S U D T I R O L 1 E M P O L I 2

42′ Pecorino; 59′ Shpendi; 97′ Nasti

SUD TIROL (3-5-2) : Adamonis; Kofler, Pietrangeli, F. Davi; Molina (61′ Bordon), Coulibaly (90′ Casiraghi), Tronchin, Mallamo (61′ Martini), S. Davi; Merkaj (72′ Zedadka), Pecorino (72′ Odogwu).

A Disp: Poluzzi, Theiner, Masiello, Italeng, Sabatini, Tait, Brik.

Allenatore: Fabrizio Castori.

EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (75′ Carboni), Belardinelli (46′ Yepes), Ghion, Moruzzi (46′ Nasti); Ceesay, Saporiti (46′ Ilie); Shpendi (64′ Pellegri).

A Disp: Perisan, Curto, Ebuehi, Indragoli, Tosto, Haas, Popov.

Allenatore: Nazzareno Tarantino (Pagliuca squalificato)

ARBITRO: Sig. Crezzini di Siena. Assistenti: Cipressa/Scarpa. VAR: Paterna/Santoro

AMMONITI: 66′ Adamonis (ST); 79′ Ceesay (E); 86′ Guarino (E); 98′ Tronchin (ST)

ESPULSI: 5′ Kofler (ST)

LIVE MATCH

99′ – Game Over al Druso, gli azzurri tornano al successo dopo sei gare. Vittoria in rimonta grazie ad un super secondo tempo dopo che nel primo avevano veramente toccato il fondo. Shpendi e Nasti ribaltano il gol di Pecorino. Da ricordare che l’Empoli ha giocato con l’uomo in più dal quinto minuto del primo tempo. Si chiedeva di vincere, vittoria in qualche modo è stata !

98′ – Giallo a Tronchin che stende Ghion.

97′ – GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL NASTI!!!!! Obaretin da sinistra, l’aggancia Nasti che se la sistema e segna!!!!!!

94′ – Gioco fermo per tre minuti a causa di un problema ad Adamonis.

91′ – Ancora pericolosi con Nasti che va al tiro da pochi metri ma c’è una grande parata di Adamonis.

90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

88′ – Azzurri vicinissimi al vantaggio. Ottima palla di Ceesay da destra ma Yepes da solo riesce a metterla sopra la traversa. Pazzesco.

86′ – Ammonito Guarino per fallo su Zedadka

85′ – Rimpallo in area biancorossa tra Pietrangeli ed Ilie ma sarà rimessa dal fondo.

82′ – Ghion ci prova dal limite, un destro un po’ effettato ma il portiere devia.

80′ – Calcia la punizione Martini, la palla va direttamente tra le braccia di Fulignati.

79′ – Giallo per Ceesay che stende sulla nostra fascia destra, Bordon.

77′ – Carboni trova un angolo, chiuso da Coulibaly. Angolo battuto, la palla arriva a Ceesay al limite, il suo tiro è nettamente alto.

76′ – Botta di Pellegri su punizione, respinge il portiere, palla buona per Carboni che spara fuori dallo stadio.

75′ – Ultimo cambio per Tarantino: Carboni per Elia.

75′ – Bordon mette giù Pellegri ed è punizione per noi ai 25metri centrale.

71′ – Merkaj porta a spasso Yepes, poi il tiro che non gira e la palla esce.

70′ – Obaretin prova a cercare Pellegri ma c’è l’anticipo-

67′ – Punizione sulla fascia destra per il SudTirol, calcia Martini, testa di Merkaj, palla fuori.

66′ – Ammonito Adamonis che butta via il pallone.

66′ – Punizione per gli azzurri al limite. Intanto per proteste viene espulso Castori. Calcia Ilie sopra la traversa.

65′ – Calciato l’angolo, stacca Guarino di testa, la palla gli cade sui piedi e calcia, Pietrangeli nega il gol sulla linea.

64′ – Altro cambio per noi: Pellegri per Shpendi.

63′ – Ancora Ceesay a sinistra, imbucata per Ilie che trova una deviazione in angolo.

60′ – Cross di Elia da destra, Nasti stacca di testa ma la mette sull’esterno della rete.

59′ – GGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL SHPENDI !!!!!! Azione insistita di Ceesay a sinistra, servito Ilie che vede bene Shpendi, l’albanese è da solo davanti al portiere e la mette dentro.

56′ – Elia crossa da destra, c’è una deviazione di Davi ed è ancora angolo. Niente dalla bandierina.

55′ – Punizione su Shpendi a centrocampo.

51′ – Pietrangeli chiude Ilie in angolo. Battuto corto, poi ci prova Yepes a metterla dentro, palla ad Ilie che contro crossa ma non ci arriva nessuno.

50′ – Cross di Mallamo da destra, Elia riesce ad anticipare Merkaj in angolo. Calciato l’angolo, c’è fallo in attacco da parte dei padroni di casa.

47′ – Pecorino la gira male davanti a Fulignati e la palla si perde ma ancora troppa libertà per l’attaccante altoatesino.

46′ – Ceesay entra in area, prova il tiro e trova una deviazione in angolo. Palla messa dentro, Guarino di testa con palla alta

46′ – Triplo cambio per i nostri: Ilie per Saporiti, Yepes per Belardinelli e Nasti per Moruzzi. Lovato capitano.

2° Tempo

47′ – Finisce il primo tempo con il SudTirol avanti 1-0. Risultato giustissimo per quanto visto in questa prima frazione che vede gli azzurri con l’uomo in più dal quinto minuto. C’è ancora un tempo per cambiare la storia ma, primo tempo imbarazzante, uno dei peggiori di sempre della storia!!!

47′ – Lancione da dietro per Belardinelli, esce Adamonis e la blocca.

46′ – Cross di Tronchin, la toglie Lovato di testa.

42′ – SudTirol in vantaggio. Angolo messo dentro, Merkaj protegge e serve Pecorino, Guarino non lo tiene e da pochi passi Fulignati è bicato.

41′ – Botta da fuori di Coulibaly, Fulignati si deve distendere e deviare in angolo.

40′ – Shpendi al limite in uno contro uno senza pressione, l’albanese calcia sull’avversario.

39′ – Ceesay prova a mirare il primo palo da sinistra ma la palla esce sul fondo con il portiere ad osservare.

37′ – Palo pieno del SudTirol colpito da Pecorino. Scambiano nello stretto i locali, Guarino perde Pecorino che calcia e prende il palo. Empoli fortunatissimo e per adesso prestazione assolutamente insufficiente.

33′- Fallo di Moruzzi e punizione altoatesina a pochi metri dalla nostra area ma siamo sulla fascia destra del loro attacco. Calcia Mallamo, la spizza Elia.

32′ – Punizione azzurra da centrocampo, la scodella Saporiti in area, Adamonis blocca in presa aerea.

30′ – Cross rasoterra di Saporiti, Coulibaly la mette in angolo. Calcia Saporiti, testa di Lovato, poi la recuperano loro.

27′ – Shpendi riceve palla in area, si gira e tira trovando la deviazione in angolo di un difensore di casa. Gioco però fermo per un fallo di Ceesay.

24′ – Per adesso va detto che la superiorità numerica non si vede.

23′ – Pericoloso il SudTirol con Merkaj che sfonda da destra e tira, bravissimo Fulignati a dire di no!

21′ – Arriva il primo angolo per gli azzurri, oggi marroni. Calcia Saporiti, ma c’è fallo dei nostri in attacco.

18′ – Sinistro di Davi dal limite, rasoterra che parte dritto e che Fulignati blocca a terra.

15′ – Attacca il SudTirol, c’è buona copertura di Obaretin su Merkaj senza fallo nella nostra area di rigore. Proteste da parte del pubblico di casa.

13′ – Ammonito Castori per proteste relative ad un fallo laterale non assegnato ai suoi.

11′ – Guadagna un angolo la squadra di casa, palla messa in corner da Obaretin. Calcia Mallamo, palla a Molina che è solissimo nella nostra area ma per fortuna la prende di coscia e Fulignati blocca. Grave errore della nostra difesa.

10′ – Moruzzi cerca in profondità Shpendi, il portiere esce per ostacolare l’albanese e la palla esce sul fondo.

6′ – Calcia la punizione dai 20metri centrale, Saporiti. Il tiro va oltre la traversa.

5′ – Attenzione Sud Tirol in dieci!!!!! Fallo di Kofler su Shpendi che andava in porta ed è cartellino rosso. Punizione per gli azzurri da ottima posizione ma, su tutto, gara intera con l’uomo in più

4′ – Bravo Ghion a murare Tronchin nella nostra area.

3′ – Ceesay entra in area da sinistra, sterza e prova il tiro; Davi lo annulla.

2′ – Tiro di Mallamo dal limite, un tiro che esce molto male e Fulignati non ha problemi.

0′ – Alla fine nessuna novità rispetto a mercoledi, in campo lo stesso undici iniziale che ha giocato con il Monza. Prima panchina per Nasti.

1° Tempo