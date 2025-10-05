S U D T I R O L1
E M P O L I2

42′ Pecorino; 59′ Shpendi; 97′ Nasti

SUD TIROL (3-5-2) : Adamonis; Kofler, Pietrangeli, F. Davi; Molina (61′ Bordon), Coulibaly (90′ Casiraghi), Tronchin, Mallamo (61′ Martini), S. Davi; Merkaj (72′ Zedadka), Pecorino (72′ Odogwu).

A Disp: Poluzzi, Theiner, Masiello, Italeng, Sabatini, Tait, Brik.

Allenatore: Fabrizio Castori.

EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (75′ Carboni), Belardinelli (46′ Yepes), Ghion, Moruzzi (46′ Nasti); Ceesay, Saporiti (46′ Ilie); Shpendi (64′ Pellegri).

A Disp: Perisan, Curto, Ebuehi, Indragoli, Tosto, Haas, Popov.

Allenatore: Nazzareno Tarantino (Pagliuca squalificato)

ARBITRO: Sig. Crezzini di Siena. Assistenti: Cipressa/Scarpa. VAR: Paterna/Santoro

AMMONITI: 66′ Adamonis (ST); 79′ Ceesay (E); 86′ Guarino (E); 98′ Tronchin (ST)

ESPULSI: 5′ Kofler (ST)

LIVE MATCH

99′ – Game Over al Druso, gli azzurri tornano al successo dopo sei gare. Vittoria in rimonta grazie ad un super secondo tempo dopo che nel primo avevano veramente toccato il fondo. Shpendi e Nasti ribaltano il gol di Pecorino. Da ricordare che l’Empoli ha giocato con l’uomo in più dal quinto minuto del primo tempo. Si chiedeva di vincere, vittoria in qualche modo è stata !

98′ – Giallo a Tronchin che stende Ghion.

97′ – GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL NASTI!!!!! Obaretin da sinistra, l’aggancia Nasti che se la sistema e segna!!!!!!

94′ – Gioco fermo per tre minuti a causa di un problema ad Adamonis.

91′ – Ancora pericolosi con Nasti che va al tiro da pochi metri ma c’è una grande parata di Adamonis.

90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

88′ – Azzurri vicinissimi al vantaggio. Ottima palla di Ceesay da destra ma Yepes da solo riesce a metterla sopra la traversa. Pazzesco.

86′ – Ammonito Guarino per fallo su Zedadka

85′ – Rimpallo in area biancorossa tra Pietrangeli ed Ilie ma sarà rimessa dal fondo.

82′ – Ghion ci prova dal limite, un destro un po’ effettato ma il portiere devia.

80′ – Calcia la punizione Martini, la palla va direttamente tra le braccia di Fulignati.

79′ – Giallo per Ceesay che stende sulla nostra fascia destra, Bordon.

77′ – Carboni trova un angolo, chiuso da Coulibaly. Angolo battuto, la palla arriva a Ceesay al limite, il suo tiro è nettamente alto.

76′ – Botta di Pellegri su punizione, respinge il portiere, palla buona per Carboni che spara fuori dallo stadio.

75′ – Ultimo cambio per Tarantino: Carboni per Elia.

75′ – Bordon mette giù Pellegri ed è punizione per noi ai 25metri centrale.

71′ – Merkaj porta a spasso Yepes, poi il tiro che non gira e la palla esce.

70′ – Obaretin prova a cercare Pellegri ma c’è l’anticipo-

67′ – Punizione sulla fascia destra per il SudTirol, calcia Martini, testa di Merkaj, palla fuori.

66′ – Ammonito Adamonis che butta via il pallone.

66′ – Punizione per gli azzurri al limite. Intanto per proteste viene espulso Castori. Calcia Ilie sopra la traversa.

65′ – Calciato l’angolo, stacca Guarino di testa, la palla gli cade sui piedi e calcia, Pietrangeli nega il gol sulla linea.

64′ – Altro cambio per noi: Pellegri per Shpendi.

63′ – Ancora Ceesay a sinistra, imbucata per Ilie che trova una deviazione in angolo.

60′ – Cross di Elia da destra, Nasti stacca di testa ma la mette sull’esterno della rete.

59′ – GGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL SHPENDI !!!!!! Azione insistita di Ceesay a sinistra, servito Ilie che vede bene Shpendi, l’albanese è da solo davanti al portiere e la mette dentro.

56′ – Elia crossa da destra, c’è una deviazione di Davi ed è ancora angolo. Niente dalla bandierina.

55′ – Punizione su Shpendi a centrocampo.

51′ – Pietrangeli chiude Ilie in angolo. Battuto corto, poi ci prova Yepes a metterla dentro, palla ad Ilie che contro crossa ma non ci arriva nessuno.

50′ – Cross di Mallamo da destra, Elia riesce ad anticipare Merkaj in angolo. Calciato l’angolo, c’è fallo in attacco da parte dei padroni di casa.

47′ – Pecorino la gira male davanti a Fulignati e la palla si perde ma ancora troppa libertà per l’attaccante altoatesino.

46′ – Ceesay entra in area, prova il tiro e trova una deviazione in angolo. Palla messa dentro, Guarino di testa con palla alta

46′ – Triplo cambio per i nostri: Ilie per Saporiti, Yepes per Belardinelli e Nasti per Moruzzi. Lovato capitano.

2° Tempo

47′ – Finisce il primo tempo con il SudTirol avanti 1-0. Risultato giustissimo per quanto visto in questa prima frazione che vede gli azzurri con l’uomo in più dal quinto minuto. C’è ancora un tempo per cambiare la storia ma, primo tempo imbarazzante, uno dei peggiori di sempre della storia!!!

47′ – Lancione da dietro per Belardinelli, esce Adamonis e la blocca.

46′ – Cross di Tronchin, la toglie Lovato di testa.

42′ – SudTirol in vantaggio. Angolo messo dentro, Merkaj protegge e serve Pecorino, Guarino non lo tiene e da pochi passi Fulignati è bicato.

41′ – Botta da fuori di Coulibaly, Fulignati si deve distendere e deviare in angolo.

40′ – Shpendi al limite in uno contro uno senza pressione, l’albanese calcia sull’avversario.

39′ – Ceesay prova a mirare il primo palo da sinistra ma la palla esce sul fondo con il portiere ad osservare.

37′ – Palo pieno del SudTirol colpito da Pecorino. Scambiano nello stretto i locali, Guarino perde Pecorino che calcia e prende il palo. Empoli fortunatissimo e per adesso prestazione assolutamente insufficiente.

33′- Fallo di Moruzzi e punizione altoatesina a pochi metri dalla nostra area ma siamo sulla fascia destra del loro attacco. Calcia Mallamo, la spizza Elia.

32′ – Punizione azzurra da centrocampo, la scodella Saporiti in area, Adamonis blocca in presa aerea.

30′ – Cross rasoterra di Saporiti, Coulibaly la mette in angolo. Calcia Saporiti, testa di Lovato, poi la recuperano loro.

27′ – Shpendi riceve palla in area, si gira e tira trovando la deviazione in angolo di un difensore di casa. Gioco però fermo per un fallo di Ceesay.

24′ – Per adesso va detto che la superiorità numerica non si vede.

23′ – Pericoloso il SudTirol con Merkaj che sfonda da destra e tira, bravissimo Fulignati a dire di no!

21′ – Arriva il primo angolo per gli azzurri, oggi marroni. Calcia Saporiti, ma c’è fallo dei nostri in attacco.

18′ – Sinistro di Davi dal limite, rasoterra che parte dritto e che Fulignati blocca a terra.

15′ – Attacca il SudTirol, c’è buona copertura di Obaretin su Merkaj senza fallo nella nostra area di rigore. Proteste da parte del pubblico di casa.

13′ – Ammonito Castori per proteste relative ad un fallo laterale non assegnato ai suoi.

11′ – Guadagna un angolo la squadra di casa, palla messa in corner da Obaretin. Calcia Mallamo, palla a Molina che è solissimo nella nostra area ma per fortuna la prende di coscia e Fulignati blocca. Grave errore della nostra difesa.

10′ – Moruzzi cerca in profondità Shpendi, il portiere esce per ostacolare l’albanese e la palla esce sul fondo.

6′ – Calcia la punizione dai 20metri centrale, Saporiti. Il tiro va oltre la traversa.

5′ – Attenzione Sud Tirol in dieci!!!!! Fallo di Kofler su Shpendi che andava in porta ed è cartellino rosso. Punizione per gli azzurri da ottima posizione ma, su tutto, gara intera con l’uomo in più

4′ – Bravo Ghion a murare Tronchin nella nostra area.

3′ – Ceesay entra in area da sinistra, sterza e prova il tiro; Davi lo annulla.

2′ – Tiro di Mallamo dal limite, un tiro che esce molto male e Fulignati non ha problemi.

0′ – Alla fine nessuna novità rispetto a mercoledi, in campo lo stesso undici iniziale che ha giocato con il Monza. Prima panchina per Nasti.

1° Tempo

Articolo precedenteI giocatori azzurri convocati in Nazionale
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

122 Commenti

    • Invece bene che nn cambi formazione tutte le partite.Secondo me un po’ di continuità ci vuole.Foese il problema era anche dovuto al fatto che nn è mai partito per due partite di fila con la stessa formazione..

  2. Vediamo di cambiare questo andazzo di risultati che non portano mai alla vittoria … Sempre convinto che la nostra sia una buona rosa per affrontare la B … BASTA ANCHE GUARDARE CHI SIEDE IN PANCHINA OGGI! oK criticare se le cose non vanno come si deve … ma prima e durante la partita: SEMPRE FORZA AZZURRI! ………….

  11. Per ora ci sta andando di lusso, e sono in 10….Che ci si fara’ a portare a casa il risultato? Teniamocelo un po’ di piu’ che si sta dando spettacolo

  13. sono fiducioso ma già dovevamo aver fatto un gol. giocano in 10 dal 4′ e a momenti sembra si stia noi in 10 e loro in 11. forza

  24. Mistero come sia sparito dai titolari l unico attaccante che segnava, per di più un ragazzo con un entusiasmo incredibile.
    I giornalisti come mai non fanno certe domande?

  26. Ma il Presidente le vede le partite o è ancora in vacanza! Come si fa a tenere un incompetente così in panchina? Facciamo ridere tutta l’Italia. E non c’entra niente la rosa tutta nuova. Si vede lontano chilometri che non c’è né capo né coda su come è messa in campo, senza logica e in continua confusione.

  27. Ma siamo sicuri che Obaretin non abbia un gemello che gioca a basket, e ci hanno mandato lui? Perche’ questo non puo’ essere un giocatore di calcio

  32. Vergogna a tutti, la società, i raccomandati, i procuratori, gli amici degli amici e questo scarso di allenatore col santino in mano.

  33. che delusione questa squadra, questo allenatore.
    Questo schema non è adatto , questo gioco nemmeno.
    Il telecronista di serie b channel ci sta prendendo per il culx .
    Vantaggio del sud tirol strameritato .
    I ragazzi non seguono l’allenatore da mandare via subito e prendere pecchia o d aversa

  36. Moruzzi non ha azzeccato un cross, al momento giocatore da C.
    Obaretin idem.
    Belardinelli sa fare solo passaggi a 5 metri.
    Shpendi si butta in terra troppo facilmente.
    Unici di categoria Fulignati, Cesay, Elia e Ghion, Saporiti.
    Nostra manovra lentissima.
    Si vede in modo lampante che i nostri non credono a quello che il mister gli fa fare in campo.
    Risultato giusto.

  39. Ovvia, o vediamo se questa e’ la goccia che fa traboccare il vaso, o se si tiene ancora il benzinaio. La squadra e’ modesta in ogni caso ma siamo osceni da vedere

    • Ma chi? I l figliolo di quello che scavalcò la transenna per andare a mazzolare l’avversario? non può giocare in serie B. Prima lo capite meglio è. La società lo sa.

  47. Statistiche primo tempo
    Sud Tirolo in 10!!!!!! 7 tiri di cui 5 in porta

    Noi 0 tiri in porta
    Che squadra scarsa che ha fatto quel Ds scarso

  50. qua ancora non avete capito come girano le cose. una sola domanda andava fatta alla società: a fronte di 75/78 milioni incassati abbiamo speso 1 milione, come è possibile?

  51. Posso scrivere solo una cosa: imbarazzanti!
    Manca ancora un tempo e potrei essere smentito:
    Se mancava una riprova, questa è arrivata oggi: siamo in superiorità numerica, ma il Sudtirol sta dominando.
    Da stasera, qualcosa deve cambiare.

  52. Ma che una chiaccheratina allo stadio non s’ha da fare stasera ? Pacifica ma chiariamo.. oppure applausi anche oggi ? Almeno un po’ di grinta… è da troppo tempo che non c’è… ora basta prese in giro. Basta.

  54. Per me questo può bastare.
    Non c’è gioco e la responsabilità è dell’allenatore.
    Formazione completamente sbagliata.
    O mette haas ilie pellegri popov o per me puo tornare a Cecina.

  56. E io lo dicevo siamo sicuri che c’entra il mister o sono scarsi i giocatori…
    io ho sentito da molto in alto dire di aver sbagliato diversi giocatori….

  59. Non c’è nulla, ne aggressivita’ ne collaborazione ne ricerca ne volontà. Non si sono accorti nemmeno che giocano 11 contro 10. Ne un tiro in porta, tutti fermi, difesa in crisi su tutto, attacco non ne parliamo.
    Le cose sono 2, o sono veramente scarsi ( non ci voglio credere) o hanno deciso di non giocare di proposito.

  60. Che pena: con un uomo in meno gli altri controllano la partita, si difendono bene, tirano bene in porta….La nosra difesa…mah! L’attacco non tira in porta.Ma come si fa!??? Insomma, loro hanno un gioco ben rodato, noi no.

  61. finirà come sempre baci e abbracci coi tifosi…per vanno presi a pedate nel c*** dal primo a l’ultimo GEMMI PEGGIO DI ACCARDI

  64. Vediamo tutti la filosofia di gioco del Mister , messa in campo perfettamente in questo 1t…
    Lenti senza gioco, senza ritmo , senza grinta , senza carattere, senza centrocampo , senza azioni da goal , senza tiri in porta , retti ancora da Ns portiere , mai preso una seconda palla ,mai in partita…..la perfetta filosofia di Pagliuca .

    Siamo peggio in 11 del Sud Tirol in 10…..ma Castori conosce il calcio non la filosofia , la pratica calcistica.

    Onestamente spero che siano i giocatori che vogliono liberarsi dell incapace

  67. Io comincio ad avere paura di chi possono prendere se esonerano questo…Date le dichiarazioni della società secondo cui l’obbiettivo è la salvezza e visto anche come è stata strutturata la squadra ,ovvero al risparmio ,dati gli ingenti introiti,ho paura di passare dalla padella alla brace.Della serie non aspettatevi il nonno ,Pecchia,Dionisi o chissà chi…Questi son capaci di pescare nomi dagli inferi ..

  69. Abbiamo troppi giocatori mediocri che sono arrivati ad indossare la nostra maglia grazie agli ormai famosi giochini tra procuratori e direttori sportivi…..
    Se poi ci mettiamo che anche il Mister sembra essere parecchio scarso……quest’anno si rischia di combinarla grossa.

  71. anche oggi si perde…..🥹 bravo presidente con quei due incompetenti di direttore ed allenatore anche quest’anno si retrocede.
    se non spendi questi sono i risultati

  74. Premetto, non ho visto la partita né alcune delle precedenti. Quello che mi sembra di capire dalla cronaca e dai commenti è che non ci sia né capo né coda. Ho la sensazione che il modo di fare di questo allenatore non si allinei per nulla né ai giocatori, né alla piazza. Da quello che ho potuto sentire (voci interne allo spogliatoio) ne ha attaccati al muro alcuni e ha un modo di fare aggressivo oltremisura, evidentemente questa faccenda, mischiata al gruppo completamente nuovo, non lo sta compattando, tutt’altro. A me sembra che la squadra si stia sfaldando in ogni reparto e che lo spogliatoio sia imploso su se stesso. I giocatori secondo me non sono assolutamente da buttare, non avremo una squadra per vincere, ma sicuramente non siamo da ultimi 5 posti. Chi dice il contrario per me non sa di cosa stiamo parlando. Se alcuni dei migliori giocatori dello scorso campionato non stanno rendendo, i motivi sono principalmente tattici e tecnici, e per tali motivi risponde il CT, non il direttore sportivo. Per me l’unica soluzione è cambiare, ma con chi?

  75. ma per me si evince ma poi chissà i benzinai se fanno lo sconto e Pagliuzza va a cecina e noi nella curva senza cattedrale nel deserto con 19000 travestito da 25000 in serie c poi è meglio l’ abbonamento costa meno e si gioca di domenica chissà forse si risolve tutto

  77. Assurdo che con i cambi sia riuscito a mettere in campo una squadra ancora peggio! Ci voleva dell’impegno 🤦

  80. 1 ora di gioco in uno in più e ancora nessun tiro in porta
    A centrocampo abbiamo i nani da giardino nessuno che si impegna
    Sono scarsi ma vogliamo capire che stanno giocando contro
    Esoneriamolo !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cosa aspettiamo ???

  85. Indipendentemente da come finirà il risultato del match, a malincuore posso dire che Vivarini fu mandato via x molto meno…
    Anche in caso di vittoria urge un profondo chiarimento tra società, staff e giocatori.
    Su questi ultimi, noto troppi individualismo.
    Invece di giocare di squadra, ci si vuole esibire in preziosisimi personali…
    E poi, sempre con queste mani sull’avversario, commettiamo certi falli stupidi….

  89. Allora, pf nn facciamo i soliti buonisti: se finisce con un pareggio, in 11 contro 10 x tt la partita, è comunque uno SCHIFO!!!
    Per cui comunque da CACCIARE e velocemente!!!
    Così con la sosta, il nuovo ha un pò di tempo per cercare di rimettere assieme i cocci

  91. Io spero che ci sia il sostituto da almeno 2 settimane che sotto traccia sta valutando questi giocatori accozzati nel peggiore dei modi.
    Adesso fuori Pagliuca da Empoli

