Qualificazioni mondiali per Ceesay, qualificazioni all’Europeo di categoria per Guarino, Moruzzi e Popov, ultime amichevoli prima del Mondiale per Campaniello: ecco gli azzurri convocati in nazionale per i prossimi impegni.

Joseph Ceesay è stato convocato dalla nazionale gambiana per le ultime sfide di qualificazione al Mondiale 2026 contro Gabon (venerdì 10 ottobre alle ore 15.00 locali al Moi International Sports Centre di Nairobi) e Seychelles (lunedì 14 ottobre, sempre alle 15.00 ora locale, al Cote d’Or National Sports Complex di Saint Pierre)

Gabriele Guarino e Brando Moruzzi sono stati convocati dal tecnico dell’Under 21 italiana Silvio Baldini per le prossime sfide delle qualificazioni all’Europeo di categoria contro Svezia (venerdì 10 ottobre alle 18.15 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena) e Armenia (lunedì 14 ottobre, sempre alle 18.15, allo stadio Giovanni Zini di Cremona).

Bohdan Popov è stato convocato dalla nazionale ucraina Under 21 per le prossime sfide delle qualificazioni all’Europeo di categoria contro l’Ungheria (venerdì 10 ottobre alle ore 18.00 allo Stadio Fazanerija di Murska Sobota) e la Croazia (lunedì 14 ottobre, sempre alle 18.00, allo Stadion ŠRC Velika Gorica di Velika Gorica.

Thomas Campaniello è stato convocato dal tecnico della Nazionale Under 18 Massimiliano Favo per una doppia amichevole contro l’Austria in programma giovedì 9 alle ore 17.30 e domenica 12 ottobre alle ore 11.00 all’ÖFB Campus di Vienna. Le sfide della prossima settimana saranno gli ultimi due test prima del Mondiale Under 17, in calendario dal 3 al 27 novembre in Qatar.

Empoli Fc