Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti sconfitti nel match esterno con il Pescara.

FULIGNATI: 7 Tre parate importanti nel primo tempo, una nel secondo sullo 0-0. Poi ne fa anche uno sotto di due. Sui gol non ha responsabilità. Se non era per lui oggi sarebbe stata ancora più dura da raccontare. Migliore in campo dei nostri.

EBUEHI: 5 Più confusione che lucidità per un giocatore che dovrebbe avere esperienza. Sempre molto scoordinato quando sale.

ILIE: 4,5 Entra male e fatica a trovare la giusta posizione, per questo richiamato spesso dal tecnico. Non crea niente, molto dolce su Dagasso che gli va via servendo per il tris di casa.

LOVATO: 5 Buon primo tempo dove tiene bene Tsadjout ed è decisivo in più di una chiusura. Nella ripresa crolla e va in confusione come tutta la squadra.

CURTO: 5,5 Non difende al meglio e prende il giallo per fallo su Dagasso che andava via.

GUARINO: 4,5 Doveva ripartire dal rosso di Reggio Emilia ed invece non si fa certo perdonare. Pessimo impatto sul match, troppi errori, troppa sufficienza nella marcatura.

ELIA: 5,5 L’unico giocatore di movimento che si salva. Parte anche oggi a sinistra palesando qualità. Anche nella ripresa è l’unico a far vedere qualcosa, purtroppo liscia il pallone che avrebbe dovuto spazzare e che invece arriva ad Oliveri per il primo gol abruzzese.

GHION: 4,5 Lontano parente del giocatore visto una settimana fa. Sbaglia molto, sia in fase difensiva che di impostazione, oltretutto perde in maniera incredibile il pallone che porta al raddoppio del Pescara.

IGNACCHITI: 4,5 Perde diversi palloni, sbaglia tanti appoggi ed in fase difensiva è troppo spesso in confusione.

KONATE: 5 Venti minuti di poco e niente ma certo non si poteva chiedergli di risolverla.

CARBONI: 5 Primo tempo non male, soprattutto mettendo il fisico nella gestione difensiva. Anche lui in balia nella ripresa dove buca il pallone che da il via all’azione del vantaggio Pescara.

CEESAY: 4,5 Poco nel primo tempo, inesistente nel secondo. Non gioca nella sua posizione ideale ma di fatto è stato un uomo in meno.

MORUZZI: 5 Entra in un momento difficile e non era certo facile. Prova a metterci qualcosina ma è poco.

SHPENDI: 5,5 Parte bene ed è suo il primo pericolo dell’intera gara. Mette garra e fa movimento, non è molto aiutato e predica nel deserto.

POPOV: 5 Non arrivano particolari palloni giocabili e lui fa pochino per creare qualcosa.

MISTER PAGLIUCA: 4 Oggi decisamente male, oggi non c’è niente da salvare. Si chiedeva uno step in avanti nell’approccio, e questo c’è stato, però poi quello che conta è come la gara finisce. Oggi, quella che arriva a Pescara, è una delle più grandi umiliazioni degli ultimi anni in questa categoria. Il mister in corso d’opera non solo non riesce a rimettere a posto la barca ma crea maggiore maggiore confusione con troppe variazioni. Squadra che si è smarrita troppo velocemente e che non ha avuto il minimo istinto reattivo. Passi indietro notevoli sotto ogni punto di vista: tecnico, qualitativo ed identificativo. Peggior difesa delle categoria dopo quattro turni. Serve un punto fermo anche dal punto di vista tattico. Salvo Fulignati, a questa squadra manca un leader.