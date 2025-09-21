|P E S C A R A
67′ Oliveri, 70′ Oliveri, 80′ Meazzi, 91′ Merola
A Pescara gli azzurri sconfitti con un sonoro, netto e giusto 4-0. Una vergogna! Tutto nel secondo tempo con doppietta di Oliveri, Meazzi e l’ex Merola a chiudere. Lezione netta quella che ci impone Vivarini che sicuramente si toglie qualche sassolino che teneva nella scarpa da sette anni. Gara preparata onestamente male, squadra che se escludiamo il primo quarto d’ora (l’impatto sul match era stato positivo con Shpendi subito pericoloso), è andata letteralmente in confusione e si è fatta completamente portare via dai padroni di casa. Anche il primo tempo, chiuso sullo 0-0, aveva visto indubbiamente Fulignati come vero protagonista della gara, salvando più di una volta il risultato. Nella ripresa la barca azzurra è completamente affondata, non riuscendo a tenere a bada i padroni di casa. Errori in tutte le zone del campo, alcuni giocatori che hanno avuto anche una netta involuzione rispetto alla scorsa settimana, ed in pochissimi a salvarsi. Anzi, va ribadito come il migliore dei nostri, oggi, sia stato Fulignati; sono almeno quattro le parate da circoletto rosso, parate che evitano un qualcosa che sarebbe stato ancor più imbarazzante. E’ vero, stando a quanto dichiarato c’è da salvare la categoria e, vedendo la prestazione odierna, difficile parlare di qualcosa di diverso. Da questo tipo di lezioni, da questo tipo di prestazioni totalmente negativi si deve uscire con una reazione importante, perché entrare in un loop mentale negativo è molto facile in questa categoria. Male il tecnico oggi, non tanto per le scelte iniziali ma per come ci abbia capito poco durante la gare, nei cambi e nei continui spostamenti. Non c’è niente da salvare nel pomeriggio abruzzese, c’è semmai molto da lavorare perché il tempo non manca e la squadra fino a questo pomeriggio aveva dato altre impressioni. Dobbiamo ritrovarci!
(3-5-1-1) : Desplanches; Capellini (60′ Corbo), Brosco, Pellacani; Oliveri, Squizzato, Dagassu, Corazza (83′ Di Nardo), Olzer (72′ Merola); Valzania (72′ Meazzi); Tsadjout.
A Disp: Said, Letizia, Brandes, Cangiano, Sgarbi, Graziani, Giannini, Berardi.
Allenatore: Vincenzo Vivarini.
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Ebuehi (46′ Ilie), Lovato, Curto (46′ Guarino); Elia, Ignacchiti (71′ Konate), Ghion, Carboni; Ceesay (77′ Moruzzi), Shpendi; Popov.
A Disp: Perisan, Gasparini, Obaretin, Belardinelli, Yepes, Indragoli, Tosto, Saporiti.
Allenatore: Guido Pagliuca.
ARBITRO: Sig. Di Bello di Brindisi. Assistenti: Pressato/Pascarella. VAR: Baroni/Prenna.
Ammoniti: 23′ Curto (E), 59′ Capellini (P), 65′ Guarino (E),
LIVE MATCH
93′- Arriva il triplice fischio per gli azzurri, la truppa di Pagliuca cala a picco di fronte alla brillantezza dei biancazzurri. Finisce con un 4-0 per gli abruzzesi, ma quello dei padroni di casa è un autentico dominio assoluto. Fulignati è stato protagonista di almeno quattro interventi, partita che dovrà portare a riflessioni.
91′- Merola cala il poker raccogliendo l’assist di Di Nardo
90′- Assegnati tre minuti di recupero
89′- Elia! Desplanches salva il risultato.
85′- Gioca come logico che sia sul velluto il Pescara, una lezione dura per gli azzurri quella dell’adriatico
83′- Nel Pescara Corazza viene sostituito da Di Nardo
80′- C’è gioia anche per Meazzi, destro imparabile per Fulignati. Notte fonda per gli azzurri
77′- Negli azzurri l’ex Moruzzi prende il posto di Ceesay.
76′- Fulignati! prova a limitare i danni il portiere azzurro superandosi sul sinistro di Tsadjout.
74′- Legittima il doppio vantaggio la truppa di Vivarini guadagnando un corner.
72′- Doppia sostituzione nelle file degli abruzzesi: Meazzi e Merola per Valzania ed Olzer.
72′- C’è da capire la posizione dell’esterno destro abruzzese.
71′- Negli azzurri Konate prende il posto di Ignacchiti
70′- Arriva il raddoppio, Oliveri pescato in area non lascia scampo a Fulignati.
70′- Conquista un calcio di punizione l’Empoli, ma anche stavolta viene calciato male.
69′- Gli abruzzesi trovano il classico gol della domenica, ma il vantaggio è meritato.
67′- Si porta in vantaggio il Pescara, destro violento di Oliveri stavolta imparabile per Fulignati
66′- Il centrale azzurro protagonista di un duello rusticano con Olzer. Di Bello lo premia con un calcio di punizione.
65′- Finisce nella lista dei cattivi anche Guarino per un fallo nella metà campo azzurra.
64′- Elia da sinistra, il suo cross controllato da Desplanches.
63′- Lovato si fa trovare al posto giusto per disinnescare il destro di Corazza.
62′- Tsadjout si allunga il pallone, allontana Lovato.
60′- Primo cambio anche per il Pescara, Corbo rileva l’ammonito Cappellini.
59′- Arriva il primo ammonito nelle file del Pescara, ne fa le spese Cappellini per fallo su Shpendi.
59′- Fulignati! grande intervento del portiere azzurro sul velenoso destro di Valzania.
57′- La sponda di Ilie non trova Popov anticipato da Pellacani. Proteste del Pescara che chiedeva un fallo in precedenza.
56′- Il lungo possesso palla azzurro non produce anche stavolta nullo di fatto. Desplanches interviene agevolmente sul cross di Ceesay.
54′- Pellacani esce su Popov commettendo fallo.
52′- Si riaffaccia in avanti la squadra azzurra, Ilie premia la sovrapposizione di Elia ma il pallone supera la linea di fondo.
50′- Tsadjout vince il duello con Lovato, scarico per Valzania schermato dalla difesa dell’Empoli.
48- Si lotta su ogni pallone, gara intensa soprattutto nella zona mediana del campo.
46′- Gioca il primo pallone della ripresa il Pescara. Doppio cambio operato da Guido Pagliuca, Guarino ed Ilie per Curto ed Ebuhei.
2° Tempo
46′- Si va all’intervallo sullo 0-0 tra Pescara ed Empoli. Provvidenziale Fulignati in almeno tre occasioni, salvando su Dagasso e poi sbarrando la strada a Tsadjout. Manovra piuttosto lenta ed imprecisa della truppa di Pagliuca, incapace a fornire palloni giocabili a Shpendie Popov.
46′- Intervento in ritardo di Ghion su Cappellini.
45′- Assegnato un minuto di recupero.
44′- Fulignati!! salva ancora il risultato il portiere azzurro sbarrando la strada al destro di Tsadjout.
44′- Ultime battute della prima frazione vedremo se ci sarà recupero.
42′- Accelerazione di Shpendi, entra in area albanese ma il suo cross viene respinto in angolo dal centrale albanese. Sugli sviluppi del corner, il cross di Ghion attraversa l’area, poi viene punita la scivolata di Olzer su Carboni. Cross di Elia allontanata dalla difesa abruzzese.
39′- Fulignati! ancora i riflessi del portiere azzurro sulla stilettata ancora di Dagasso.
37′- Elia si procura un calcio di punizione nella metà campo abruzzese.
35′- Olzer pescato da Tsadjout, si porta la palla sul destro ma non inquadra la porta.
33′- Ignacchiti! ruba palla al limite dell’area, ma il suo sinistro è debole.
31′- Molto impreciso in questa fase l’Empoli, si trova con maggiore difficoltà la squadra di Pagliuca.
29′- Mentre ci si avvicina alla mezz’ora ancora 0-0 tra Pescara ed Empoli. Gara caratterizzata da equilibrio, la più grande occasione finora è di marca abruzzese: Ottimo riflesso di Fulignati sulla punizione di Dagasso.
27′- Sull’altra sponda il cross di Elia è completamente sbagliato.
26′- Fulignati respinge corto su cross dalla sinistra. Si riparte però con una punizione per gli azzurri.
26′- Lovato concede il secondo angolo per il Pescara, buon momento per gli uomini di Vivarini.
24′- Fulignati! respinge presente con la mano destra disinnescando il pericoloso sinistro di Dagasso.
23′- Curto spende un giallo per fermare Dagasso che lo aveva superato.
21′- Fischiato un fallo in attacco a Shpendi, l’albanese è entrato in rotta di collisione con Cancellieri. Si riparte con una punizione per il Pescara.
19′- Scarico intelligente di Popov per Ghion. Il suo destro finisce abbondantemente alto.
18′- Richiamo di Di Bello verso Pagliuca non una novità. Il tecnico cecinese vive sempre con grande pathos la partite della sua squadra.
17′- Ignacchiti perde un pallone sanguinoso in uscita graziato da Valzania. La scelta del centrocampista biancazzurro è sbagliata, palla direttamente in fallo laterale.
16′- Sinistro di prima intenzione di Pellacani respinto dal muro azzurro, poi l’ultimo tocco è abruzzese. Si riparte con il rinvio dell’Empoli con partenza dal basso.
15′- Olzer guadagna il primo angolo per il Pescara. Dagasso si occuperà del tiro dalla bandierina.
13′- Sull’altra sponda è Fulignati chiamato ad intervenire. Agevole l’intervento sul colpo di testa di Olzer.
13′- Stavolta è Popov a non dare potenza alla sua deviazione, il suo colpo di testa viene bloccato dal portiere di casa.
12′- Mette la testa fuori il Pescara, Valzania allarga per Tsadjout. Il suo cross in area allontanato da Lovato.
11′- Shpendi non riesce a dare potenza sul cross di Ebuhei, non difficile l’intervento del portiere dell’under 21.
10′- Si fa sentire la calda curva del Pescara dietro la porta di Desplanches.
9′- Sulla punizione susseguente di Ghion respinge la retroguardia biancazzurra.
8′- Dagasso interviene in ritardo su Elia, prima parte della gara di marca azzurra.
7′- Ghion manda in verticale Shpendi, il suo cross deviato oltre la linea di fondo da Brosco. Sugli sviluppi del secondo angolo per gli azzurri, la manovra della squadra di Pagliuca sui due lati del campo non trova sfogo.
6′- Azione insistita della squadra di Pagliuca, ci provano sia Ignacchiti che Carboni ma la retroguardia abruzzese fa buona guardia.
5′- Brosco concede il primo angolo della gara agli azzurri.
3′- Fulignati gestisce un pallone dalla sinistra con grande tranquillità.
2′- Gli azzurri provano a partire dal basso in queste prime battute della partita.
1′- Prende il via la gara allo stadio “Adriatico Giovanni Cornacchia”
0′ – Rispetto alla formazione annunciata ieri, Pagliuca opta per Ebuehi e Curto ai lati di Lovato. Per il resto come già raccontato, modulo compreso.
1° Tempo
mi auguro che sappia quel che fa e sopratutto che abbia ragione lui…mi sta piacendo sempre meno questo allenatore
Per me giocherà Carboni dietro con Ebuehi a destra. In ogni caso mi sembra un’altra formazione assurda, Pagliuca si sta complicando la vita da solo
probabilmente Guarino e Obaretin hanno qualche problemino fisico, altrimenti non vedo il motivo di schierare una difesa del genere….
Sembrerebbe un 442 o 4231
Saprà lui ….
Oppure il solito 3421 con difesa immutata ( ed avrebbe senso )
Curto Lovato Carboni
Ebhuei igna Ghion Elia
Ceesay Sphendi
Popov
spiccano soprattutto le 3 punte nelle assenze…
importante per la crescita e per il morale raccattare almeno 1 punto…
oggi non è impossibile dai… dovremmo farcela per i 3 punti
C’è la coppa italia….bisogna onorarla…e passare il turno
è un 3.5.2…ma continuare a giocare con la difesa a 3 e inventarsi Ebuehi braccetto rischia di essere l’ennesimo suicidio tattico di questo mister
Ebuehi mi dispiace ma non è più o ancora (decidete voi) a fare esterno titolare in questa squadra.
Non fa nulla, corre la metà degli altri e sempre giocata a 1 metro
Ragazzi mi sto addormentando che partita di merda
Io aspetto la fine della partita
Fino ad ora facciamo pena
Ma casset cosa dovrebbe fare che lo vedo che vaga per il campo ?
Ceesay è completamente fuori partita e ruolo. Dovrebbe rimetterlo sulla fascia. Per ora non stiamo giocando
tornare con punti da questa trasferta la vedo dura…se nin cambia qualcosa …mi sbagliero ma questo e gia in confusione
Boh anche se hanno tirato di più loro x adesso a me sembra che noi rispetto a loro proviamo a giocare a calcio e questo per adesso mi basta.
Giudicare si giudica alla fine. Ma questo primo tempo da incubo per ora
Ho un pensiero impopolare adesso ,ma Ve lo dico alla fine.Commenterò dopo il 90 simo.
ebuhei doveva andare via come gli altri ex compagni .
Non si possono tenere 2 centrali in panchina forti come guarino e obaretin
Ilie deve essere titolare
Aspetta la fine della partita…Loro hanno speso tanto ..
😂🤣😂 s’e visto!!
il 90 esimo e passato, che volevi dire?
Ma Carboni deve proprio giocare?Per me, e’ il peggiore in campo.Boh
Moruzzi é peggio
con i portieri di anno si stava 3 a zero per loro…
che pena…un non gioco assoluto…non dico serie A o salvezza, metà classifica o playoff…non si gioca proprio a calcio, indipendentemente dagli obbiettivi.
Boh io vedo tantissima confusione
Ebhuei da braccetto un disastro
Ghion non ha azzeccato nulla in mezzo ci sono dei buchi enormi
Ceesay non ha toccato palla essendo non nel suo ruolo
Più si inventa e più si incasina
mandare via il mister..non è buono
ma quale mandare via il mister qui bisognerebbe esonerare quel tirchiaccio del menga di cognome horsi, che ha costruito una squadra senza capo né cosa!
ma sai quante spese devo sostenere per sollazzare voi disagiati? ingrato
Per me siamo una squadra modesta. Ai punt loro dovrebbero essere avanti.
Abbiamo 3 giocatori di categoria veri Fulignati Elia Lovato. Un buon giocatore, Ghion. Poi gente che fa veramente fatica.
Cosa fare secondo tempo? Non saprei, oltre Ilie abbiamo il nulla in panca offensivamente.
Sicuramente Konate per uno spento Popov, sposterei Ceesay a destra e dentro Ilie per Ebuehi.
Tra un po dentro Belardinelli a fare un po di legna per Igna che non sta giocando neanche lui.
Anche Moruzzi non mi dispiace, ma alla nostra sinistra sono molto pericolosi. Lo metterei più avanti
Ottimo primo tempo di calcio moderno ed innovativo del Vate Cecinese che porta a Non tirare mai in porta a prendere 10 ripartenza da transizioni a centrocampo ed essere salvati dal Ns portiere per L ennesima partita .
Ma che calcio giochiamo ancora me lo chiedo e non mi riesce capirlo , eppure c è chi pensa che la presa sia peggiore di chi allena .
Senza Fulignati e Popov ad oggi ala massimo potevamo avere 1 punto .
Poi …forse la vinceremo ma è una squadra messa in campo in modo straziante
Che La Rosa sia peggiore dell allenatore .( correggo )
Il pescara nonostante gli evidenti limiti tecnici cerca di avere un idea di calcio offensivo.
Noi dopo 2 mesi di lavoro non abbiamo una minima idea di fase offensiva che è totalmente lasciata al caso.
Si va dai lancioni per shpendi e popov o in alternativa dare la palla a elia sperando faccia qualcosa.
Certo che loro sono veramente poca roba e quindi credo che almeno 1 punto verrà fuori.
Dobbiamo giocare più palla a terra, nell’uno contro uno li mettiamo sempre in difficoltà. Ottimo approccio, poi la veemenza fisica del Pescara ha avuto la meglio.
per ora squadra timorosa,poco convinta e parecchio da compitino…
mancano un paio di animali da campo..
comunque se l’obbiettivo è la salvezza è la crescita di qualche giovane può andar bene anche 1 punto a Pescara…magari con un po’ più di brio e convinzione
per adesso non abbiamo una minima idea di gioco.
Lovato e Fulignati ci tengono in piedi.
E non è la prima volta.
I valori sono chiari dei due.
55 minuti ancora 0 tiri in porta
Ignacchiti non ha ancora azzeccato un passaggio oggi.
Vediamo se da qui alla fine ci riesce…
Se Guarino è questo a Gennaio lo rispedirei a Carrara…
non è possibile; questo non è normale !!!
Scusate qualcuno si era lamentato delle bestemmie del mister, ma c’è qualcosa che non mi torna
L’ho visto con il rosario in mano
siamo alla quarta partita oramai. penso che abbiamo capito tutti che la squadra è questa è ci sarà poco da divertirsi quest’anno. potremmo sperare forse quando rientreranno Haas e Pellegri ma bisogna vedere in che condizioni saranno.
Comunque siamo poco come qualità di rosa. Salvoamoci alla svelta che è meglio. Altro che play off. Anche Elia tutto questo fenomeno non mi sembra.
SENZA CARATTERE FACCIAMO RIDERE
Lo saranno quelli del Pescara come rosa ?
….oppure hanno un allenatore vero ?
se siamo scarsi come loro può succedere di tutto. Al dibla dell allenatore che comunque un bestemmiatore come lui col rosario in mano non so può vedere
Gol meritato.
Troppe ripartenze.
Squadra che si imbarca facilmente.
Ma ndo si vuole andare .. vaia vaia
Due su tutti non idonei alla categoria : Pagliuca e Shpendi.
Ma va in qulo te e il rosario
Giusto così siamo messi in campo in maniera ridicola da uno che ha il Rosario in mano , eppure c’è chi crede che questo sia anche bravo
Zero gioco
Zero tiri in porta
Uno strazio
Vantaggio del Pescara meritatissimo, noi zero assoluto
prendere gol da rimessa laterale da dilettanti
prendere due gol da un terzino è assurdo. Bravo Vivarini.
allenatore incapace che non sa leggere la partita che si sta ritrovando con Carboni a giocare a destra perché il suo uomo ha cambiato fascia e questo non se ne è accorto
ma ci arrivera’ a mangiare il panettone pagliuca?
via Pagliuca ….zero gioco….penoso!
Vergognosi
Un non gioco improponibile
mandiamo via il mister prima che sia troppo tardi
Lo dico da agosto L allenatore da campionato UISP , senza né arte né parte .
2
Nemmeno con il Nonno
squadra tenuta a galla in questo inizio di campionato da un super popov per il resto buio pesto…………
D’aversa è ancora sotto contratto ?
Ho paura che Pagliuca sia un bluff… Va a finire che rispolverano D’Aversa.
Questo non è l’Empoli football club
Surclassati
attualmente siamo nel fondo classifica con una squadra giovanissima non adatta per lottare per la permanenza in b…….
Il Pescara sembra il Barcellona che rabbia
Empoli come il Livorno … il nulla
Ho fatto bene a smettere già dallo scorso anno perché non voglio assistere a questo SCEMPIO. E ci metto tutto compreso STADIO, SITUAZIONE SOCIETARIA ecc …
Game Over …..Mi chiedo ancora cosa vi ci voglia per aprire gli occhi più di questo!!!
Stai a casa e tifa gli squadroni strisciati.Mica sentiamo la tua mancanza.
IMBARAZZANTI
dove dono quelli vhe volevano totnsre dubito in A???…sara bene guardarsi bene dalla C….e fosdi il Corsi Pagliuca non lo roporterei nemmeno ad Empoli….questa partita l’ha persa lui in totale confusione….sara stato un cado il campionato fi anno perche sta modtranfo tanti limiti
non facciamo l’errore dello scorso anno.. via subito il mister.. la squadra è messa sempre male in campo, ha poco gioco ed il carattere si vede a sprazzi.. ripartiamo da:
1- via il mister
2- fascia a fulignati
3- cambio modulo immediato o perlomeno giocatori giusti al posto giusto
Presidente stavolta non si scherza, la serie C significa morte sportiva!
quando cambi completamente la squadra da capo a piedi per forza hai grossi problemi. non c’è un’ ossatura di squadra ben definita, bisogna salvarsi il prima possibile poi si vedrà
dimmi che unne’ veri
Pagliuca via subito, non facciamo l’errore di tenerlo dell’altro
Ci stanno massacrando a Pescara
La squadra si sapeva che era scarsa, ma il mister ci sta mettendo del suo.
Spero soltanto che la società intervenga, non come l’anno scorso con D’Aversa
…il nulla…mi spiegate konate che mossa è visto che un ci capisco nulla 🤷♂️
Se non si fa veloce a buttare fuori a pedate il Moccolatore col crocifisso in mano ci piglia per il culo chiunque.
Penso sia la squadra peggiore che abbia mai visto ad Empoli
Lo seguo dal 1985
Se non si vuole andare in C cacciare via questo incompetente
E onestamente Gemmi è un disastro oramai sono due anni che fa acquisti assurdi
Squadr che non ha né capo né coda
I due di centrocampo sono ridicoli ma quelli in panchina un disastro
Yepes non giocherebbe nemmeno al mio oratorio
Ma io dico la prima L abbiamo vinta con Belardinelli ma cosa ha fatto sto ragazzo di male ?? Via lui non ne abbiamo vinta mezza
Mi sa che il calcio a Empoli è finito e andremo mestamente in C
Mamma mia che vergogna! Difesa imbarazzante, nemmeno all’oratorio fanno questi errori. Ora voglio vedere cosa chi dice che siamo una delle forze di campionato. Pagliuca ha perso il filo. Mentre sto scrivendo abbiamo rischiato il 3:0. Inguardabili, sono in bambola
L abbiamo preso il 3
Spero che il Pres prenda per mano la società come faceva un tempo.
Pres io ho molta stima di te per tutti gli anni in cui ci hai tenuti tra A e B
Per favore non perdere lucidità proprio adesso
Via subito il livornese bestemmiatore con il rosario e via il compratore di pecore
Questi ci e ti portano in serie C e finiresti la carriera veramente male
Ed a gennaio spendi i soldi incassati perché finisce male
Concordo pienamente, via Pagliuca e Gemmi e spendere soldi x rifondare tutto a Gennaio altrimenti finisce male…
Horsi sveglia!, basta colazioni a Tonfano.
C’è da strigliare l’allenatore (in confusione tattica) e la squadra (giocatori che non corrono).
il pesce puzza dalla testa
esatto.
L’allenatore deve allenare non inventare ruoli… Fa giocare tutti fuori ruolo
L’errore è aver dato fiducia a Gemmi
Esatto
Ci sono 2 giocatori che hanno toccato 0 palloni e sono ancora in campo: Ceesay e Popov.
Pagliuca mi hai già fatto passare la voglia, la pazienza sta già finendo…
Senza pensarci un minuto allenatore esonerato.
Non sa quelloche fa è incompetente. Non si puo giocare senza centrocampo.
Ceesay e carboni intelligenza calcistica sotto zero. C’era però chi esaltava questi giocatori.
Quanto male volete all empoli.
VERGOGNA
Presi a pallonate da una neopromossa. Vergogna
3 a 0 col Pescara, siete imbarazzanti VERGOGNATEVI!
Livello veramente penoso….speriamo almeno di essere all’altezza di lottare x la salvezza perché se si perde in questo modo contro il Pescara chissà quando giocheremo contro il Palermo o Venezia e Monza. purtroppo la vedo malissimo. A gennaio bisogna rivoluzionare tutto prima che sia tardi…
Fossi nel pres penserei già da stasera se Pagliuca e Gemmi sono e saranno adatt a questa società…
basta colazioni il sabato mattina a Tonfano!.
Tornare operativo.
due scarsi fra tanti, inadatti alla categoria. SHPENDI E PAGLIUCA.
se avevi in porta vazquez era gia’ 6 a 0 ci hanno preso a pallonate,mi sembra che anche il mister cambi continuamente giocatori e ruoli durante la partita,una pena cosi’ non si vedeva dai tempi di muzzi!cambiamo prima di entrare in un vortice negativo !
E noi tifosi mentre si prende il 3-0 cantano Montevarchi Ale’
Ci andiamo a Montevarchi a giocare tra un po’
Vivarini grande lezione
che ci vo fa’ son dei poeracci.
poveraccio sei te ….mi sembra che tu ti stia allargando un po’ yroppo
vero l ho sentito anch’io
Un solo aggettivo per oggi: squadra in confusione.
inammissibile
ha fatto gol anche pepin meazza
Son d’accordo con chi l’ha detto prima, i ragazzi stanno giocando male, ma l’allenatore c’ha messo proprio di’ suo. Nemmeno D’Aversa li faceva giocare così male. Ah…3:0 meritatissimo per il Pescara. Un Gol più bello dell’altro. Pagliuca via subito prima che sia troppo tardi, anche su Dazn hanno detto che ha messo in campo una squadra pessima. Che figura….
Figura no barbina di più, almeno D’Aversa anno scorso qualche attenuante le aveva
Gemmi il male dell Empoli lo dico da 2 anni
Tirate fuori le p …. Le e fate una contestazione seria p..orca t.roia
difesa allegra alla Andreazzoli, pallonate e attaccanti larghi alla Iachini, lettura delle partite alla Muzzi. inizio a non essere più minimamente fiducioso
Si arriva al limite dell’area ed invece di tirare si giochicchia…
Da questo punto di vista il Pescara ci ha dato lezione, pochi fronzoli e tiri da ogni posizione.
simpatico come il puzzo di c..o
Ditegli a Biancazzurro che lo stadio da 19.000 se lo metta in quel posto
lottiamo per il bene …
venda se non hanno voglia ….
Se toccato il fondo ….
complimenti a questa squadra di ridicoli
Complimentoni Gemmi …
Torna in terronia va… da quando sei arrivato si è smesso di vedere il calcio ad Empoli
Ffred, commento davvero inaccettabile il tuo.
Pagliuca non deve nemmeno tornare ad Empoli. prendere un allenatore vero che almeno metta i giocatori nei ruoli giusti. fare più punti possibile e a gennaio comprare 4/5 giocatori forti se ci vogliamo salvare. io Ve lo dicevo dall inizio che siamo scarsi….mi avete pure infamato
Gemmi ci porterà in lega pro
Quando Andre ed altri dicevamo che abbiamo giocatori lenti e monopasso.
Il Pescara andava il triplo con dei ragazzini.
Gente che vuole salvarsi con Shpendi e Popov (e qui Enrico aveva avvertito). Ragazzi sveglia.
Purtroppo da qualche hanno le decisioni non vengono più prese da chi le prendeva prima…. chi le prende adesso ha fatto spazio ai propri amici, sta rovinando il settore giovanile e i risultati si vedo già, e adesso abbiamo anche una prima squadra scarsa per fare la B….Ringraziate la scienziata
Purtroppo da qualche hanno le decisioni non vengono più prese da chi le prendeva prima…. chi le prende adesso ha fatto spazio ai propri amici, sta rovinando il settore giovanile e i risultati si vedo già, e adesso abbiamo anche una prima squadra scarsa per fare la B….Ringraziate la scienziata
domenica ultima s…..
o vinci o torni a cecina!
Gemmi o non Gemmo almeno mandiamoli in campo messi nelle condizioni di poter dare il meglio….non messina campo a caso e senza una logica
Non messina ma messi in campo ovviamente….
16 tiri concessi al Pescara non al Palermo
Gemmi e Pagliuca via adesso
Chiedere scusa in ginocchio a D’Aversa
Almeno si gioca male ma i giocatori li mette giusti e gioca copertissimo almeno si fa 0-0
Più schifo della prestazione odierna soltanto la maglia indossata frutto di idee di una che non si sa nemmeno se è capace di intendere e di volere.
Se penso che la maglia 79 che ora indossa quel bubbone di Carboni era di Vannucchi mi piglia male.
Konate’ a tuttocampo da terza categoria
Quattro pere meritate. Evanescenti in costruzione e attacco alla porta, in ritardo e in difficoltà nel difendere la nostra. Sempre all uno contro uno in difesa generalmente si perde. Niente da dire.
e basta ma ch’è c’è un vi va bene proprio nulla lo stadio da 19000 travestito da 24000 e pagliuca che si traveste da allenatore di serie B ed è da serie C s Pisa unvu volete veni’ a tifare ma i che è un vu accontentate mai
what?
Pure il gol dell’ex… non dico nulla che è meglio
Che Vergogna restate in Abruzzo …
Fate vomitare
Scusate 18 tiri
E 4 goal
Per molto meno altri allenatori sono stati esonerati a Empoli.
Gemmi e Pagliuca via subito prima che sia troppo tardi. Altro che candidati alla promozione …
E quel fenomeno ride alla fine
Ma va va via Porc.a Troi.a
il commentatore di Dazd: 4:0 “eloquente” e “inappellabile”! Non aggiungo altro. Via Pagliuca subito se si vuol sperare.
penosi!
4 a 0 col Pescara, ripeto il PESCARAAAA!!!!
Fate schifo vergognosi ! Andate a chiedere scusa a quei 150 che sono andati in trasferta! Vergognosi e presuntuosi come l’allenatore!!!!
Gli ultras e i tifosi andati a Pescara gli unici che oggi hanno meritato. Dovrebbero rimborsarli la trasferta
4-0 GOL DI MEROLA MA VI RENDETE CONTO ??
VIA TUTTI FINCHÉ SIAMO IN TEMPO A RACCOGLIERE I COCCI LA PRESIDENTESSA IN PRIMIS!!!!!!!
L ho sempre difeso ma da oggi devono prendere una decisione se ci vogliamo salvare , via l allenatore
Fabrizio (ti chiamo per nome dato che ti considero uno di famiglia) chiedi scusa ad accardi e richiamalo. ti faceva spendere ma ti faceva pure salvare! e fargli rifare la squadra, i soldi li hai, shpendi per una volta, tanto hai guadagnato talmente tanto da aver assicurato tè stesso e famiglia. se non hai più voglia invece, vendi!!!
Scarsi. Serie C
se possibile chiamare subito d Aversa …. o , chiamatemi bischero, nonno Aurelio. idea personale….i giocatori non si trovano bene con Pagliuca….
Se Pagliuca ha un minimo di coscienza stasera si dimette, ma non credo proprio che succederà. Perdere si può naturalmente perdere, ma non così, non lasciando delle vere e proprie praterie all’avversario, senza creare neanche un problema a Desplanches, senza voglia. Ringraziamo Fulignati sennò se ne sarebbe presi il doppio
Il problema è il mister insiste a far giocare gente senza peso a centrocampo. Unica partita vinta qundo avevamo Belardinelli. Ma questo ottuso di Allenatore non lo ha ancora capito che con i nani si va da poche parti. Ignacchitti sopravvalutato, Carboni non può giocare sempre titolare ci vuole gente di gamba e forza.
Per ora Pagliuca voto 3
VERGOGNA
Oggi voglio vedere delle pagelle con tanti 3 e 4 partendo dal mister
Io non so chi debbano chiamare,ma siamo in b ed abbiamo preso 4 gol dal Pescara.Forse qualche provvedimento va preso.
allenatori liberi.
Venturato
Dionisi
Pecchia
Semplici
Breda
Marino
Colantuono
Evani
Bisoli
Longo
Zaffaroni
D’Aversa
Gotti
Andreazzoli
Cioffi
Gastaldello
Iachini
Mazzarri
Aglietti
Corini
Lucarelli
Rastelli
Novellino
Avete fatto VO-MI-TA-RE!!!! Vergogna!!! Una difesa da amatori, facevamo dei buchi colossali! Giocatori senza mordente, da vergognarsi. Guarino da spedire in tribuna, non deve più rivedere il campo. Dopo due anni penosi in serie A speravo che ci si sarebbe cominciati a divertire un po’, invece una schifezza anche quest’anno. Siamo alla quarta giornata e la pazienza è già finita!!!!!!
in serie almeno non perdevano 4 a 0
Molti meglio di Pagliuca
Evani è a Forte dei Marmi.
Verrebbe subito.
richiamerei subito D’Aversa
Ragazzi speriamo che la batosta serva a darsi una svegliata…
ora ormai proviamo a evitare la serie C per favore …
ma falla finita o un dici di capirti di calcio? ..spiegami cosa hai visto ad oggi di questo allenatore???…questo è in confusione ..non si mette in campo la squadra che ha messo dal primo minuto
MA CHE COSCIENZA DEVE AVERE… DOPO D’AVERSA L’ANNO SCORSO CHE E’ RIMASTO IN SELLA DOPO TUTTI I RECORD NEGATIVI, FORSE HA PIU COSCIENZA TRUMP
e come sempre baci e abbracci si meritano il nostro affetto questi ragazzi della prima media che fine che fineeeeeeeeeeeeeee
4 a 0 con Fulignati miglior giocatore in campo !
SQUADRA SCARSA. ALLENATORE PEGGIO. ORA CHE DITE CHE BISOGNA ASPETTARE PELLEGRI O PRENDETE COSCIENZA CHE NON C’È NE’ CAPO NE’ CODA?
Allenatore che non ci ha capito niente, mette ebuehi e curto poi vede l’errore e li toglie, Carboni in difesa è un oscenità poi non mettere elie al primo tempo, bo!, oggi male male male, ma non per il risultato perché non sappiamo ancora che squadra fare😞😬😬
Toto allenatore.Chi vorreste?
D’aversa
ottima partita😁, in linea con il campionato che ci spetta…
io ho detto terzultimi ma se consideri che abbiamo perso con 2 delle squadre che dovrebbero lottarsi con noi la salvezza forse sono stato troppo ottimista…
ho sempre criticato l acquisto Lovato ed è il giocatore più forte che abbiamo insieme a Fulignati, è tutto un dire… alcuni in serie B non potrebbero nemmeno fare i raccattapalle
Quindi siamo peggiori della rosa del Pescara?
Oppure L allenatore che siede in panca e’uno che conosce il calcio senza presunzione e spocchia?
Rosa modesta di sicuro la Ns ma detto e ridetto da Agosto , Pagliuca è da UiSP non oltre , messa in campo come avesse L Atalanta e non una squadra più che normale , non esiste avere un centrocampo vuoto come abbiamo , mai una riconquista della seconda palla , mai un gioco in verticale , entriamo in campo con una sufficienza ed una spocchia senza senso .
Il Rosario in mano è il tentativo dell umano in preda alla disperazione , non ci ha capito nulla oggi e prendere delle imbarcate come abbiamo visto oggi è vergognoso .
Anche noi che siamo “ solo” tifosi arriviamo a capire come dovrebbe essere messa la squadra con un solido 352 , ne più ne meno visto che non hai giocatori di qualità almeno non ti fai prendere a schiaffi come oggi.
Rosa modesta, allenatore peggio
Via subito Pagliuca! Dopo la prima non ne ha azzeccata mezza e ha fatto più danni della grandine
e se riprendessimo Dionisi???
ma vai acaxare
Dov’è Sergio che ride delle altre squadre?
Carboni deve giocare per forza perchè altrimenti non prendono i dindi per la valorizzazione
Io sono per il nonno, almeno ci si diverte!
Non arrivo a memoria a ricordare una figura cosi imbarazzante…
Questa squadra adesso ha solo 1 modulo che può fare
3-5-1-1 copertissimo
Rombo a centrocampo due esterni
È una sola punta
I tre dietro marcatori fissi e almeno due del rombo fermi inchiodati davanti la difesa
Trequartista e esterni a spingere e una punta
Quindi belardinelli sicuro uno dei due incontri sti a centrocampo
Elia esterno
Lovato punto fermo in difesa con due ai lati che curano e basta
Siamo a livelli di empoli cosenza 1-5 con marino.
Questa secondo me peggio. Quel Cosenza fece una rimonta storica, le vinse praticamente tutte o quasi nell’estate del 2020; e con Marino almeno ai play off da settimi ci andammo. Stasera senza alcuna attenuante invece
Squadra scarsa, 11 signorine con i tacchi. Allenatore che non ci ha capito nulla… Direttore sportivo che è un semi-analfabeta, ma che ci si vuole aspettare???
al pari del 7-0 di Roma che costò il posto a Zanetti.
ricordatevi l’Obiettivo della stagione
*RESTARE IN QUESTA CATEGORIA E SALVARSI*
quando succedono questi risultati ricordatevi questo sempre a prescindere da tutto
Almeno la Roma non era una neopromossa! Qui è peggio!
Nessuna logica,nessun senso.Via Pagliuca SUBITO.
Non puoi partire con 3 giocatori fuori ruolo: Carboni è un esterno alto, non è un difensore. Ceesay idem e lo metti trequartista. Elia sulla destra è devastante e me lo metti a sinistra…..
Il calcio è una roba molto semplice e gli allenatori vogliono esasperarlo tatticamente. Sconfitta che, se meditata attentamente, può essere proficua per il futuro.
Marcelo Bielsa
a me fa arrabbiare pure la stampa locale. il biuzzi è l’ unico rimasto con un po’ di palle. vi fosse stato uno ma dico un giornalista che avesse chiesto a Gemmi come mai di fosse fatta una campagna acquisti a 0 in B, nonostante i 50 milioni in saccoccia! ormai ci siamo tutti corsizzati!
Te forse, io no.
io manco morto, anzi non lo supporto più quel tirchio!!!
Disastro totale. Così non va bene. È vero che sono 4 giornate ma abbiamo giocato con squadre di bassa classifica e giocato male con tutti. Cambiare subito qualcosa perché quando incontreremo Modena Cesena Palermo Monza ce ne danno 9 ?!?!
Ma L avete capito che questa squadra non può giocare a 2 a centrocampo con 2 esterni alti e 2 punte ?
La base del calcio esiste , ma questo cafoneccello da squadra amatoriale di Cecina non la conosce però ed oggi è davanti agli occhi contro un allenatore vero che ha vinto campionati e più di 100 panchine di B ….L ha vinta con la tranquillità di chi conosce il calcio , eppure il Pescara è una delle peggiori Rose della B con il 70% di giocatori di lega pro .
La differenza , come contro la Reggiana la fa’ chi siede in panca , credo anche che i giocatori non lo sopportino il presuntuoso perché giocano tutti in punta di piedi e sempre molto nervosi
VENTURATO SUBITO
Nulla: resettare e ripartire. Non vedo altre soluzioni, inutile piangersi addosso. La serie b è questa, appena molli un po’ ti massacrano.
Asfaltati Perse fuori casa e pareggi in casa = serie C
il benzinaio e’ sempre piu’ in confusione, oggi c’era mezza squadra che giocava fuori ruolo, secondo me tempo 2 partite torna a fare le arselle a cecina
il primo commento .l’ho fatto io vista la formazione ….non poteva andare che diversamente questo forse crede di essere un fenomeno e di inventarsi i giocatori dove vuole lui e come vuole lui ..però equilibrio mai e qualità in panchina ….ma se ne torni a Cecina prima possibile
Spero non l‘abbiano fatto salire sul pullman x tornare ad Empoli!!!
Una VERGOGNA!!!! Cacciate questo allenatore. UNO SCHIFO COSI E‘ UMILIANTE!!!
Mandateli in manovia!