Al termine della partita persa 4-0 in trasferta a Pescara, ha parlato il difensore azzurro Matteo Lovato.

Che cosa è successo in campo?

«Abbiamo approcciato bene la partita. Poi, non so dare una motivazione precisa, ma è come se avessimo smesso di portare le nostre idee. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanto, e non c’è molto da aggiungere: il risultato, per quello che si è visto oggi, è giusto. Dispiace, perché stiamo facendo un percorso che però non aspetta nessuno. Dobbiamo rimetterci in carreggiata, continuare a martellare sui nostri principi e progetti, portarli in campo con più coraggio e riuscire a sostenere una partita in tutte le sue imprevedibilità, nei suoi momenti no. Su questo c’è tanto lavoro da fare.»

Quello che hai appena detto lo hai percepito già sullo 0-0 o è emerso dopo lo svantaggio?

«Ovviamente, quando la partita finisce così, è difficile avere pensieri positivi. Dico che sullo 0-0 la percezione era diversa. A fine primo tempo ci siamo confrontati e lo abbiamo fatto in maniera positiva. Poi però un secondo tempo del genere non è accettabile: né per rispetto verso di noi, che lavoriamo tutta la settimana, né per i tifosi che ci hanno seguito fino a Pescara. Non è accettabile. Ci può stare l’inesperienza, ci possono stare gli errori, ma non un atteggiamento del genere. A caldo sembra tutto negativo, ma la verità è che c’è solo da lavorare. Nessuno ci aspetta: le squadre sono organizzate, esperte. Magari noi paghiamo un po’ di inesperienza, ma credo che questo gruppo di lavoro sia eccezionale. Dobbiamo solo credere di più in quello che prepariamo e portarlo in campo come valore aggiunto.»

È mancato anche l’equilibrio. Dopo il gol subito, la squadra si è un po’ scollata tra difesa e centrocampo. Lì avete sofferto tanto, loro vi attaccavano con un uomo in più e vi hanno messo in mezzo.

«Sì, è successo proprio questo. Nel secondo tempo loro hanno dimostrato più fame di noi, e questo non è accettabile. Ci sta l’errore individuale, ci sta la lettura sbagliata, ci stanno gli episodi: ma non ci sta mancare sotto il punto di vista dell’atteggiamento. Se questa partita ci deve insegnare qualcosa, spero che lo faccia. Meglio prendere uno schiaffo così, piuttosto che rischiare per settimane di ripetere gli stessi errori. Tra quattro giorni rigiochiamo contro una squadra esperta, di categoria superiore: avremo subito la possibilità di dimostrare chi siamo e cosa possiamo fare. Ma dobbiamo ripartire subito, da giovedì a testa bassa, lavorando e credendo in quello che facciamo.»

Poi ci sarà il campionato, con la Carrarese al Castellani in un derby regionale. Non si può rischiare di perdere troppo terreno all’inizio, soprattutto in una stagione che vi vede retrocessi e chiamati a reagire.

«Io credo che la stabilità del gruppo ci sia. Il risultato di oggi ci ha presi un po’ alla sprovvista, perché la partita era stata preparata e ci lavoriamo da inizio anno. Anche domenica sarà complicata, ma l’unica medicina è il lavoro. Sarà il campo a dirci se questa sconfitta ci sarà servita per imparare qualcosa oppure no.»