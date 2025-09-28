E M P O L I 2 C A R R A R E S E 2

15′ Zanon, 42′ Shpendi, 77′ Ceesay, 88′ Finotto

Al Castellani gli azzurri non vanno oltre un pareggio contro la Carrarese. La gara finisce 2-2 con vantaggio carrarino di Zanon, pari di Shpendi, Ceesay (gran gol) ci porta avanti ma nel finale arriva il pareggio di Finotto. Un risultato che, per quanto visto in campo, con tanti errori da ambo le parti, appare la giusta fotografia del match. Si chiedeva di tornare al successo, su tutto, e di offrire una prestazione che potesse smacchiare la brutta figura di settimana scorsa. Possiamo dire che l’Empoli ha fatto la metà di questo, sia per il risultato ma anche per quanto offerto in campo. Non è mancata la voglia, non è mancata la grinta, si sono viste alcune cose qualitative ma, oggettivo, anche tanti errori e – soprattutto nel primo tempo – diversa confusione. L’approccio era stato giusto, vicini subito al gol, poi la solita amnesia difensiva che porta avanti la Carrarese. Un primo tempo brutto quello degli azzurri, poi è bravo Shpendi a raccogliere sotto porta un tiro di Elia che si era stampato sul palo. Meglio nella ripresa, anche dal punto di vista dell’organizzazione del gioco, con i cambi che danno quel qualcosa in più. Ci sono anche nella seconda frazione delle amnesie e Fulignati è magistrale in un occasione ma Ceesay tira fuori il coniglio dal cilindro che fa esplodere il Castellani. A due dal termine, una palla persa dal disastroso Obaretin, la Carrarese va in porta e pareggia. Come detto è una soddisfazione a metà, forse anche qualcosa meno. Nel recupero è ancora decisivo il nostro portierone. C’è tanto da correggere perché gli errori che commettiamo, spesso ci costano cari. Al termine della gara, non da tutti i settori, arrivano anche dei fischi.

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino (81’Curto), Obaretin; Elia, Ignacchiti, Ghion, Yepes (70′ Moruzzi), Carboni (58′ Ceesay); Saporiti (70′ Ilie) ; Shpendi (70′ Popov).

A Disp: Perisan, Belardinelli, Ebuehi, Indragoli, Tosto, Haas, Bianchi.

Allenatore: Guido Pagliuca

CARRARESE (3-5-2) : Bleve; Oliana (82′ Bouah), Calabrese (69′ Ruggeri), Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj (62′ Abiuso) Cicconi (82′ Belloni); Sekulov (62′ Rubino); Finotto.

A Disp: Fiorillo, Salamon, Melegoni, Arena, Parlanti, Accornero, Torregrossa.

Allenatore: Antonio Calabro

ARBITRO: Sig. Di Marco di Ciampino (RM). Assistenti: Preti/Giuggioli. VAR: Prontera/Del Giovane.

Ammoniti: 5′ Zuelli (C), 33′ Ghion (E), 40′ Carboni (E), 48′ Bozhanaj (C), 55′ Sekulov (C).

95′- Il triplice fischio di Di Marco accolto dai fischi del Castellani, si dividono la posta Empoli e Carrarese. Gara che ha vissuto diversi momenti, gli azzurri hanno avuto la possibilità di vincere ma ha rischiato di perderla. Davvero troppi gli errori commessi dalla squadra di Guido Pagliuca. La sensazione è che l’undici azzurro fatichi moltissimo a diventare squadra.

95′- Fulignati! salva sul destro di Zuelli proteggendo il 2-2.

94′- Sembra averne di più la squadra di Calabro.

92′- Moruzzi viene strattonato nella propria metà campo.

91′- Buoah si mangia il possibile 3-2 raccogliendo il cross di Schiavi deviato da Curto. Il suo piatto destro a pochi passi da Fulignati finisce a lato.

90′- Assegnati cinque minuti di recupero.

88′- Arriva il pareggio della Carrarese, Finotto servito in verticale da Imperiale batte in uscita Fulignati. Tutto nasce da un errore incredibile di Obaretin

86′- Gli azzurri provano a gestire il vantaggio gli azzurri.

84′- Grande giocata di Ceesay, il suo passaggio in verticale per Popov è troppo profondo.

82′- Ultima i cambi Calabro: Biuah e Belloni per Oliana e Cicconi.

81′- Quarto cambio per Pagliuca: Curto per Guarino

78′- Miracolo di Fulignati! si oppone al sinistro a botta sicura di Abiuso respingendo con la mano sinistra.

77′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Ceesay raccoglie la sfera e con il destro dal limite dell’area che non lascia scampo a Bleve

74′- Impreciso il filtrante di Lovato a cercare Popov.

72′- Fischiato fallo in attacco ad Obaretin.

70′- Triplo cambio per Pagliuca: Ilie, Moruzzi e Popov per Saporiti, Yepes e Shpendi.

69′- Terza sostituzione nelle file dei marmiferi: Ruggeri per Calabrese.

68′- Rinvigorita la Carrarese che sta prendendo fiducia. Provvidenziale chiusura di Elia su cross proveniente da destra.

66′- Tolto il rigore alla Carrarese e il relativo cartellino rosso a Lovato. Resta l’ennesimo errore commesso di Obaretin.

65′- Check del Var per valutare l’episodio.

64′- Rigore per la Carrarese, errore sanguinoso di Obaretin per Abiuso che finisce a terra. Di Marco espelle Lovato.

62′- Doppia sostituzione operata da Antonio Calabro: Abiuso e Rubino per Bohzanaj e Sekulov

60′- Saporiti scatta sul filo del fuorigioco in posizione defilata, il suo cross a cercare Shpendi. l’Albanese non riesce ad imprimere forza al suo colpo di testa, blocca senza problemi Bleve.

58′- Il primo cambio della gara lo effettua Guido Pagliuca. Carboni lascia il posto a Ceesay. Elia viene portato a sinistra con l’ex Cesena messo a sinistra.

55′- Intervento in netto ritardo di Sekulov su Yepes. Arriva il cartellino giallo per il calciatore dell’ex Juventus Next Gen.

53′- Gara molto spezzettata e sporca in questo inizio di ripresa. Il fallo stavolta lo commette Sekulov su Elia.

51′- Palla scodellata da Ghion con palla nel cuore dell’area, la prolunga Imperiale, poi Obaretin commette un errore vanificando una possibilità al limite dell’area marmifera.

50′- Shpendi guadagna una punizione, il fallo è stato commesso da Oliana.

48′- Secondo ammonito anche negli ospiti, ne fa le spese Bozhanaj per una gomitata su Ignacchiti.

46′- La Carrarese muove il primo pallone della ripresa. Si riparte con gli stessi 22 del primo tempo.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo sul risultato di 1-1 nel derby tra Empoli e Carrarese, al vantaggio firmato Zanon al 15′ ha risposto Shpendi al tramonto del primo tempo. Prima frazione poco convincente per gli uomini di Guido Pagliuca, sono davvero troppi e banali gli errori commessi, una manovra che fatica a trovare sfogo.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

44′- Arriva il secondo corner per l’Empoli. Dalla bandierina Saporiti con palla scodellata in area, sponda aerea di Lovato per Guarino che manda sopra la traversa.

43′- Giudicata regolare la posizione dell’attaccante azzurro dopo il check con il Var.

42′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL la pareggia Shpendi raccogliendo la respinta del palo su precedente tiro di Elia, da pochi passi l’albanese non lascia scampo a Bleve.

40′- Secondo ammonito nelle file dell’Empoli, Carboni finisce nella lista dei cattivi per fallo su Zanon all’altezza dell’out destro.

39′- Shpendi contro due avversari cerca di incunearsi in area, chiude Calabrese.

38′- La squadra di Guido Pagliuca sta commettendo tantissimi errori, alcuni davvero banali.

36′- Destro di Lovato finisce a lato alla destra di Bleve. Emblematico delle difficoltà in costruzione degli azzurri.

34′- Ci prova Sekulov dalla lunga distanza con palla alta.

32′- Non riesce la combinazione al limite fra Shpendi e Ignacchiti. Errore incredibile di Ghion poi costretto a spendersi un giallo per fermare Finotto.

30′- Cross di Zanon che attraversa l’area non trovando nessun compagno sul secondo palo.

28′- Fasi convulse di gioco, gli azzurri hanno perso lucidità.

26′- Pescato in posizione di fuorigioco Shpendi. Si riparte con una punizione per i marmiferi.

24′- Obaretin commette fallo lungo l’out su Zanon.

22′- Pescato in posizione di fuorigioco Zanon. Si riparte con un calcio di punizione in favore dell’Empoli.

20′- Di Marco toglie il penalty dopo aver rivisto l’episodio. Prima del contatto tra Shpendi e Schiavi c’era un fallo di Lovato su Imperiale.

19′- Check del Var per valutare se ci fosse o meno rigore. Ammonito Pagliuca per proteste.

18′- Rigore per l’Empoli per fallo di Schiavi su Carboni. L’argentino viene ammonito.

17′- Arriva il primo angolo per gli azzurri.

15′- La Carrarese si porta in vantaggio, Zanon raccoglie l’angolo di Zuelli lasciato colpevolmente solo non lascia scampo a Fulignati

14′- Fulignati! salva il risultato opponendosi al velenoso sinistro di Zuelli da fuori area.

12′- Stavolta è Schiavi a metterla da sinistra addomesticato da Fulignati.

11- Perde un pallone sanguinoso Lovato, toglie le castagne dal fuoco Elia.

10′- Errato il disimpegno di Saporiti verso Shpendi.

9′- Cicconi da sinistra a trovare la sponda di Schiavi, la toglie Lovato.

7′- Si procura un calcio di punizione la truppa di Guido Pagliuca. Sugli sviluppi del piazzato il cross di Ghion allontanato da Imperiale.

5′- Arriva il primo ammonito del derby, si tratta di Zuelli per fallo su Shpendi.

3′- Sull’altra sponda il cross di Calabrese viene respinto dalla difesa azzurra.

1′- Carboni lascia partire un cross sul secondo palo sul quale si avventa Elia, la sua deviazione obbliga alla deviazione d’istinto Bleve. Poi ci prova Saporiti trovando il muro giallo ad opporsi.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone della gara

0′ – Fiducia a Saporiti dopo la buona prova di Marassi. Per il resto in campo la formazione indicata ieri alla vigilia.

1° Tempo