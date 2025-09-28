I PRECEDENTI: AZZURRI IMBATTUTI – Empoli imbattuto nei 18 derby toscani nei professionisti al “Castellani” contro la Carrarese: 9 le vittorie azzurre (ultima 1-0 nella serie C-1 1995/96, ultima gara disputata fino ad oggi) e 9 pareggi (ultimo 0-0 nella coppa Italia di C 1990/91).

LA CRISI AZZURRA – Empoli vittorioso una sola volta nella gestione-Pagliuca in 6 match ufficiali, a corredo 2 pareggi (compresa la sfida di Coppa Italia contro la Reggiana poi vinta ai calci di rigore) e 3 sconfitte, ma porta azzurra sempre aperta, 13 reti subite totali.

I “ROSSI” IN FAVORE DELLA CARRARESE – Carrarese 3 volte in 4 giornate in superiorità numerica, comanda la classifica cadetta 2025/26 dei “rossi” in favore.

LE SFIDE TECNICHE: PAGLIUCA IMBATTUTO CON CALABRO – Tra Guido Pagliuca e Nicola Antonio Calabro 2 precedenti tecnici: 1 vittoria ed 1 pareggio a favore del mister empolese nel doppio Juve Stabia-Carrarese della B dello scorso anno.

SETTEMBRE “NERO” PER MISTER CALABRO – Squadre di Calabro in salita a settembre, media punti partita di 0,96 con bilancio formato da 5 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte in 27 match disputati.

SONO QUATTRO GLI EX DELLA GARA – Gabriele Guarino e Stiven Shpendi da una parte, Leonardo Capezzi e Marco Imperiale dall’altra: questi gli ex della sfida tra Empoli e Carrarese. Partendo dagli ex giallazzurri, Guarino e Shpendi hanno giocato a Carrara la scorsa stagione, disputando rispettivamente 16 gare, con due gol, e 25 partite con 4 reti). Venendo agli ex Empoli, Capezzi ha giocato in azzurro 13 partite nella Serie A 2018/19; per Imperiale una presenza nel campionato 2017/18, in Serie B.

DIRIGE DI MARCO – Davide Di Marco di Chiavari (Ge) dirigerà il derby toscano. Per lui in serie B – finora – 23 presenze con 8 vittorie interne, 5 pareggi e 10 successi esterni. L’Empoli lo trova per la prima volta, secondo incrocio per la Carrarese, che ha vinto 1-0 in casa sull’AlbinoLeffe nella serie C 2020/21.