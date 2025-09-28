Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio per 2-2 nella gara interna con la Carrarese.

FULIGNATI: 7 Salva il risultato in almeno tre occasioni, nel finale salva il 2-2 sul destro a botta sicura di Zuelli. Anche oggi è il migliore in campo degli azzurri a testimonianza delle difficoltà incontrate anche questa sera dalla squadra.

OBARETIN: 4.5 Ha sulla coscienza l’errore da cui è scaturito il pareggio dei marmiferi. Si produce in una insensata progressione perdendo palla finendo per prestare il fianco agli avversari. Non è la sola ingenuità in una partita disastrosa del difensore di proprietà del Napoli.

GUARINO: 5.5 Preferito inizialmente a Curto non riesce mai a dare la sensazione di solidità e sicurezza. spesso in affanno e in difficoltà ad assorbire i movimenti degli attaccanti avversari.

CURTO: SV

LOVATO: 6.5 Nettamente il migliore del pacchetto arretrato, spesso toglie le castagne del fuoco rimediando ai numerosi errori commessi dai compagni in tutte le zone del campo.

CURTO: SV

ELIA: 6.5 Sua la prima occasione di serata, la sua deviazione trova la risposta di Bleve. Mette lo zampino anche sulla rete del momentaneo pareggio colpendo un palo con una conclusione da fuori. Spesso appare il più efficace e lucido, sembra l’unico in grado di poter costruire qualcosa.

IGNACCHITI: 6 Spesso obbligato ad un lavoro in fase di non possesso, messo in mezzo dai compagni dai manovrieri centrocampisti avversari. Si fa vedere poco ad appoggiare la manovra offensiva.

GHION: 5 Commette tantissimi errori in costruzione, alcuni dei quali decisamente banali. Fatica a dettare i tempi della manovra, spesso confusionario ed arruffone.

YEPES: 5.5 Meglio rispetto al compagno di reparto ma nella zona nevralgica del campo si soffre gli avversari.

MORUZZI 5.5 Il suo ingresso non porta miglioramenti al gioco della squadra. Fatica ad entrare in partita.

CARBONI: 5,5 Non sempre preciso negli appoggi e con qualche pecche tattica difensiva. Fa bene il movimento quando prende fallo per il rigore che però poi non viene confermato.

CEESAY: 6.5 Pagliuca lo inserisce sulla linea dei trequartisti passando al 3-4-2-1. Inizialmente non sembra essere particolarmente lucido, sbagliando molto, anche lui. Tira fuori dal cilindro un gol di ottima fattura, da quel momento cresce il suo rendimento.

SAPORITI: 6 Alla sua prima da titolare in serie B prova a dare qualità al gioco degli azzurri, muovendosi su tutto il fronte. Alla fine la sua prima è da considerarsi positiva, può dare sicuramente positiva.

ILIE: 5.5 Deludente il rumeno, il quale non riesce a determinare mostrandosi confusionario e pasticcione.

SHPENDI: 6,5 Si da molto da fare e cerca sempre di trovare il movimento giusto. Bravissimo e cinico in occasione del gol del pareggio.

POPOV: 5.5 Non viene servito a dovere questo è vero, tuttavia appare meno incisivo rispetto alle prime uscite.

MISTER PAGLIUCA: 5.5 Decide di partire con il 3-5-2 inserendo Saporiti alle spalle di Shpendi mettendo un centrocampista in più. Anche questa sera si commettono troppi errori, alcuni dei quali davvero banali. La squadra aveva avuto un buon approccio all’inizio ma la pressione è durata troppo poco. La sensazione è che gli azzurri stiano facendo fatica ad assorbire i principi del tecnico, l’andamento della gara fotografa il rendimento ad intermittenza della squadra. Bravi a ribaltarla ma è stata palese la sensazione di fragilità ogni volta che gli apuani spingevano.