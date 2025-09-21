Queste le parole del tecnico azzurro, Guido Pagliuca, dopo la disfatta di Pescara:
Cosa non ha funzionato?
«Non hanno funzionato gli ultimi 25 minuti, in cui abbiamo perso equilibrio. Abbiamo commesso errori e in Serie B, quando sbagli, vieni punito. Per 70 minuti i ragazzi hanno cercato di fare cose buone, la partita è stata equilibrata. Poi abbiamo perso equilibrio e la responsabilità è mia. Abbiamo preso un gol stupido, il primo, da un fallo laterale. Lì bisognava avere calma: rimettersi in ordine, cercare prima di pareggiarla e solo dopo provare a vincerla. Invece abbiamo avuto troppa frenesia, e per pareggiarla serve equilibrio, non concedere ripartenze. Abbiamo iniziato a giocare in maniera più individuale, meno da squadra. Nella prima mezz’ora, invece, lo avevamo fatto abbastanza bene. Questa deve essere una lezione: ripartiamo, mettiamo insieme i pezzi e tiriamo fuori il carattere che serve in questi momenti. È quello che è venuto a mancare maggiormente dopo lo svantaggio».
Nelle ripartenze del Pescara, in cui vi siete spesso trovati anche in inferiorità numerica, si è visto uno scollamento tra difesa e centrocampo…
«Sì, è successo questo. Dopo il primo gol subito da fallo laterale ci siamo proprio scollati. Però a livello caratteriale potevamo dare di più, io per primo. A testa bassa, insieme allo staff e subito dopo con i ragazzi, ci rimettiamo lì e ripartiamo con la fame e la mentalità che servono. All’inizio non era successo granché, l’approccio mi era piaciuto: nei primi 15-20 minuti abbiamo giocato costantemente nella metà campo del Pescara. Poi loro sono venuti fuori ed è diventato molto più difficile».
Si chiude comunque con un passivo pesante…
«Sì, e ci dispiace. Io l’ho vista una partita equilibrata fino al gol, anzi: abbiamo fatto passare qualche pallone davanti alla loro porta e potevamo essere più bravi nell’ultimo passaggio. Dal 68’, però, dopo il primo gol, abbiamo iniziato a giocare meno da squadra, più individualmente, ed è venuto fuori un pasticcio. Quattro gol in venti minuti sono un passivo pesante, ci amareggia soprattutto per i nostri tifosi. È giusto accettare le critiche e chiedere scusa alla nostra gente, soprattutto a chi è venuto fin qua a sostenerci».
Il dato che emerge è chiaro: siamo solo alla quarta giornata, ma l’Empoli ha la peggior difesa del campionato. È questa la prima cosa da correggere?
«Sicuramente sì, bisogna migliorare, si può migliorare tutto. Ma va detto che i quattro gol sono arrivati in venti minuti, tre addirittura in nove. È anche questo un aspetto. Noi sappiamo però di avere le qualità per uscire da questi passivi».
Ripartendo dagli allenamenti, si lavorerà di più sugli aspetti tecnici o su quelli mentali?
«Siamo all’inizio di un percorso. Lavoreremo con grande umiltà e dignità su ogni cosa, ripartendo dalle nostre certezze, che sono tante, perché questo gruppo ha moltissimi aspetti positivi. È normale che la categoria si inizi a sentire: più si va avanti, più pesa. Dobbiamo crescere velocemente, con l’aiuto di tutti: del mister, dello staff e soprattutto del cuore dei ragazzi».
Per chiudere, qual è l’umore di Guido Pagliuca?
«Che devo dire? Che sono incazzato nero? Sì, sono dispiaciuto perché questi ragazzi non lo meritano, ma sono anche veramente arrabbiato: abbiamo preso quattro gol in venti minuti. Era stata una partita normale, non bellissima: venti minuti bene, poi equilibrio con un attacco di qua e uno di là. Alla fine, con questa frenesia di volerla magari anche vincere, negli ultimi venti minuti è venuta fuori solo amarezza e tanta rabbia dentro».
Non so dove ha visto l’equilibrio fino al 68 minuto.
Partita a senso unico del Pescara dal 15 minuto primo tempo.
Solo per la lettura post partita meriteresti di essere licenziato.
Presi a pallonate dalla punizione di Olzer nel primo tempo fino alla fine. Nessun fantomatico equilibrio fino al 68esimo, dove tra l’altro te non eri MAI riuscito a renderti pericoloso neanche per sbaglio
Ma venite via per risparmiare fino all’osso si va a prendere l’ex allenatore del Rosignano che è veramente più rozzo del ciuco di melesecche…e ora ci toccherà riprendere d’Aversa!!!
Ma tanto….SIAMO SEMPRE CON VOI…..e tutti insieme appassionatamente…basta non andare in curva!!!
Quel rosario brucia più del passivo pesante, nemmeno aglietti aveva mai osato tanto.
Se gli serve qualcosa per contare i moccoli compriamogli un pallottoliere.
#pescaramanzia.
Sentire queste parole non fa che confermare quanto questo signore sia fuori dalla realtà e la confusione che ha lui in testa si vede bene nei risultati del campo. Ampiamente inadeguato!
Qui è notte fonda… Non solo per il gioco ma anche per la lettura della gara post partita. Partita a senso unico! Poteva finire anche 6 o 7 a zero, con i gol (sventati dal migliore in campo Fulignati)a partire dal primo tempo
Dopo 2 mesi di lavoro devi avere un identità.
Che sia palleggio, verticalità o giocare di contropiede.
Poi il tifoso può preferire un modo piuttosto che un altro.
Questa squadra non ha nessuna identità.
Sicuramente merita fiducia fino al sudtirol ma se entri poi in certe posizioni di classifica diventa dura uscirne.
Ma che partita ha visto????? O era brillo?
Ma proprio a Empoli ci toccava vedere un allenatore col rosario in mano ? Una cosa talmente ridicola, che ci farà prendere per il cu…lo da tutta Italia !!! Torna subito a casa tua, e al tuo oratorio, dove potrai esprimerti al meglio. Vergognoso, senza professionalità, indegno di sedere sulla panchina del Castellani !
prese 3 pere nel play off e ammise la colpa,qui uguale,a me sembra una sciagura annunciata,prepariamoci a tante trasferte in toscana!
presi a pallate da primo al 94 esimo. È in confusione totale. Questa è un umiliazione bella e buona. In 2 mesi anche se il materiale non è di prima categoria ,bisogna avere uno straccio di gioco ma invece siamo allo sbando. La Samp e la Salernitana devono essere di esempio. Pensiamoci subito prima che si naufraghi
Prima della partita aveva parlato di attenzione a non sporcare la partita.
A parte il linguaggio da bar sport, non ci ha capito nulla.
Loro hanno fatto gioco, altro che sporcare la partita.
Doveva essere più onesto anche sul pre 1-0….. il Pescata meritava di essere in vantaggio già dal primo tempo… Queeta analisi della partita non mi fa stare molto tranquillo…
Dimettiti maledetto prete.
Vergogna di Empoli.
Allena i giocatori invece di fare ridicole scaramanzie
Genoa Coppa Italia giovedì sera, Carrarese domenica, Monza mercoledì e Sudtirol…poi sosta nazionali e andrà fatto un primo punto…la sua identità non è il gioco di possesso dominante ma uomo su uomo e verticalità… poco spettacolo anche a Juve Stabia…ma tanta grinta che oggi non si è vista…se aspettiamo i Desperados siamo fritti…loro “Siamo sempre con voi” fino a quinta di ritorno…poi timide proteste…a quel punto è tardi e rischi grosso…cmq vediamo se il gruppo è con il mister ritengo che potremo risalire e fare play off… perché cmq non siamo questi…se invece allenatore e giocatori non si sono “presi” intervenire dopo Bolzano
Il campo a Castellammare aiuta
Perché te pensi che una società cambi l allenatore se gli ultras protestano oppure lo tengono se cantano siamo sempre con voi? lascia stare. Devi portare più rispetto x chi oggi s è fatto 1000 km e te invece eri sul divano. Se vogliono cambiare l allenatore lo faranno senza ascoltare ne te ne me è ne gli ultras
Indegno, fuori dai cogli0ni te e i tuoi dei.
Ragazzi offendete chi lo dice prima ,e poi andate sul personale con offese continue ma fui richiamato io a stare calmo , coerenza portami via…
e poi c’è chi si offende per un rincoglionito forse dava fastidio perché vi sentite ….
anche io concordavo con te e sono stato offeso ….. ricordi?
Si perché chi va contro,ma per amore viene offeso,se poi rispondi a tono …
dovevo sparire io ….
Facile ora essere incavolati …
a me era bastata l’amichevole con l’Entella….
A me invece l’intervista è piaciuta: si è preso le sue responsabilità senza inventare scuse.
Dopo un 4-0 che poteva diventare anche un 8-0 senza le paratone di Fulignati … che scuse ti puoi inventare …
Questo è il peggio allenatore insieme a bucchi che è stato ad Empoli speriamo nel Corsi se no la vedo dura questo vuole giocare senza centrocampo e con tutti esterni inutili
Disastro di tutte le toscane: Fiorentina perde in casa col Como, Carrarese idem con l’Avellino, noi crolliamo a Pescara e domani sera il Pisa va a Napoli!
dopo le bestemmie e il rosario penso che non abbia più senso tenerlo. quasi più ridicolo di Salvini
Come ho detto dal primo giorno, questo un sà neanche d essere ai mondo. E non lo dico per dire. Esonero immediato per codesto signore. Spocchioso e arrogante con deficit enormi a livello sportivo e umano.
Non capisco perché non giochi con il 3-4-1-2 come a Castellammare. Che era il stile di gioco verticale ed aggressivo. Ma con densità a centrocampo, per evitare imbarcate continue. Oggi dal 68 minuto è diventato un 2-2-2-4. Con Elia che era unico a rientrare.
Vicarino ha vinto la partita quando è passato dal modulo a specchio 3-4-1-2 al 3-5-1-1. La maggiore densità a centrocampo ha fatto la differenza. Vicarino ha letto meglio partita. E comunque anche con moduli identici e uomo su uomo giocatori Pescara più bravi.
Disastro vero e squadra indifendibile con difesa da uisp con buzzoni sfiancati che non rientrano. Troppo presto però per l’esonero, almeno fino al sud tirol il tempo va dato
Dai primi allenamenti mi ero fatto un idea , schemini elementari per scuola calcio con la presunzione di inventare calcio ,poi le amichevoli a petroio ….ma aveva bisogno di tempo perché’ non aveva i giocatori , poi i giocatori sono arrivati ( si ok saranno anche modesti ma non credo peggio di quelli del Pescara..) , poi le prime partite , illusoria quella con il Padova con Popov che ha miracolizzato la gara , poi Reggio e già li avevamo visto cose assurde , poi la Spezia con il pareggio rimiracolizzato da Popov ed oggi una partita da laurea del calcio a coverciano per come non si mette una squadra in campo e per come non si legge la gara in corso
Lo scrissi che era un allenatore Uisp a fine agosto , inguardabile, rozzo ,presuntuoso , lo scrissi giorni fa’ che il suo successo sarebbe passato solo dal rientro di Pellegri perché con questo in panchina non viene fuori nulla .anche perché mi sembra che i giocatori lo abbiano sulle ⚽️⚽️
Vivarini , oggi , ci ha ricordato a cosa servono i bravi allenatori che allenano .
Può anche darsi che i giocatori siano condizionati dal modo di come si pone in panchina il mister … Quando senti uno che urla non puoi giocare con la testa libera … pensi sempre … la farò giusta? La farò sbagliata? Ed ecco che uno pensa troppo … e gioca poco …………….
sono condizionati per he rincorrono gli avversari , perché sono sempre messi male in campo , perché non sviluppiamo una azione da rete costruita , perché non facciamo 3 passaggi consecutivi palla bassa in verticale ….non si divertono e non ne possono più di sentirsi dire di fare cose assurde per.non arrivare a nulla……lo hanno già mollato i giocatori
Ma il vecchio e caro 4312, oppure un 442?…
In B è più importante fare gol e vincere.
Non ti salvi con la sola difesa.
difesa a 3 in serie B già è da pretenziosi…
con i giocatori che non si conoscono ancora peggio e con questa qualità è da strappare il patentino dell allenatore…
Torniamo umili e ricordiamoci che l importante è subire poco
Partita equilibrata?
Ma dove?
Questa è peggio del 7 a 0 contro la Roma che costò la panchina a Zanetti.
Via subito prima che sia troppo tardi!!!
DIPPE ORA RIPRENDONO IL TUO AMICO D’AVERSA
nei confronti di questo è guardiola
Vivarini e la “lavagna tattica post-mortem” di Pescara 4-0 Empoli.
1. Stesso modulo, ma interpretazioni diverse
Entrambe hanno usato il 3-4-3. Questo significa che sulla carta erano speculari: tre difensori contro tre attaccanti, quattro centrocampisti contro quattro, ecc. In queste situazioni di simmetria non vince il modulo, ma chi lo interpreta meglio.
Pescara ha fatto il classico trucco: alzare i quinti (gli esterni del centrocampo a 4) come ali aggiunte. Così il suo 3-4-3 diventava quasi un 3-2-5 in fase offensiva. Empoli invece non è riuscito a fare altrettanto, e i suoi esterni si sono trovati schiacciati dietro.
2. Superiorità sulle fasce
Il 3-4-3 vive e muore sulle corsie laterali.
• Pescara ha vinto duelli individuali sugli esterni (Oliveri e Corazza hanno probabilmente spinto forte).
• Quando vinci l’uno contro uno sulle fasce, costringi i tre difensori centrali avversari ad allargarsi, aprendo spazi centrali enormi. È qui che arrivano i gol.
3. Centrocampo a due contro due
Con due mediani (Squizzato e Dagasso) contro Ghion e Ignacchiti, Pescara ha probabilmente pressato meglio e recuperato palloni alti. Se vinci le seconde palle, il campo si inclina a tuo favore.
Empoli invece è rimasto lungo e sfilacciato: la linea dei tre davanti non rientrava abbastanza, e il centrocampo andava in inferiorità numerica.
4. La mentalità e la fiducia
Il risultato largo (4-0) dice che Empoli a un certo punto si è sciolto: dopo il 2-0 non è riuscito a reagire, e il pressing alto di Pescara li ha messi in trappola. Quando in un 3-4-3 sbagli il posizionamento difensivo, rischi goleade, perché i tre centrali non bastano a chiudere tutte le linee.
5. La lettura finale
Il 3-4-3 del Pescara si è trasformato in:
• in fase di possesso: un 3-2-5, con ampiezza e cinque giocatori fissi sulla linea offensiva;
• in fase di non possesso: un 5-4-1 molto compatto, che ha tolto ossigeno agli attaccanti di Empoli.
Empoli invece è rimasto bloccato a metà: troppo attendista dietro, ma senza abbastanza pressing davanti. È la ricetta perfetta per una sconfitta larga.
⸻
In sostanza, il 4-0 non è un incidente isolato: è la prova che nello stesso modulo può nascondersi sia un’arma micidiale sia una trappola letale.
Bè … un allenatore che nel dopo partita dice assurde … almeno sia realistico e dica che la squadra in questa occasione ha fatto pena … “70 minuti di buone cose” non si può ne sentire e ne leggere. Non si è vista la benchè minima ombra di gioco … Almeno nelle altre partite qualcosa seppur a tratti si era intravisto. Posizioni in campo senza nessuna logica … Indipendentemente dalla bravura o meno di un giocatore … Hai come braccetto di sinistra Obaretin e Tosto e ci metti Carboni … Hai come interno di centrocampo Ignacchiti che è mancino … e lo fai giocare prevalentemente sul centro destra … Hai un Belardinelli tra i migliori in campo contro il Padova (e sicuramente il migliore a centrocampo in quella partita) e non lo prendi più in considerazione … Ceesay che è un esterno me lo metti sulla trequarti, Elia che tanto bene aveva fatto a destra (soprattutto anche lui con il Padova) me lo metti a sinistra … Bravo o non bravo mi interessa marginalmente, ma se dici che Guarino è un centrale, perchè me lo metti a fare il braccetto … tienilo in panca e fallo entrare solo per sostituire eventualmente Lovato (che per un pò ha retto la baracca … poi logicamente viste le prestazioni degli altri difensori ha un pò svalvolato anche lui. 4-0 è un risultato molto pesante, soprattutto in considerazione del fatto che se non ci fosse stato un super portiere in porta (complimenti davvero al Fuli) di goal come minimo ne prendevi il doppio. Adesso partita di Genoa dove se ne prendo altri 4 non mi interessa … mi interessa che la prossima partita in casa ci sia il riscatto perchè se così non fosse … qualcuno parte per qualche lido del tirreno … ma soprattutto che non si faccia giocare in coppa chi ha giocato oggi (o meglio … chi non ha giocato oggi)… loro a riscattarsi lo debbono fare domenica! Dimenticavo … non è che l’ha ordinato il dottore di giocare per forza a 3 dietro … si può anche cambiare … e tornare finalmente a giocare a 4 in difesa……………..
ci anno preso a pallonetto dall’inizio alla fine. allenatore in totale confusione ,da cacciare anche il ds.
ancora non l hanno esonerato? Sta’ tornando con la squadra? Abbiamo fatto la stessa figura del 7-0 a Roma con relativo esonero e quindi 1+1 fa esonero.
Poi il materiale è scarso? Come il Pescara sarà!No?
2 o 3 del Pescara oggi sembravano Messi,Ronaldo ecc.
Si può anche perdere 3/4/5 a zero, ma vedere un allenatore che spippola il rosario, è da ricovero urgente in psichiatria ! Altro che un “mental coach sportivo”, lui ne ha bisogno di cinque al giorno e non gli bastano. Un’assurdità tenerlo ancora in panchina, con tutta Italia che si sbellica dalle risate ! ! A CASA SUBITO ! a curarsi per il suo bene.
Con Fulignati, D’Aversa non sarebbe retrocesso … questo è poco ma sicuro.
Pres palesati perchè l’Empoli calcio tra prima squadra e primavera sta affondando!!!
meno male che questa volta non sono solo a pensare che Pagliuca è stato un grosso errore , sopravvalutato che stà mostrando tutti i suoi limiti nel calcio vero…oltretutto presuntuoso x che pensavo di averlo capito solo io che fino al 70era stata una partita equilibrata …siii solo perchè Fulgnati ti ha evitato un passivo più pesante fin dal momento che ho letto la formazione ho pensato che sarebbe stato un pomeriggio complicatissimo, veramente ingiustificabile i suoi errori che stanno cominciando a pesare , la B non è la A che sai che sei tra le 5/6 peggio e devi cercare di essere la meno -peggio ..im B se ti infogni con l’equlibrio che c’è retrocedi come Salernitana e Samp lo scorso anno …VANNO PRESI PROVVEDIMENTI SUBITO :::NON é ADATTO X ALLENARE IN B
Rosari o non rosari, il vero problema non è l’immagine che lui ha o dà di sé stesso, il vero incubo è il centrocampo inesistente.
Le cose sono due: o è un genio o è l’opposto e visto come abbiamo preso il primo gol propendo per la seconda ipotesi.
Il tempo glielo darei volentieri, il problema è che mi sembra uno parecchio “fantasioso”. Nel primo tempo la fantasia lo aveva assistito col libero dietro “old style”, poi ha stravolto tutto, peggiorando.
Giusto
Purtroppo dai vari Bennacer krunic siamo passati a non avere i centrocampisti ..
L ultimo è stato Ricci … poi abbiamo preso solo monopassi .. gente che non fa la differenza …
Grassi , henderson, marin, etc etc ..
Non hanno ancora capito che avere due centrocampisti forti è mezza squadra .. vedasi per i dubbiosi modric e rabiot al Milan ..
e giusto x rispondere e approfondire il commento di Rick si stà facendo il solito errore di anno ..e qui credo sia responsabile la società ( alias Corsi) hai 4//5 ragazzi che fanno la spola tra prima squadra e Primavera non trovando ne spazio in prima squadra ( evidentemente non pronti) e non giocano o poco e comunque non incidono in primavera, anzi secondo me destabilizzando anche il gruppo perchè chi si allena tutta la settimana a Petroio e poi il sabato si trova quei 4/5 che sono stati in prima squadra e gli prendono il posto non sono certamente contenti, dovete decidere cosa farne di Campaniello, Busiello, e gli altri …fateli crescere e giocare in primavera che inutile forzare i tempi fate solo danni poi se avrà ragione il presidente farà cassa tra qualche anno ..se continuano cosi li vende al Tuttocuoio
Però dovete essere meno istintivi, tutti. E’ vero che per 65 minuti era stata una partita da zero a zero, meglio loro ma niente di stravolgente (noi non eravamo più abituati ma il portiere serve x parare). Ma questo non giustifica, bensì peggiora la situazione. Giocavamo contro un manipolo di onesti mestieranti e ne abbiamo presi 4 in venti minuti (3 in nove) dunque abbiamo buttato al gabinetto 65 minuti mediocri ma normali.
….ringrazia il trattorista in panchina
gnamo a letto bambini che c’e’ lo gnomo
Già da anni ho imparato a diffidare da chi fa altro che dire.. ho un gruppo di ragazzi fantastici pieno dj valori … devo ringraziare i ragazzi etc etc .. spesso si cela una pochezza tecnico tattica importante e lo sta dimostrando..
Non capisco perché sia stato idolatrato così tanto dalla stampa quando a parte l ultimo anno con lo Juve Stabia non ha mai portato a casa risultati eclatanti
Nn è bono! Aria scio’!!
Sul 3 a 0 ho spento DAZN. Dopo ho letto che se ne era preso un altro. E se Fulignati non avesse parato l’imparabile ne avremmo presi 7. Abbiamo fatto due tiri in porta. Meglio il Nonno, o Semplici o chi volete voi. Ma una partita così NO.
Queste figure prima o poi arrivano con
Una squadra di ragazzi
Un allenatore senza esperienza
Quello che non capisco e’ la soc o e ta….
Siamo allo sbando sia come giovanili sia come prima squadra….sembra che ci sia la classica fase del sopravvivere per non rischiare…
Ovviamente per non rischiare il patrimonio
Mi spiace pensavo in una botta di orgoglio invece zero niente….
Scouting inesistente….
E state attenti a Dionisi
