I PRECEDENTI: PRIMA VOLTA A BOLZANO TRA SÜDTIROL E EMPOLI – A Bolzano prima volta tra le due squadre in gare ufficiali.

AZZURRI SVAGATI NELLA MEZZ’ORA FINALE DI GIOCO – Empoli fragile nei finali di gara con 6 reti su 12 totali subite nella mezz’ora finale più recuperi.

LA PANCHINA GOL AZZURRA – Empoli re del gol con subentranti dopo 6 turni della B 2025/26: 3 i gol azzurri siglati da giocatori entrati a gara in corso, come Pescara ed Avellino.

TRE GLI EX DELLA GARA – Frederic Veseli da una parte, Luca Belardinelli e Marco Curto dall’altra; questi gli ex della sfida tra Südtirol e Empoli. Partendo dall’unico ex azzurro, Veseli ha vestito la maglia dell’Empoli dall’estate del 2016 al 2020, giocando 100 gare. Venendo agli ex altotesini, Belardinelli conta 43 presenze e 2 gol tra la stagione 2023/23 e la seconda parte dello scorso torneo; Curto ha invece giocato 104 gare con il Südtirol, con 3 reti, dal 2020 al 2023.

LE SFIDE TECNICHE: OK CASTORI NELL’UNICO INCROCIO – Fra Fabrizio Castori e Guido Pagliuca secondo confronto tecnico dopo Südtirol-Juve Stabia 2-0, aprile scorso in serie B.

