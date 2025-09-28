Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio per 2-2 nella gara interna con la Carrarese.
FULIGNATI: 7 Salva il risultato in almeno tre occasioni, nel finale salva il 2-2 sul destro a botta sicura di Zuelli. Anche oggi è il migliore in campo degli azzurri a testimonianza delle difficoltà incontrate anche questa sera dalla squadra.
OBARETIN: 4.5 Ha sulla coscienza l’errore da cui è scaturito il pareggio dei marmiferi. Si produce in una insensata progressione perdendo palla finendo per prestare il fianco agli avversari. Non è la sola ingenuità in una partita disastrosa del difensore di proprietà del Napoli.
GUARINO: 5.5 Preferito inizialmente a Curto non riesce mai a dare la sensazione di solidità e sicurezza. spesso in affanno e in difficoltà ad assorbire i movimenti degli attaccanti avversari.
CURTO: SV
LOVATO: 6.5 Nettamente il migliore del pacchetto arretrato, spesso toglie le castagne del fuoco rimediando ai numerosi errori commessi dai compagni in tutte le zone del campo.
ELIA: 6.5 Sua la prima occasione di serata, la sua deviazione trova la risposta di Bleve. Mette lo zampino anche sulla rete del momentaneo pareggio colpendo un palo con una conclusione da fuori. Spesso appare il più efficace e lucido, sembra l’unico in grado di poter costruire qualcosa.
IGNACCHITI: 6 Spesso obbligato ad un lavoro in fase di non possesso, messo in mezzo dai compagni dai manovrieri centrocampisti avversari. Si fa vedere poco ad appoggiare la manovra offensiva.
GHION: 5 Commette tantissimi errori in costruzione, alcuni dei quali decisamente banali. Fatica a dettare i tempi della manovra, spesso confusionario ed arruffone.
YEPES: 5.5 Meglio rispetto al compagno di reparto ma nella zona nevralgica del campo si soffre gli avversari.
MORUZZI 5.5 Il suo ingresso non porta miglioramenti al gioco della squadra. Fatica ad entrare in partita.
CARBONI: 5,5 Non sempre preciso negli appoggi e con qualche pecche tattica difensiva. Fa bene il movimento quando prende fallo per il rigore che però poi non viene confermato.
CEESAY: 6.5 Pagliuca lo inserisce sulla linea dei trequartisti passando al 3-4-2-1. Inizialmente non sembra essere particolarmente lucido, sbagliando molto, anche lui. Tira fuori dal cilindro un gol di ottima fattura, da quel momento cresce il suo rendimento.
SAPORITI: 6 Alla sua prima da titolare in serie B prova a dare qualità al gioco degli azzurri, muovendosi su tutto il fronte. Alla fine la sua prima è da considerarsi positiva, può dare sicuramente positiva.
ILIE: 5.5 Deludente il rumeno, il quale non riesce a determinare mostrandosi confusionario e pasticcione.
SHPENDI: 6,5 Si da molto da fare e cerca sempre di trovare il movimento giusto. Bravissimo e cinico in occasione del gol del pareggio.
POPOV: 5.5 Non viene servito a dovere questo è vero, tuttavia appare meno incisivo rispetto alle prime uscite.
MISTER PAGLIUCA: 5.5 Decide di partire con il 3-5-2 inserendo Saporiti alle spalle di Shpendi mettendo un centrocampista in più. Anche questa sera si commettono troppi errori, alcuni dei quali davvero banali. La squadra aveva avuto un buon approccio all’inizio ma la pressione è durata troppo poco. La sensazione è che gli azzurri stiano facendo fatica ad assorbire i principi del tecnico, l’andamento della gara fotografa il rendimento ad intermittenza della squadra. Bravi a ribaltarla ma è stata palese la sensazione di fragilità ogni volta che gli apuani spingevano.
Quali sarebbero i principi di gioco del tecnico?🤔🫣
bravi dategli 5,5 a pagluica, perche’ siamo messi bene in campo e si vede
ma è stato forte anche nel tenere Obaretin fino infondo, si vedeva proprio che era in serata di grazia
Voti sostanzialmente giusti, tranne: Saporiti (ha toccato palla? mah non me ne sono mai accorto), Obaretin (anche il 4,5 è troppo generoso).
Mister 5,5? Ancora alla 5a giornata non ho capito che gioco abbiamo, se lo abbiamo…. grave partire senza una punta di ruolo. Che accenda un cero a Fulignati e Lovato….
Pubblico? troppi pochi fischi, non vi siete rotti le ⚽️⚽️ per essere continuamente presi per le mele!!!!
Ma come si fa a dare 5.5 a quell’allenatore???
Ma che partita avete visto?
Un 4 è gia tanto!!!!
Pagliuca 5,5 … ma via … è da 4!
Saporiti 6?? Ha toccato mezzo pallone ed è stato del tutto ininfluente.
Moruzzi e Carboni 5,5?? Uno fisso a aggiustarsi la passatina e l’altro con due piedi peggio di due ferri da stiro.
Oggi solo Fulignati merita un gran voto. Lovato, Elia e Shpendi (per mettercela tutta, anche è tanto se in tutto l’anno farà 5-6 gol) meritano la sufficienza piena. Tutti gli altri sono impresentabili, soprattutto allenatore compreso.
Fabrizio con andreazzoli con questa squadra si vince il campionato!!! Mandalo viaaaaa!! Scio’!!!! Le!!!
ancora con Andreazzoli? ma tu sei fuori
No perché D aversa… bono a tirare pedate nel culo ..
No perché D aversa .. bono a tirare pedate nel deretano
squadra da zona retrocessione 👁
Fulignati 9. Salva con 3 miracoli la partita , anzi tutte le partite…
Lovato 6,5
Guarino 6
Obaretin 4,5 ….bo…..ma realmente lo abbiano atteso per 1 mese ?
Elia 6,5
Yepes 5
Ghion 5
Ignachitti 6
Carboni 5
Saporiti 5
Sphendi 6
Curto 6
Ceesay 7
Popov 6
Moruzzi 5
Ilie 5
Pagliuca 9 Riesce sempre a stupirci di partita in partita , bastava fare la sostituzione di Bandinelli per Elia e mettere Ceesay al suo posto all 80’
3511 e chiudere il centrocampo ed invece lascia la squadra in balia degli eventi e non portiamo a casa neanche questa vittoria , che sarebbe stata immeritata ma necessaria
Giocatori modesti , allenatore ancora peggiore , prendiamo 2 goal e tiriamo forse 3 volte in porta a partita , centrocampo sempre sopraffatto , non legge mai la gara .
Ma questo profeta del calcio L abbiamo a che fortemente voluto…..
Te tu ci hai Bandinelli ni capo ,🤣😂🤣
….succede se qualcuno scrive qualcosa invece di commenti inutili , Belardinelli ovviamente , pasticca ed a nanna Enrico che domani ti portano fuori
Poero Dippe sei il classico che c’è l’ha col mondo nessuno ti capisce sai tutto te , e sei anche permaloso ma va bene tanto non né indovini una nemmeno per sbaglio…
…davvero non ne indovino una ….però lo dissi il 25 agosto che Pagliuca era bono per annaffiare il giardino , bastava vedere 3 allenamenti ….
Te invece scrivi put tan a te sullo stadio , fai te
D’Aversa è retrocesso per gli infortuni e per il rincoglionito del portiere
Ma siamo sicuri che i nostri sono boni?
Perché a cambiare si potrebbe fare anche peggio dopo gli errori dei nostri penso che i problemi siano più tecnici perché giocatori sopravvalutati
non dico scarsi ma non funzionali come organico per qualsiasi modulo
una accozzaglia…
obaretin a Napoli cosa faceva?
portava le borracce….. anche perché il calcio non mi sembra che sia il suo sport…. forse atletica, pallavolo, ma il calcio proprio no….
Fulignati 8 , vero capitano
Lovato 6,5, Guarino 5, Obaretin 4,5, Yepes 5, Carboni 4, Ignacchitti 4, non conquista mai una palla e mai una gestione palla, ma cosa ci vede in questo giocatore booo!!!!, Ghion 5, Elia 7, Saporiti 6, Sphendin6,5.
Corsi , Pagliuca dimostra che non riuscirà mai a mettere in campo una squadra con un centrocampo in grado di fare filtro ad una difesa che per 2/3 è molto acerba e che dovrebbe giocare più facile.
La prima svolta sarebbe togliere 2 interpreti che vengono messi sempre in campo senza alcun merito, Carboni ed Ignacchitti
Perché un voto sei con un commento da 5 o 4 ?
IGNACCHITI: 6 Spesso obbligato ad un lavoro in fase di non possesso, messo in mezzo dai compagni dai manovrieri centrocampisti avversari. Si fa vedere poco ad appoggiare la manovra offensiva.
un empolino disastroso, che nostalgia di quando si vedeva giocare al Calcio a volte vincendo ed altre perdendo
ma vi vedevano giocatori e allenatori,mi sa che è finita un era
hai proprio ragione
solo che e’ finita anni fa, quando si prese il sosia di cetto laqualunque come allenatore
Ci pensavo anch’io: come ha fatto Obaretin a finire nel Napoli? Hanno preso un abbaglio
Fermate subito questo scempio.
Non si abbia per sbaglio a fare 2 punti tra monza e sudtirol con il serio rischio di continuare poi con questo qui.
Ma come si fa a dare 5,5 al Mister? Quali scempi deve ancora fare? Squadra senza gioco, senza logica, senza un minimo di organizzazione. Ma abbiate il coraggio di dire quello che tutti pensano: non idoneo!
La Carrarese aveva il rombo a centrocampo con avevamo noi quando vincemmo il campionato con Andreazzoli.Ora a centrocampo cosa abbiamo? Giocatori spaesati. e messi male tanto che appena le squadre avversarie mettono la. quarta arrivano facile facile nella nostra area.Riguardo ai voti a Obaretin un bel 2 e un 3 a chi l’ha tenuto in campo perché’ anche prima dell errore. che ci e’ costato due punti aveva gia’ sbagliato moltissimo Carlo B
Ma quali sono i principi del tecnico?????????? Come dite voi della redazione
Fulignati 7,5
Lovato 6,5
Guarino 5
Obaretin 3
Elia 7,5
Ignacchiti 5
Ghion 5
Yepes 5,5
Carboni 5
Saporiti 6,5
Shpendi 7
(Curto 6 Ilie 4,5 Ceesay 7 Popov 6 Moruzzi 6)
mister Pagliuca 4 pieno. Mi dispiace.
Saporiti, Elia, Shpendi, Lovato, Ceesay e Fulignati sufficienti e gli altri insufficienti, oltre a Obaretin disastroso ma anche Ghion male…
Io mi chiedo cosa abbia fatto Belardinelli al mister per non giocare… Mah. Molto deluso dal mister
Saporiti dopo il tunnel dopo 20 secondi non ha toccato più boccia.
Se prendiamo sempre i soliti gol, la colpa è del tecnico che non incide. Mi sembra ovvio. E ho una paura matta che lo Spezia ci soffi Pecchia, l’unico allenatore valido che c’è in giro per la B
Pecchia ha un ingaggio in essere col Parma vicino al milione, non lo straccierà mai x venireca prendere la metà
Seeeeeee Pecchia al massimo possono venire Semplici o Andreazzoli ,
gente che si accontenta
Siamo sempre in inferiorità a centrocampo. L’ha visto anche i’mi figliolo che ha 10 anni, possibile un lo veda l’allenatore? Davanti si sarebbe anche pungenti con questo Elia, giocatore largamente di serie a. Ma una squadra la si costruisce dalle fondamenta. Dalla difesa. Siamo pari pari nelle stesse condizioni dell’anno di Vivarini. O cambi subito, adesso, domattina,vsenza aspettare mercoledì, o sarà troppo tardi.
Onor del vero con Vivarini avevamo una super squadra messa in campo in maniera sommaria e sistemata a Andreazzoli , L niente a che vedere con questa banda di mezzi giocatori presi alla bene meglio e con 5 da serie B …..sennò omettiamo la realtà .
Giocatori modesti traumatizzati da uno che è come lo vedi , sceso dal trattore
CAPITOLO ULTRAS
Ma che tifo abbiamo?
Ci prendono per il culo tutti per canzoni assurde che cantano in tre.
Ma poi dico: le uniche occasioni in cui le voci degli ultras e degli altri tifosi in mararona potrebbero unirsi e creare così un bell’impatto acustico, cioè quando vengono lette le formazioni e quando facciamo gol, gli ultras non urlano i nomi dei giocatori. C’è qualcuno che sa spiegarmi le ragioni di tanta demenza ?
…che continuano ad appalaudire senza mai contestar….hanno anche applaudito lo striscione dei tifosi della Carrarese che 1 minuto prima ci offendevano.
se glielo chiedi ti rispondono che gli pare di fare un bel tifo. Purtroppo hanno una percezione tutta loro della realtà.
cercando di essere obiettivo
fulignati 7 (sarebbe anche da mezzo voto in più oggettivamente ma essendo uno dei più esperti deve iniziare a farsi sentire sui ragazzini poco concentrati)
lovato 6
guarino 5
obaretin 4,5
elia 6
carboni 5
yepes 5,5
ghion 5
ignacchiti 5,5
saporiti 5
sphendi 6
—-
moruzzi 5
popov 5
ceesay 6
ilie 5
Curto SV
—-
pagliuca Ng o 0
squadra senza concentrazione, senza gioco e anche se la mette sull aggressività, senza grinta (mai vinta una seconda palla)
ti ritrovi miracolosamente in vantaggio a 10minuti dalla fine e hai anche la presunzione o la poca testa di prendere 3 contropiedi in 12 minuti (sul primo ti salvi, sul secondo in uscita e palla persa prendi il pareggio e sul terzo ti salva il portiere)
infine aggiungerei che se prendi 11 gol in 5 partite con palese difficoltà ad attuare questo fantomatico pressing e gioco dal basso (visto che tutte le volte rimani attacco contro 3 difensori… e non hai dei fulmini dietro) sarebbe l ora di cambiare modo di interpretare la partita (non il tipo di gioco visto che non esiste)
Ma dico io … vieni da una scoppola notevole beccata a Pescara … giochi in casa … perchè non parti con due punte? Dovevi partire con Popov e Shpendi … Non ti piace Belardinelli? Bè a me non piaci te come allenatore … Ok Guarino non avrà giocato la partita della vita … ma non è lui che andava tolto … ma Obaretin che ne stava combinando una dietro l’altra … ma a parte la prestazione disastrosa in che ruolo giocava … perchè tutto faceva meno che il braccetto di sinistra … con sganciamenti in avanti incomprensibili e non certo sulla fascia (stessa cosa peraltro ha fatto dalla parte opposta Lovato … in maniera positiva, ma la cosa ha portato solo tanta confusione in campo) … Confusione in campo e passaggi a volte tanto lenti e sbagliati da esser preda dell’avversario. Questa difesa a 3 oltretutto sta facendo acqua da tutte le parti … questo centrocampo viene preso sempre di infilata dagli avversari anche perchè … fisicità zero!!! E non diamo colpa agli attaccanti perchè palle ne arrivano poche là davanti … son più gli attaccanti che cercano di sradicarle dai piedi dei difensori … Passaggi illuminanti dei centrocampisti verso di loro zero!!!! Che poi ribadisco … giochi in casa e di attaccanti in campo … solo uno!!! Non funziona questo sistema di gioco? (E mi pare che ormai lo abbiamo visto anche troppo spesso) … TE CHE STAI IN PANCA CAMBIALO!!! PROVA A DIFENDERE A 4! E METTILO DENTRO BELARDINELLI CHE ALMENO FISICAMENTE TI PUO’ DARE DI PIU’ DI QUALCHE PICCOLETTO DI TROPPO CHE GRAVITA A CENTROCAMPO …e i centrocampisti mancini … falli giocare sul centro sinistra (Ignacchiti)
Fulignati 7,5
Lovato 6,5
Shpendi 6,5
Ceesay 6,5
Elia 6,5
Poi tutti gli altri … stasera … solo chiacchere e distintivo … ma non solo per colpa loro.
Il peggiore? Obaretin? Ma nemmeno per sogno … il peggiore è chi non lo ha tolto!!!!! ………………..
Mork ci siamo fossilizzati sul mister e anche a me non piace …
però ora andiamo addosso a Obaretin ok ha sbagliato,sarà scarso ok ,ma non è che appena uno sbaglia il resto non possa mettere una pezza , il problema è che subiamo troppo …specie le ripartenze il nostro centrocampo e fragile…
Non si può tutte le volte cambiare formazione, cambiare interpreti, cambiare schemi. Va individuato un gruppo base, una formazione tipo. E si quella intervenire se occorre a partita in corso….
Fulignati è stato in tutte e 5 le gare il migliore in campo!!! Sbagliare è umano, perseverare è diabolico.
352 sempre, in casa e fuori!
Fulignati
Ebuhei Lovato Curto
Elia Ghion Bela Igna Ceesay
Shpendi Popov
Obaretin bisogna stia a sedere in panca qualche partita. Già con un’altra uscita palla al piede ci aveva fatto prendere rigore e rosso poi tolti dal var. Poi non contento lo rifà e si piglia gol. Anche presuntuoso quindi. Entrambe le volte facendosela rubare come un ragazzino dei Giovanissimi
Voti ai nostri ultras? 2. Non dico altro che è meglio…