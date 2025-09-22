Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Ormai è andata speriamo la batosta ci metti in riga…
non si possono sbagliare i falli laterali, è una vergogna per il calcio
persino nella U.I.S.P si cerca di non sbagliare, oltre tutto ora c’è la Carrarese le scuse che sono giovani anche basta vengono pagati …
MAREMMA IMPESTATA…
poche volte mi sono vergognato come questa volta uno che conosco di Pescara pensava di prenderne 3 …
è rimasto stupito da come eravamo scarsi…
Ieri non ho potuto seguire la partita, vista dalla sintesi mi pare sia stato un vero disastro.
nel secondo tempo, almeno dalle immagini che ho potuto vedere negli highlights, sembrava che si giocasse Real Madrid – Empoli. Non voglio accusare, né difendere il nostro allenatore, però urge un correttivo immediato. quindi sarà bene che Pagliuca e i ragazzi si parlino immediatamente e che dalla prossima partita cambi completamente l’atteggiamento dell’Empoli, in primis quello difensivo, che per adesso è sempre andato in difficoltà e ha subito reti in tutte le partite. Nelle partite precedenti, avevo visto almeno dei segnali incoraggianti, ma ieri è stata una (meritata) disfatta. Speriamo che possa servire di lezione…
Se vai a Reggio e ne prendi 3 e poi a Pescara 4…. il problema è il manico…. e poi hai parlato di 2 squadre che lotteranno per non retrocedere.
A me Pagliuca non è mai piaciuto dal primo momento. È da quando abbiamo Gemmi che non si azzecca allenatore…. io manderei via anche lui!!!! e non da ora!!!
L allenatore l ha scelto il capo.
Reggio non fa testo..
Anzi, stavamo per pareggiarla in 9…
Io ho un idea dei giocatori di questa generazione,i mezzi ruoli non li voglio capire, centrali terzi centrocampisti,ale punto sto …
Shependi che ruolo ha ancora un l’ho capito , ma che giocatore è uno che un si sa che ruolo ha …li fanno tutti e neache uno a modo ci vuole certezza nella vita.
Carboni che ruolo ha?
Guarino praticamente ha fatto tutte e 3 i ruoli in difesa in nazionale si mondiali era sinistra ,poi centrale ,ora a destra o ma che schifo è
Enrico anche loro non l hanno capito che ruolo hanno poiche’ il ‘ trattorista’ si sta’ inventando un calcio che non e’ proponibile all Empoli con questi giocatori , forse non lo sarebbe neanche al Man City il 325 , se non l ha capito neanche ieri dopo Reggio e/o non glielo fanno capire in societa’ siamo messi davvero male .
la squadra e’ da interregno come detto piu’ volte dal 8-14 posto ma deve conquistarseli i punti non con spocchia e presunzione come vediamo spesso con giocatori a giro per il campo .
senza Fulignati e Popov ( parabola di 1 mese fortunata…) avevamo ad oggi si e no 1/2punti dopo che questo ‘ VATE della Panchina’ ha la squadra in mano dal 1′ luglio …..non c’e’ nulla che porti a pensare di essere una squadra ad oggi
Non l’ hanno ancora esonerato Rosario Muniz?
Corsi , questo non è SARRI, mandatelo a pescare il pesce per il cacciuccoo al più presto, ma lontano dai campi
proprietà assente parla soltanto quando c’è da vendere giocatori o supercazzole su maglie improponibili, ds scarso come pochi allenatore mah, al momento non ci ha capito niente, giocatori mediocri non per colpa loro, vedi sopra, tifosi lodevoli ma non capisco l’interesse a difendere sempre tutto e tutti.
Giocatori sopravvalutati oppure allenatore sopravvalutato oppure peggio ancora ambedue, il centrocampo che dovrebbe essere il reparto più importante non esiste affatto! Che dire ! Ci sarà molto da lavorare e al momento guardiamoci alle spalle.
alle spalle c’è rimasto poco sarà bene guardare a qualcuna davanti
Bella questa … hanno ragione
Io credo che Pagliuca sia adatto a piazze non troppo esigenti e con poche pressioni tipo Castellammare. Alzata l’asticella è andato in crisi. Tragicomico poi il rosario, esibito come per farsi perdonare della sequela di moccoli tirati.
Anche i giocatori ho l’impressione che non lo seguano più. Ilie lo vedo proprio sc*glionato e intristito fin dall’inizio, Lovato ieri alla radio l’ho sentito dire che dovrebbero credere di più in quello che fanno, il che la dice lunga…
Dubito che intendano cambiare subito allenatore, oltretutto hanno D’Aversa a libro paga per tutta la stagione. Al limite potrebbe aver senso dare un’altra occasione a quest’ultimo, sarebbe motivatissimo e con ben altra esperienza di A e B… Che si cambi o no l’importante è pensare a salvare la categoria e lasciar perdere obiettivi attualmente non alla portata, tanto questa è la classica annata di transizione.
sembra non piu’ D’Aversa a costo
Purtroppo quando si prende un imbarcata del genere….si capisce che ancora non siamo una squadra….una squadra e parlo della definizione globale…ovvero spogliatoio…feeling con le idee dell’allenatore….attaccamento alla meglia…etc etc non si cala le mutande in questo modo…per farsi passare sopra in modo imbarazzante….
Anche in quei 20/30 minuti del primo tempo di cui parla il mister si vedeva che non c’era animo e concentrazione e gioco….ignacchiti che una delle cose che sa fare e’ crossare ha sbagliato 3 angoli e 2 cross cosi’ come Elia….
Condizione fisica per adesso si regge 60 minuti….per come vuole giocare il mister in riaggressione e immaginavo che con una giornata calda come ieri saremmo andati anche in difficolta’ a livello fisico…
Oltretutto panchina inesistente anche perche abbiamo dei cambi che non possono assilutamente farti cambiare il corso della partita…
Mi aspettavo mooolto di piu’ da il Mis ter…cosa che non sta’ venendo fuori adesso…che dire spero come con Sarri la partenza sia falsa e poi ci si riprenda….
Ma non vedo…i vari Saponara/Croce/Rugani/Valdifiori…
Cimunque quello che adesso mi viene da dire e’ questo non siamo squadra…nella sofferenza nelle difficolta’e forse questo calo di concentrazione il mister lo doveva annusare e accontentarsi del pareggio e invece di mettere Ilie mettere Belardinelli…
Comunque la Rosa non e’ da primi posti e’ da Salvezza tranquilla cosi ha dichiarato G emmi quindi sappiamo tutti che avevamo ragione nel criticare il mercato…personalemente tanto…a me non e’ piaciuto nessun acquisto fatto se non il Portiere
Per il mister invece mi sentivo tranquillo ma per adesso devo dare ragione a chi non era entusiasto dall’inizio
Ti do ragione su tutto tranne che sul mercato, nel senso che: se la società dichiara che vuol ripartire e salvarsi e fa un mercato da salvezza il mercato non è sbagliato.
Su questo hai ragione….le dichiarazioni post mercato hanno spostato gli obbiettivi e di conseguenza anche i giudizi sul mercato che ler la salvezza e’ piu che sufficente
che figura..
sarà bene cambiare modulo
hai 1 solo difensore affidabile (lovato)
un centrocampo leggero che lo portano via di peso (quanto mi manchi henderson)
trequartisti che non saltano l’uomo
il primo gol è una follia…carboni che cerca un anticipo improbabile, elia che fa passare il pallone…roba obbrobriosa
il problema non sono i giocatori è come sono messi in campo si può essere d’accordo che c’era anche di meglio ma comunque se fate una disamina tutta gente che in B ha fatto bene Fulignati e due anni che fa bene Lovato non credo si debba discutere Guarino pare irriconoscibile rispetto alla seconda parte di stagione di anno a Carrara, Curto anche se a me non piace in B ha una buona esperienza, Obaretin viene da un Buon campionato a Bari, Indragoli pure ex Reggiana,Ghion una quindicina di partite da titolare lo scorso anno nel Sassuolo..anche se io preferirei Belardinelli che prima dell’infortunio a Bolzano era stato uno dei Migliori due anni fà , Ilie reduce da Catanzaro e ha detta di tutti un talento…che ad oggi non si è visto però, Elia forse il migliore fino ad oggi con alle spalle lo Spezia, non è che siamo andati a prendere gente che non aveva esperienza di categoria o sconosciuti in serie D ..se però chi deve dare un gioco e una fisionomia di squadra prende fischi x fiaschi …anzi secondo me dalla partita con il Pisa dal punto di vista del gioco siamo peggiorati e non di poco…mi viene da pensare che il mister sia in confusione e i giocatori facciano fatica a seguirlo..altrimenti questa involuzione non si spiega
Il calcio è una ruota, tutto gira: una volta si vinse noi a Pescara 4-0 ieri hanno vinto loro.
Mi fai rabbrividire Mario. Allora vuol dire che io, che ho cominciato a seguire l’Empoli in Serie C, prima di morire rivedrò la Serie C?
Io ho cercato di restare sempre imparziale.NOn posso dire che ero entusiasta di Pagliuca dato che non lo conoscevo ma non posso neanche dire che non mi è piaciuto fin dall’inizio visto che volevo valutarlo per bene.
La squadra ha provato a giocare a calcio,qualche accenno di trama si è visto.
NOn si può negare che Shpendi non abbia tecnica,che Elia non sia un buon giocatore ,Lovato non sia un bel centrale e che Ghion non sia un centrocampista centrale di affidamento.
Il problema è che il resto dell’intelaiatura è fragile,molto fragile.
NOn possiamo tenere in campo gente con la percentuale di errore di Ignacchiti,va bene che non siamo in A,ma anche in B c’è una certa tolleranza,poi prendi le imbarcate anche da squadre che partono con premesse inferiori dalle nostre.
Vanno bene i giovani,ma ci vuole un minimo paracadute per farli giocare sereni.Qua levati quei 4,5 col portiere ,siamo molto fragili ,inconsisenti e poco affidabili.
Ilie effimero,Popov latitante.Mentre il secondo ha dei tempi fisiologici di maturazione, il primo era conosciuto come giocatore lunatico ed altalenante ed è stato preso come parte integrante del progetto.
Sarò impopolare ma Ceesay alla fine lotta,molto limitato come giocatore ma non è certo lui la causa della sconfitta di ieri.
Si tratta di un insieme di fattori.Ad esempio ,fin dall’inzio si vedeva che Carboni aveva difficoltà a presidiare la sua zona di pertinenza e magari vivarini ,da buon volpone ,ci ha spostato molto il gioco proprio in base a questa considerazione.
Ma non c’è un unico colpevole…purtroppo…
Io ho paura che gli errori siano stati fatti in fase di progettazione della squadra e che un nuovo mister non so quanto possa impattare..NOn calcolo Nasti perchè fin dall’inizio ,spero di venire sconfessato,non avevo percezioni positive sul ragazzo(quasi ovunque è andato l’hanno allontanato per contrasti con giocatori/dirigenti),ma speriamo nel ritorno di giocatori come Pellegri,Haas e Bianchi.
Poi ovviamente
mettere in panchina d aversa per salvarci il prima possibile
Abbiamo 3 grossi difensori: alti e massicci. Perchè adattarci Carboni in difesa? Curto Lovato e Obaretin ci garantirebbero da molti punti di vista. Con Guarino che ancora non è palesemente pronto, a subentrare in caso di bisogno (infortuni o squalifiche). Abbiamo un centrocampista possente come Belardinelli e gli stiamo preferendo il minuscolo Yepes o il geometrico Ghion. Mi domando perchè non ci affidiamo a un 352 classico, senza stare ogni volta a inventarsi trequartisti al momento impalpabili come Ilie e Saporiti
semplice e concreto per i giocatori che abbiamo , con questo teorico modulo cervellotico non si tira mai in porta e si subiscono pallonate in porta per tutta la gara.
incredibile che non l abbia ancora capito in base al materiale umano/tecnico a disposizione come giocare dopo 90 giorni
Ma cosa aveva da ridere a fine partita ? E’ arrogante presuntuoso e sopravvalutato. Sia dalla società che dai tifosi ma anche e soprattutto da se stesso.Avevo avuto questa impressione già dall’amichevole con il Sassuolo. Cambiare. Cambiare subito !!!!!!!!
GANDALF torna ad indicarci la via perduta
Allora raga, abbiamo 2 strade da prendere:
1) Resettare tutto, testa bassa e ripartire
2) Cambiare subito, oggi, Pagliuca con Pecchia
No, dài, aspettiamo almeno la prossima sosta delle Nazionali. Sarri un ne vinse una nelle prime dieci. Non lasciamoci dominare dall’umiliazione di ieri, cerchiamo di rimanere lucidi.
Ma che voi lucida’ Serraglini: la rosa è + che bona, ma se l’allenatore non la sa far rendere al massimo, si perde solo tempo inutile.
Difesa a 4.
Provare col 4312 o 442
Fare meno pressing a tutto campo.
Attendere noi gli avversari.
Proviamo questa strada.
lo ripeto la rosa non sarà da promozione , ma adeguata per una B da zona ply Off, Guarino lo scorso anno spesso era tra i migliori nella carrarese …ma in panchina c’era calabro ..non un Pagliuca qualsiasi..se metti in campo una squadra da cani e con giocatori fuori posizione e ruolo cosa volete aspettarvi
Analisi perfetta. Per me Pagliuca è in confusione totale per la troppa pressione che si è creata da sè ed è in bambola.