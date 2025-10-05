|S U D T I R O L
42′ Pecorino; 59′ Shpendi; 97′ Nasti
SUD TIROL (3-5-2) : Adamonis; Kofler, Pietrangeli, F. Davi; Molina (61′ Bordon), Coulibaly (90′ Casiraghi), Tronchin, Mallamo (61′ Martini), S. Davi; Merkaj (72′ Zedadka), Pecorino (72′ Odogwu).
A Disp: Poluzzi, Theiner, Masiello, Italeng, Sabatini, Tait, Brik.
Allenatore: Fabrizio Castori.
EMPOLI (3-4-2-1) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (75′ Carboni), Belardinelli (46′ Yepes), Ghion, Moruzzi (46′ Nasti); Ceesay, Saporiti (46′ Ilie); Shpendi (64′ Pellegri).
A Disp: Perisan, Curto, Ebuehi, Indragoli, Tosto, Haas, Popov.
Allenatore: Nazzareno Tarantino (Pagliuca squalificato)
ARBITRO: Sig. Crezzini di Siena. Assistenti: Cipressa/Scarpa. VAR: Paterna/Santoro
AMMONITI: 66′ Adamonis (ST); 79′ Ceesay (E); 86′ Guarino (E); 98′ Tronchin (ST)
ESPULSI: 5′ Kofler (ST)
LIVE MATCH
99′ – Game Over al Druso, gli azzurri tornano al successo dopo sei gare. Vittoria in rimonta grazie ad un super secondo tempo dopo che nel primo avevano veramente toccato il fondo. Shpendi e Nasti ribaltano il gol di Pecorino. Da ricordare che l’Empoli ha giocato con l’uomo in più dal quinto minuto del primo tempo. Si chiedeva di vincere, vittoria in qualche modo è stata !
98′ – Giallo a Tronchin che stende Ghion.
97′ – GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL NASTI!!!!! Obaretin da sinistra, l’aggancia Nasti che se la sistema e segna!!!!!!
94′ – Gioco fermo per tre minuti a causa di un problema ad Adamonis.
91′ – Ancora pericolosi con Nasti che va al tiro da pochi metri ma c’è una grande parata di Adamonis.
90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.
88′ – Azzurri vicinissimi al vantaggio. Ottima palla di Ceesay da destra ma Yepes da solo riesce a metterla sopra la traversa. Pazzesco.
86′ – Ammonito Guarino per fallo su Zedadka
85′ – Rimpallo in area biancorossa tra Pietrangeli ed Ilie ma sarà rimessa dal fondo.
82′ – Ghion ci prova dal limite, un destro un po’ effettato ma il portiere devia.
80′ – Calcia la punizione Martini, la palla va direttamente tra le braccia di Fulignati.
79′ – Giallo per Ceesay che stende sulla nostra fascia destra, Bordon.
77′ – Carboni trova un angolo, chiuso da Coulibaly. Angolo battuto, la palla arriva a Ceesay al limite, il suo tiro è nettamente alto.
76′ – Botta di Pellegri su punizione, respinge il portiere, palla buona per Carboni che spara fuori dallo stadio.
75′ – Ultimo cambio per Tarantino: Carboni per Elia.
75′ – Bordon mette giù Pellegri ed è punizione per noi ai 25metri centrale.
71′ – Merkaj porta a spasso Yepes, poi il tiro che non gira e la palla esce.
70′ – Obaretin prova a cercare Pellegri ma c’è l’anticipo-
67′ – Punizione sulla fascia destra per il SudTirol, calcia Martini, testa di Merkaj, palla fuori.
66′ – Ammonito Adamonis che butta via il pallone.
66′ – Punizione per gli azzurri al limite. Intanto per proteste viene espulso Castori. Calcia Ilie sopra la traversa.
65′ – Calciato l’angolo, stacca Guarino di testa, la palla gli cade sui piedi e calcia, Pietrangeli nega il gol sulla linea.
64′ – Altro cambio per noi: Pellegri per Shpendi.
63′ – Ancora Ceesay a sinistra, imbucata per Ilie che trova una deviazione in angolo.
60′ – Cross di Elia da destra, Nasti stacca di testa ma la mette sull’esterno della rete.
59′ – GGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL SHPENDI !!!!!! Azione insistita di Ceesay a sinistra, servito Ilie che vede bene Shpendi, l’albanese è da solo davanti al portiere e la mette dentro.
56′ – Elia crossa da destra, c’è una deviazione di Davi ed è ancora angolo. Niente dalla bandierina.
55′ – Punizione su Shpendi a centrocampo.
51′ – Pietrangeli chiude Ilie in angolo. Battuto corto, poi ci prova Yepes a metterla dentro, palla ad Ilie che contro crossa ma non ci arriva nessuno.
50′ – Cross di Mallamo da destra, Elia riesce ad anticipare Merkaj in angolo. Calciato l’angolo, c’è fallo in attacco da parte dei padroni di casa.
47′ – Pecorino la gira male davanti a Fulignati e la palla si perde ma ancora troppa libertà per l’attaccante altoatesino.
46′ – Ceesay entra in area, prova il tiro e trova una deviazione in angolo. Palla messa dentro, Guarino di testa con palla alta
46′ – Triplo cambio per i nostri: Ilie per Saporiti, Yepes per Belardinelli e Nasti per Moruzzi. Lovato capitano.
2° Tempo
47′ – Finisce il primo tempo con il SudTirol avanti 1-0. Risultato giustissimo per quanto visto in questa prima frazione che vede gli azzurri con l’uomo in più dal quinto minuto. C’è ancora un tempo per cambiare la storia ma, primo tempo imbarazzante, uno dei peggiori di sempre della storia!!!
47′ – Lancione da dietro per Belardinelli, esce Adamonis e la blocca.
46′ – Cross di Tronchin, la toglie Lovato di testa.
42′ – SudTirol in vantaggio. Angolo messo dentro, Merkaj protegge e serve Pecorino, Guarino non lo tiene e da pochi passi Fulignati è bicato.
41′ – Botta da fuori di Coulibaly, Fulignati si deve distendere e deviare in angolo.
40′ – Shpendi al limite in uno contro uno senza pressione, l’albanese calcia sull’avversario.
39′ – Ceesay prova a mirare il primo palo da sinistra ma la palla esce sul fondo con il portiere ad osservare.
37′ – Palo pieno del SudTirol colpito da Pecorino. Scambiano nello stretto i locali, Guarino perde Pecorino che calcia e prende il palo. Empoli fortunatissimo e per adesso prestazione assolutamente insufficiente.
33′- Fallo di Moruzzi e punizione altoatesina a pochi metri dalla nostra area ma siamo sulla fascia destra del loro attacco. Calcia Mallamo, la spizza Elia.
32′ – Punizione azzurra da centrocampo, la scodella Saporiti in area, Adamonis blocca in presa aerea.
30′ – Cross rasoterra di Saporiti, Coulibaly la mette in angolo. Calcia Saporiti, testa di Lovato, poi la recuperano loro.
27′ – Shpendi riceve palla in area, si gira e tira trovando la deviazione in angolo di un difensore di casa. Gioco però fermo per un fallo di Ceesay.
24′ – Per adesso va detto che la superiorità numerica non si vede.
23′ – Pericoloso il SudTirol con Merkaj che sfonda da destra e tira, bravissimo Fulignati a dire di no!
21′ – Arriva il primo angolo per gli azzurri, oggi marroni. Calcia Saporiti, ma c’è fallo dei nostri in attacco.
18′ – Sinistro di Davi dal limite, rasoterra che parte dritto e che Fulignati blocca a terra.
15′ – Attacca il SudTirol, c’è buona copertura di Obaretin su Merkaj senza fallo nella nostra area di rigore. Proteste da parte del pubblico di casa.
13′ – Ammonito Castori per proteste relative ad un fallo laterale non assegnato ai suoi.
11′ – Guadagna un angolo la squadra di casa, palla messa in corner da Obaretin. Calcia Mallamo, palla a Molina che è solissimo nella nostra area ma per fortuna la prende di coscia e Fulignati blocca. Grave errore della nostra difesa.
10′ – Moruzzi cerca in profondità Shpendi, il portiere esce per ostacolare l’albanese e la palla esce sul fondo.
6′ – Calcia la punizione dai 20metri centrale, Saporiti. Il tiro va oltre la traversa.
5′ – Attenzione Sud Tirol in dieci!!!!! Fallo di Kofler su Shpendi che andava in porta ed è cartellino rosso. Punizione per gli azzurri da ottima posizione ma, su tutto, gara intera con l’uomo in più
4′ – Bravo Ghion a murare Tronchin nella nostra area.
3′ – Ceesay entra in area da sinistra, sterza e prova il tiro; Davi lo annulla.
2′ – Tiro di Mallamo dal limite, un tiro che esce molto male e Fulignati non ha problemi.
0′ – Alla fine nessuna novità rispetto a mercoledi, in campo lo stesso undici iniziale che ha giocato con il Monza. Prima panchina per Nasti.
1° Tempo
2 cambi li poteva anche fare. Sembra ci prenda x i fondelli.
Invece bene che nn cambi formazione tutte le partite.Secondo me un po’ di continuità ci vuole.Foese il problema era anche dovuto al fatto che nn è mai partito per due partite di fila con la stessa formazione..
Vediamo di cambiare questo andazzo di risultati che non portano mai alla vittoria … Sempre convinto che la nostra sia una buona rosa per affrontare la B … BASTA ANCHE GUARDARE CHI SIEDE IN PANCHINA OGGI! oK criticare se le cose non vanno come si deve … ma prima e durante la partita: SEMPRE FORZA AZZURRI! ………….
oh vai forse è la volta buona che si cambia allenatore
Mi sento abbastanza fiducioso per oggi… Vediamo.
Dai che stasera torna a Cecina con il treno ✌️👍✌️👍✌️👍✌️
gufi come te andrebbero sbattuti fuori ….
Lo dico x il bene dell’Empoli
Tra le mille critiche anche questa … queste maglie fanno cacare
Pagliuca vattene
Giocano meglio loro anche 10/11 mah…..almeno hanno tirato due volte in porta
Neanche 11 contro 10 ce la facciamo….
Meglio loro in 10 che noi in 11. Cacciatelo alla fine del primo tempo!
Pagliuzza vattene e portati shpendi
Per ora ci sta andando di lusso, e sono in 10….Che ci si fara’ a portare a casa il risultato? Teniamocelo un po’ di piu’ che si sta dando spettacolo
E che cayyyyyo! Se lo dico io, mi volete cacciare!!! 😂😂😂😂😂
sono fiducioso ma già dovevamo aver fatto un gol. giocano in 10 dal 4′ e a momenti sembra si stia noi in 10 e loro in 11. forza
Si perde anche questa. Basta questo scempio
ci salverà quest’ anno? io vorrei fare il derby in B col Pisa!
Non avete ancora capito, sembra che il Tirol domini, ma ci stiamo riposando per il girone di ritorno ! Via subito il presunto allenatore !
Ma dico io … sono in 10 … metti un’altra punta …………..
e aggiungo …mezzora e un si tira in porta una volta! …………
… se continua cosi’ sarebbe meglio mettesse un altro difensore 😩
cambiare allenatore da stasera.
mediocri, inguardabili, non c’è gioco.
Moruzzi è un raccomandato mediocre.
Porca zozza!!! VEDETE CHE LA PENSATE TUTTI COME ME!!!!
In compenso tanti tifosi azzurri in sud tirol.Grandi!!!!
Guarda che in campo ci vanno i giocatori…
sarebbe da prenderli a calci
Ma 1 tiro nella porta essendo uno in più lo riusciremo a fare ??
MSG x chi è a Bolzano:
andate col coro “Vattene Via! Pagliuca vattene via!….”
aspetta e spera ahahahah i desperados a fine gara applaudono e canteranno “diffidati sempre presenti” e tutti a casa
Mistero come sia sparito dai titolari l unico attaccante che segnava, per di più un ragazzo con un entusiasmo incredibile.
I giornalisti come mai non fanno certe domande?
Li lasciamo sfogare ora per ammazzarli nel secondo tempo
….dandogli anche un goal di vantaggio, giusto?🤣
Certo
Ma il Presidente le vede le partite o è ancora in vacanza! Come si fa a tenere un incompetente così in panchina? Facciamo ridere tutta l’Italia. E non c’entra niente la rosa tutta nuova. Si vede lontano chilometri che non c’è né capo né coda su come è messa in campo, senza logica e in continua confusione.
Ma siamo sicuri che Obaretin non abbia un gemello che gioca a basket, e ci hanno mandato lui? Perche’ questo non puo’ essere un giocatore di calcio
Una squadra di castori non aveva mai giocato cosi bene.
AHAHAAHHAHAHAHHAAH
ANDATE COL CORO!!!!! VI PREGO!!!!!!
Vabbè, imbarazzanti.
Vergogna a tutti, la società, i raccomandati, i procuratori, gli amici degli amici e questo scarso di allenatore col santino in mano.
che delusione questa squadra, questo allenatore.
Questo schema non è adatto , questo gioco nemmeno.
Il telecronista di serie b channel ci sta prendendo per il culx .
Vantaggio del sud tirol strameritato .
I ragazzi non seguono l’allenatore da mandare via subito e prendere pecchia o d aversa
Io non commento nemmeno più da come sono demoralizzato
Vantaggio meritatissimo dei tirolesi in 10.O vediamo se si comincia a capire che forse c’è qsa che non va.
Moruzzi non ha azzeccato un cross, al momento giocatore da C.
Obaretin idem.
Belardinelli sa fare solo passaggi a 5 metri.
Shpendi si butta in terra troppo facilmente.
Unici di categoria Fulignati, Cesay, Elia e Ghion, Saporiti.
Nostra manovra lentissima.
Si vede in modo lampante che i nostri non credono a quello che il mister gli fa fare in campo.
Risultato giusto.
Guarino sempre in ritardo
il suo uomo un gol ed un palo.
E anche oggi contro 10 becchiamo goal
METTETEVI L ANIMA IN PACE SI VUOLE RETROCEDERE
vergogna!
Codesto non può essere vero, vorrebbe dire un disastro sportivo ed economico.
Ovvia, o vediamo se questa e’ la goccia che fa traboccare il vaso, o se si tiene ancora il benzinaio. La squadra e’ modesta in ogni caso ma siamo osceni da vedere
Lo dicevo…. Si perde anche questa
Ma Shpendi ma che gioco gioca ,ma lo sa che il calcio ma in do se presto!
come c’è arrivato in serie B questo?
Ma chi? I l figliolo di quello che scavalcò la transenna per andare a mazzolare l’avversario? non può giocare in serie B. Prima lo capite meglio è. La società lo sa.
Meriterei le scuse da chi mi ha insultato e chiesto che venga bannato dal sito..
che indigestione di Pecorino!
Mi correggo
Nessun insulto
Ma quanto si fa schifo da 1 a 10
IMBARAZZANTI
Statistiche primo tempo
Sud Tirolo in 10!!!!!! 7 tiri di cui 5 in porta
Noi 0 tiri in porta
Che squadra scarsa che ha fatto quel Ds scarso
Gemmi vattene subito insieme a te tutto lo staff
Si BOTTALI
qua ancora non avete capito come girano le cose. una sola domanda andava fatta alla società: a fronte di 75/78 milioni incassati abbiamo speso 1 milione, come è possibile?
Posso scrivere solo una cosa: imbarazzanti!
Manca ancora un tempo e potrei essere smentito:
Se mancava una riprova, questa è arrivata oggi: siamo in superiorità numerica, ma il Sudtirol sta dominando.
Da stasera, qualcosa deve cambiare.
Ma che una chiaccheratina allo stadio non s’ha da fare stasera ? Pacifica ma chiariamo.. oppure applausi anche oggi ? Almeno un po’ di grinta… è da troppo tempo che non c’è… ora basta prese in giro. Basta.
Dignità si chiama !ma io so che si sono prostituiti per stare zitti
…
Temo che tu abbia ragione….
qualche anno fa all’arrivo allo stadio ci sarebbe stata qualche decina di ultras
Avevo o no ragione???
Per me questo può bastare.
Non c’è gioco e la responsabilità è dell’allenatore.
Formazione completamente sbagliata.
O mette haas ilie pellegri popov o per me puo tornare a Cecina.
Adesso guardo i treni x arrivare a Cecina da Bolzano
E io lo dicevo siamo sicuri che c’entra il mister o sono scarsi i giocatori…
io ho sentito da molto in alto dire di aver sbagliato diversi giocatori….
Non ho più parole… sono veramente demoralizzato, quest’anno non pensavo di vedere una squadra scarsa così…
Questa squadra non cresce, più gioca e più assoda. Ma Dionisi no eh!!
Non c’è nulla, ne aggressivita’ ne collaborazione ne ricerca ne volontà. Non si sono accorti nemmeno che giocano 11 contro 10. Ne un tiro in porta, tutti fermi, difesa in crisi su tutto, attacco non ne parliamo.
Le cose sono 2, o sono veramente scarsi ( non ci voglio credere) o hanno deciso di non giocare di proposito.
Che pena: con un uomo in meno gli altri controllano la partita, si difendono bene, tirano bene in porta….La nosra difesa…mah! L’attacco non tira in porta.Ma come si fa!??? Insomma, loro hanno un gioco ben rodato, noi no.
finirà come sempre baci e abbracci coi tifosi…per vanno presi a pedate nel c*** dal primo a l’ultimo GEMMI PEGGIO DI ACCARDI
Oh gente…s’ha a mandare via? Mi sento vagamente preso per il culo. C’è la qualcuno vuole un abbonamento? Lo vendo a 50 Euro ed è in maratona superiore
Pagliuca fuori dal cazzo subito
Vediamo tutti la filosofia di gioco del Mister , messa in campo perfettamente in questo 1t…
Lenti senza gioco, senza ritmo , senza grinta , senza carattere, senza centrocampo , senza azioni da goal , senza tiri in porta , retti ancora da Ns portiere , mai preso una seconda palla ,mai in partita…..la perfetta filosofia di Pagliuca .
Siamo peggio in 11 del Sud Tirol in 10…..ma Castori conosce il calcio non la filosofia , la pratica calcistica.
Onestamente spero che siano i giocatori che vogliono liberarsi dell incapace
Pagliuca esonerato stasera.
Comunque vada.
Via anche il ds, di questo presunto allenatore voglio credere che sia pronto il biglietto per Cecina !
Dove è il simpatico WALTER che difendeva il benzinaio? Sei sparito?
puoi cambiare nome cosa ti costa ?…
Io comincio ad avere paura di chi possono prendere se esonerano questo…Date le dichiarazioni della società secondo cui l’obbiettivo è la salvezza e visto anche come è stata strutturata la squadra ,ovvero al risparmio ,dati gli ingenti introiti,ho paura di passare dalla padella alla brace.Della serie non aspettatevi il nonno ,Pecchia,Dionisi o chissà chi…Questi son capaci di pescare nomi dagli inferi ..
Basta un Bisoli per salvarsi sereni , almeno assetto , cuore , dignità e grinta non mancherebbero
basterebbe d’aversa, che e’ sempre sottocontratto! almeno avrebe il piacere di vedere un portiere vero ad empoli!
*avrebbe3-5-2, palla lunga e pedalare!
D’Aversa aveva rescisso, menomale…
la squadra e’ modesta mettiamocelo in testa, ma l’allenatore e’ ancora peggio.
Abbiamo troppi giocatori mediocri che sono arrivati ad indossare la nostra maglia grazie agli ormai famosi giochini tra procuratori e direttori sportivi…..
Se poi ci mettiamo che anche il Mister sembra essere parecchio scarso……quest’anno si rischia di combinarla grossa.
il prossimo hanno altro che derby col Pisa………ci fermiamo a Pontedera …..serie C
anche oggi si perde…..🥹 bravo presidente con quei due incompetenti di direttore ed allenatore anche quest’anno si retrocede.
se non spendi questi sono i risultati
dilettanti allo sbaraglio
Ragazzi, almeno una cosa la capiremo, se perdiamo e nn lo cacciano… che chi comanda vuole magari veramente retrocedere
Premetto, non ho visto la partita né alcune delle precedenti. Quello che mi sembra di capire dalla cronaca e dai commenti è che non ci sia né capo né coda. Ho la sensazione che il modo di fare di questo allenatore non si allinei per nulla né ai giocatori, né alla piazza. Da quello che ho potuto sentire (voci interne allo spogliatoio) ne ha attaccati al muro alcuni e ha un modo di fare aggressivo oltremisura, evidentemente questa faccenda, mischiata al gruppo completamente nuovo, non lo sta compattando, tutt’altro. A me sembra che la squadra si stia sfaldando in ogni reparto e che lo spogliatoio sia imploso su se stesso. I giocatori secondo me non sono assolutamente da buttare, non avremo una squadra per vincere, ma sicuramente non siamo da ultimi 5 posti. Chi dice il contrario per me non sa di cosa stiamo parlando. Se alcuni dei migliori giocatori dello scorso campionato non stanno rendendo, i motivi sono principalmente tattici e tecnici, e per tali motivi risponde il CT, non il direttore sportivo. Per me l’unica soluzione è cambiare, ma con chi?
ma per me si evince ma poi chissà i benzinai se fanno lo sconto e Pagliuzza va a cecina e noi nella curva senza cattedrale nel deserto con 19000 travestito da 25000 in serie c poi è meglio l’ abbonamento costa meno e si gioca di domenica chissà forse si risolve tutto
Sto assistendo a delle scene…Ditemi per favore che è un incubo…
Assurdo che con i cambi sia riuscito a mettere in campo una squadra ancora peggio! Ci voleva dell’impegno 🤦
Non sceglierei questo personaggio neppure per farmi fare il pieno di gasolio !
pagliuca va lasciato a Bolzano
1 ora di gioco in uno in più e ancora nessun tiro in porta
A centrocampo abbiamo i nani da giardino nessuno che si impegna
Sono scarsi ma vogliamo capire che stanno giocando contro
Esoneriamolo !!!!!!!!!!!!!!!!!
Cosa aspettiamo ???
Nasti ottimo acquisto.
Meglio di Pellegri jn oanca.
Dimettiti.
Era ora al primo tiro
Il secondo meglio?
1 pari grande Spendi! Ma comunque vada a finire va mandato via, sto provando imbarazzo
Per me va mandato a casa con qualunque risultato
Indipendentemente da come finirà il risultato del match, a malincuore posso dire che Vivarini fu mandato via x molto meno…
Anche in caso di vittoria urge un profondo chiarimento tra società, staff e giocatori.
Su questi ultimi, noto troppi individualismo.
Invece di giocare di squadra, ci si vuole esibire in preziosisimi personali…
E poi, sempre con queste mani sull’avversario, commettiamo certi falli stupidi….
ora carboni …..ma si deve fare il foco!
Carboni ha un ferro da stiro al posto del piede.
Quando si gioca ogni 3 giorni. l’uomo in più per una partita intera è un vantaggio enorme, ma
… stiamo facendo ….
Allora, pf nn facciamo i soliti buonisti: se finisce con un pareggio, in 11 contro 10 x tt la partita, è comunque uno SCHIFO!!!
Per cui comunque da CACCIARE e velocemente!!!
Così con la sosta, il nuovo ha un pò di tempo per cercare di rimettere assieme i cocci
Uno capisce perchè la Dotia ha rischiato di retrocedere.
Io spero che ci sia il sostituto da almeno 2 settimane che sotto traccia sta valutando questi giocatori accozzati nel peggiore dei modi.
Adesso fuori Pagliuca da Empoli
purtroppo questa vittoria maschera i grandi problemi che questa squadra ha
mi
lasciamolo li a pascolare con le mucche. Ma si può vedere questa roba.
Speriamo lo caccino lo stesso
vittoria troppo importante ma va cambiato cmq allenatore. non siamo così scarsi come ci fa diventare Pagliuca
eh non so se ci conviene essere contenti di aver vinto. perché questo adesso resta ancora.
non c’è niente da essere contenti infatti
ma proprio nulla
Tocca tenere il benzinaio mi sa 😂