Campionato Primavera 2

Risultati 3a giornata

 

EMPOLI  – Ternana     5 – 0

Gol:  7′ Bagordo – 9′ e 31′ Busiello – 17′ Monaco – 80′ rig. Samb

 

Ascoli Palermo 1 0
34’ Finotti
Bari Avellino 0 0
 
Crotone Monopoli 0 2
44’ e 59’ Spanò
Perugia Cosenza 2 0
Dottori – Berta
Pescara Pisa 1 1
67′ D’Arcangelo (PE) – 74′ Cenerini (PI)
Salernitana Catanzaro 1 4
9’ Pinuccio (C) – 13’ Arditi (C) – 26’ Mancini (S) – 30’ Tassoni (C) –  90’+1 Panuccio (C)
Spezia Benevento 3 1
3′ Marchini (S), 5′ Lontani (S), 27′ Giugliano (B), 69′ Insignito (S)

 

Clssifica dopo la 3a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs
Pescara 3 7 2 1 0 5 2
Pisa 3 7 2 1 0 6 3
Benevento 3 6 2 0 1 8 4
Ascoli 3 6 2 0 1 9 5
Empoli 3 6 2 0 1 9 4
Spezia 3 6 2 0 1 7 5
Avellino 3 5 1 2 0 3 2
Crotone 3 5 1 2 0 5 3
Bari 3 4 1 1 1 4 1
Perugia 3 4 1 1 1 3 2
Cosenza 3 3 1 0 2 2 8
Monopoli 3 3 1 0 2 3 6
Catanzaro 3 3 1 0 2 4 4
Palermo 3 1 0 1 2 1 6
Ternana 3 1 0 1 2 2 8
Salernitana 3 0 0 0 3 4 12

 

UNDER 17 Serie A e B

Il Campionato ha osservato un turno di riposo

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 3a Giornata

EMPOLI – Lazio                 1 – 2

Gol: 8’ Di Pede (E) – 19’ Schettini (L) – 80’+2 Grisari (L)

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 3a Giornata

EMPOLI – Lazio                 2 – 1

Gol: 27’ Muharremi (E) – 66’ Cristiano (E) – 68’ rig. Bacchi (L) 

Fabrizio Fioravanti

