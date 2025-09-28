Campionato Primavera 2
Risultati 3a giornata
EMPOLI – Ternana 5 – 0
Gol: 7′ Bagordo – 9′ e 31′ Busiello – 17′ Monaco – 80′ rig. Samb
|Ascoli
|–
|Palermo
|1
|0
|34’ Finotti
|Bari
|–
|Avellino
|0
|0
|Crotone
|–
|Monopoli
|0
|2
|44’ e 59’ Spanò
|Perugia
|–
|Cosenza
|2
|0
|Dottori – Berta
|Pescara
|–
|Pisa
|1
|1
|67′ D’Arcangelo (PE) – 74′ Cenerini (PI)
|Salernitana
|–
|Catanzaro
|1
|4
|9’ Pinuccio (C) – 13’ Arditi (C) – 26’ Mancini (S) – 30’ Tassoni (C) – 90’+1 Panuccio (C)
|Spezia
|–
|Benevento
|3
|1
|3′ Marchini (S), 5′ Lontani (S), 27′ Giugliano (B), 69′ Insignito (S)
Clssifica dopo la 3a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|p
|gf
|gs
|Pescara
|3
|7
|2
|1
|0
|5
|2
|Pisa
|3
|7
|2
|1
|0
|6
|3
|Benevento
|3
|6
|2
|0
|1
|8
|4
|Ascoli
|3
|6
|2
|0
|1
|9
|5
|Empoli
|3
|6
|2
|0
|1
|9
|4
|Spezia
|3
|6
|2
|0
|1
|7
|5
|Avellino
|3
|5
|1
|2
|0
|3
|2
|Crotone
|3
|5
|1
|2
|0
|5
|3
|Bari
|3
|4
|1
|1
|1
|4
|1
|Perugia
|3
|4
|1
|1
|1
|3
|2
|Cosenza
|3
|3
|1
|0
|2
|2
|8
|Monopoli
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|Catanzaro
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|4
|Palermo
|3
|1
|0
|1
|2
|1
|6
|Ternana
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|8
|Salernitana
|3
|0
|0
|0
|3
|4
|12
UNDER 17 Serie A e B
Il Campionato ha osservato un turno di riposo
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 3a Giornata
EMPOLI – Lazio 1 – 2
Gol: 8’ Di Pede (E) – 19’ Schettini (L) – 80’+2 Grisari (L)
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 3a Giornata
EMPOLI – Lazio 2 – 1
Gol: 27’ Muharremi (E) – 66’ Cristiano (E) – 68’ rig. Bacchi (L)