli in panchina un disastro
    Yepes non giocherebbe nemmeno al mio oratorio
    Ma io dico la prima L abbiamo vinta con Belardinelli ma cosa ha fatto sto ragazzo di male ?? Via lui non ne abbiamo vinta mezza
    Mi sa che il calcio a Empoli è finito e andremo mestamente in C

  68. Mamma mia che vergogna! Difesa imbarazzante, nemmeno all’oratorio fanno questi errori. Ora voglio vedere cosa chi dice che siamo una delle forze di campionato. Pagliuca ha perso il filo. Mentre sto scrivendo abbiamo rischiato il 3:0. Inguardabili, sono in bambola

  70. Pres io ho molta stima di te per tutti gli anni in cui ci hai tenuti tra A e B
    Per favore non perdere lucidità proprio adesso
    Via subito il livornese bestemmiatore con il rosario e via il compratore di pecore
    Questi ci e ti portano in serie C e finiresti la carriera veramente male
    Ed a gennaio spendi i soldi incassati perché finisce male

  71. Horsi sveglia!, basta colazioni a Tonfano.
    C’è da strigliare l’allenatore (in confusione tattica) e la squadra (giocatori che non corrono).

  75. Ci sono 2 giocatori che hanno toccato 0 palloni e sono ancora in campo: Ceesay e Popov.
    Pagliuca mi hai già fatto passare la voglia, la pazienza sta già finendo…

  80. Livello veramente penoso….speriamo almeno di essere all’altezza di lottare x la salvezza perché se si perde in questo modo contro il Pescara chissà quando giocheremo contro il Palermo o Venezia e Monza. purtroppo la vedo malissimo. A gennaio bisogna rivoluzionare tutto prima che sia tardi…

  83. se avevi in porta vazquez era gia’ 6 a 0 ci hanno preso a pallonate,mi sembra che anche il mister cambi continuamente giocatori e ruoli durante la partita,una pena cosi’ non si vedeva dai tempi di muzzi!cambiamo prima di entrare in un vortice negativo !

  84. E noi tifosi mentre si prende il 3-0 cantano Montevarchi Ale’
    Ci andiamo a Montevarchi a giocare tra un po’
    Vivarini grande lezione

  88. Son d’accordo con chi l’ha detto prima, i ragazzi stanno giocando male, ma l’allenatore c’ha messo proprio di’ suo. Nemmeno D’Aversa li faceva giocare così male. Ah…3:0 meritatissimo per il Pescara. Un Gol più bello dell’altro. Pagliuca via subito prima che sia troppo tardi, anche su Dazn hanno detto che ha messo in campo una squadra pessima. Che figura….

  90. difesa allegra alla Andreazzoli, pallonate e attaccanti larghi alla Iachini, lettura delle partite alla Muzzi. inizio a non essere più minimamente fiducioso

  91. Si arriva al limite dell’area ed invece di tirare si giochicchia…
    Da questo punto di vista il Pescara ci ha dato lezione, pochi fronzoli e tiri da ogni posizione.

  92. Ditegli a Biancazzurro che lo stadio da 19.000 se lo metta in quel posto
    lottiamo per il bene …
    venda se non hanno voglia ….
    Se toccato il fondo ….

  95. Pagliuca non deve nemmeno tornare ad Empoli. prendere un allenatore vero che almeno metta i giocatori nei ruoli giusti. fare più punti possibile e a gennaio comprare 4/5 giocatori forti se ci vogliamo salvare. io Ve lo dicevo dall inizio che siamo scarsi….mi avete pure infamato

  97. Quando Andre ed altri dicevamo che abbiamo giocatori lenti e monopasso.
    Il Pescara andava il triplo con dei ragazzini.
    Gente che vuole salvarsi con Shpendi e Popov (e qui Enrico aveva avvertito). Ragazzi sveglia.

  98. Purtroppo da qualche hanno le decisioni non vengono più prese da chi le prendeva prima…. chi le prende adesso ha fatto spazio ai propri amici, sta rovinando il settore giovanile e i risultati si vedo già, e adesso abbiamo anche una prima squadra scarsa per fare la B….Ringraziate la scienziata

  99. Purtroppo da qualche hanno le decisioni non vengono più prese da chi le prendeva prima…. chi le prende adesso ha fatto spazio ai propri amici, sta rovinando il settore giovanile e i risultati si vedo già, e adesso abbiamo anche una prima squadra scarsa per fare la B….Ringraziate la scienziata

  103. 16 tiri concessi al Pescara non al Palermo
    Gemmi e Pagliuca via adesso
    Chiedere scusa in ginocchio a D’Aversa
    Almeno si gioca male ma i giocatori li mette giusti e gioca copertissimo almeno si fa 0-0

  104. Più schifo della prestazione odierna soltanto la maglia indossata frutto di idee di una che non si sa nemmeno se è capace di intendere e di volere.

  107. Quattro pere meritate. Evanescenti in costruzione e attacco alla porta, in ritardo e in difficoltà nel difendere la nostra. Sempre all uno contro uno in difesa generalmente si perde. Niente da dire.

  108. e basta ma ch’è c’è un vi va bene proprio nulla lo stadio da 19000 travestito da 24000 e pagliuca che si traveste da allenatore di serie B ed è da serie C s Pisa unvu volete veni’ a tifare ma i che è un vu accontentate mai

  117. 4 a 0 col Pescara, ripeto il PESCARAAAA!!!!
    Fate schifo vergognosi ! Andate a chiedere scusa a quei 150 che sono andati in trasferta! Vergognosi e presuntuosi come l’allenatore!!!!

  120. Fabrizio (ti chiamo per nome dato che ti considero uno di famiglia) chiedi scusa ad accardi e richiamalo. ti faceva spendere ma ti faceva pure salvare! e fargli rifare la squadra, i soldi li hai, shpendi per una volta, tanto hai guadagnato talmente tanto da aver assicurato tè stesso e famiglia. se non hai più voglia invece, vendi!!!

  122. se possibile chiamare subito d Aversa …. o , chiamatemi bischero, nonno Aurelio. idea personale….i giocatori non si trovano bene con Pagliuca….

  123. Se Pagliuca ha un minimo di coscienza stasera si dimette, ma non credo proprio che succederà. Perdere si può naturalmente perdere, ma non così, non lasciando delle vere e proprie praterie all’avversario, senza creare neanche un problema a Desplanches, senza voglia. Ringraziamo Fulignati sennò se ne sarebbe presi il doppio

  124. Il problema è il mister insiste a far giocare gente senza peso a centrocampo. Unica partita vinta qundo avevamo Belardinelli. Ma questo ottuso di Allenatore non lo ha ancora capito che con i nani si va da poche parti. Ignacchitti sopravvalutato, Carboni non può giocare sempre titolare ci vuole gente di gamba e forza.
    Per ora Pagliuca voto 3

  128. allenatori liberi.
    Venturato

    Dionisi

    Pecchia

    Semplici

    Breda

    Marino

    Colantuono

    Evani

    Bisoli

    Longo

    Zaffaroni

    D’Aversa

    Gotti

    Andreazzoli

    Cioffi

    Gastaldello

    Iachini

    Mazzarri

    Aglietti

    Corini

    Lucarelli

    Rastelli

    Novellino

    • ma falla finita o un dici di capirti di calcio? ..spiegami cosa hai visto ad oggi di questo allenatore???…questo è in confusione ..non si mette in campo la squadra che ha messo dal primo minuto

  130. MA CHE COSCIENZA DEVE AVERE… DOPO D’AVERSA L’ANNO SCORSO CHE E’ RIMASTO IN SELLA DOPO TUTTI I RECORD NEGATIVI, FORSE HA PIU COSCIENZA TRUMP

  133. SQUADRA SCARSA. ALLENATORE PEGGIO. ORA CHE DITE CHE BISOGNA ASPETTARE PELLEGRI O PRENDETE COSCIENZA CHE NON C’È NE’ CAPO NE’ CODA?

  134. Allenatore che non ci ha capito niente, mette ebuehi e curto poi vede l’errore e li toglie, Carboni in difesa è un oscenità poi non mettere elie al primo tempo, bo!, oggi male male male, ma non per il risultato perché non sappiamo ancora che squadra fare😞😬😬

  136. ottima partita😁, in linea con il campionato che ci spetta…
    io ho detto terzultimi ma se consideri che abbiamo perso con 2 delle squadre che dovrebbero lottarsi con noi la salvezza forse sono stato troppo ottimista…
    ho sempre criticato l acquisto Lovato ed è il giocatore più forte che abbiamo insieme a Fulignati, è tutto un dire… alcuni in serie B non potrebbero nemmeno fare i raccattapalle

  137. Quindi siamo peggiori della rosa del Pescara?
    Oppure L allenatore che siede in panca e’uno che conosce il calcio senza presunzione e spocchia?

    Rosa modesta di sicuro la Ns ma detto e ridetto da Agosto , Pagliuca è da UiSP non oltre , messa in campo come avesse L Atalanta e non una squadra più che normale , non esiste avere un centrocampo vuoto come abbiamo , mai una riconquista della seconda palla , mai un gioco in verticale , entriamo in campo con una sufficienza ed una spocchia senza senso .

    Il Rosario in mano è il tentativo dell umano in preda alla disperazione , non ci ha capito nulla oggi e prendere delle imbarcate come abbiamo visto oggi è vergognoso .
    Anche noi che siamo “ solo” tifosi arriviamo a capire come dovrebbe essere messa la squadra con un solido 352 , ne più ne meno visto che non hai giocatori di qualità almeno non ti fai prendere a schiaffi come oggi.

    Rosa modesta, allenatore peggio

  140. Dov’è Sergio che ride delle altre squadre?

    Carboni deve giocare per forza perchè altrimenti non prendono i dindi per la valorizzazione

  143. Questa squadra adesso ha solo 1 modulo che può fare
    3-5-1-1 copertissimo
    Rombo a centrocampo due esterni
    È una sola punta
    I tre dietro marcatori fissi e almeno due del rombo fermi inchiodati davanti la difesa
    Trequartista e esterni a spingere e una punta
    Quindi belardinelli sicuro uno dei due incontri sti a centrocampo
    Elia esterno
    Lovato punto fermo in difesa con due ai lati che curano e basta

    • Questa secondo me peggio. Quel Cosenza fece una rimonta storica, le vinse praticamente tutte o quasi nell’estate del 2020; e con Marino almeno ai play off da settimi ci andammo. Stasera senza alcuna attenuante invece

  147. ricordatevi l’Obiettivo della stagione
    *RESTARE IN QUESTA CATEGORIA E SALVARSI*
    quando succedono questi risultati ricordatevi questo sempre a prescindere da tutto

  150. Non puoi partire con 3 giocatori fuori ruolo: Carboni è un esterno alto, non è un difensore. Ceesay idem e lo metti trequartista. Elia sulla destra è devastante e me lo metti a sinistra…..
    Il calcio è una roba molto semplice e gli allenatori vogliono esasperarlo tatticamente. Sconfitta che, se meditata attentamente, può essere proficua per il futuro.

  152. a me fa arrabbiare pure la stampa locale. il biuzzi è l’ unico rimasto con un po’ di palle. vi fosse stato uno ma dico un giornalista che avesse chiesto a Gemmi come mai di fosse fatta una campagna acquisti a 0 in B, nonostante i 50 milioni in saccoccia! ormai ci siamo tutti corsizzati!

  153. Disastro totale. Così non va bene. È vero che sono 4 giornate ma abbiamo giocato con squadre di bassa classifica e giocato male con tutti. Cambiare subito qualcosa perché quando incontreremo Modena Cesena Palermo Monza ce ne danno 9 ?!?!

  154. Ma L avete capito che questa squadra non può giocare a 2 a centrocampo con 2 esterni alti e 2 punte ?
    La base del calcio esiste , ma questo cafoneccello da squadra amatoriale di Cecina non la conosce però ed oggi è davanti agli occhi contro un allenatore vero che ha vinto campionati e più di 100 panchine di B ….L ha vinta con la tranquillità di chi conosce il calcio , eppure il Pescara è una delle peggiori Rose della B con il 70% di giocatori di lega pro .
    La differenza , come contro la Reggiana la fa’ chi siede in panca , credo anche che i giocatori non lo sopportino il presuntuoso perché giocano tutti in punta di piedi e sempre molto nervosi

  156. Nulla: resettare e ripartire. Non vedo altre soluzioni, inutile piangersi addosso. La serie b è questa, appena molli un po’ ti massacrano.

  158. il benzinaio e’ sempre piu’ in confusione, oggi c’era mezza squadra che giocava fuori ruolo, secondo me tempo 2 partite torna a fare le arselle a cecina

  159. il primo commento .l’ho fatto io vista la formazione ….non poteva andare che diversamente questo forse crede di essere un fenomeno e di inventarsi i giocatori dove vuole lui e come vuole lui ..però equilibrio mai e qualità in panchina ….ma se ne torni a Cecina prima possibile

  160. Spero non l‘abbiano fatto salire sul pullman x tornare ad Empoli!!!
    Una VERGOGNA!!!! Cacciate questo allenatore. UNO SCHIFO COSI E‘ UMILIANTE!!!

