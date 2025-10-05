Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi da Bolzano.
FULIGNATI: 6 Incolpevole sul gol si fa trovare pronto nelle occasioni in cui viene chiamato in causa.
LOVATO: 6 Tiene bene la posizione e difende con ordine
GUARINO: 5 Ancora troppi errori ma su tutto non fa opposizione su Pecorino in occasione del gol.
OBARETIN: 6 La sua partita non sarebbe completamente sufficiente, soprattutto dopo un primo tempo confusionario e tanti errori nel difendere. Suo però il pallone per Nasti che chiude la partita
ELIA: 5,5 Primo tempo ne quale è difficile da riconoscere. Anche nel secondo tempo, nonostante la squadra cresca, lui non riesce a trovare i giusti guizzi.
CARBONI: 5,5 Più errori che cose positive nei suoi minuti, compreso un gol sbagliato dopo poco che era in campo.
BELARDINELLI: 5,5 Da ex fa vedere poco. Qualcosa di più lo si vede in fase di non possesso, davvero poco quando tocca a lui impostare.
YEPES: 6 Geometrie, velocità di pensiero e pericolosità. Mezzo voto in meno per quel gol che si divora davanti alla porta.
GHION: 6 Primo tempo da incubo, secondo tempo da giocatore di grande qualità. Certo va sempre fatta la tara alla superiorità però questa è la fotografia di quanto visto.
MORUZZI: 5 Fa vedere poco e spesso è in difficoltà. Solo qualche strappo sulla sinistra ma senza mai incidere.
NASTI: 7 Entra con una rabbia pazzesca. Cerca quel gol e non perde mai la lucidità. Al 97′ proprio questa freddezza ci regala i tre punti.
CEESAY: 7 Il migliore dei nostri. Quando porta palla e punta manda sempre in difficoltà la retroguardia altoatesina. Dai suoi piedi nasce anche il gol del pareggio
SAPORITI: 5,5 Ci mette voglia ma oggi è più evanescente ed in balia di quel primo tempo
ILIE: 6 Entra bene, porta imprevedibilità e fa vedere un passo in più. Suo l’assist a Shpendi.
SHPENDI: 6,5 Prede il fallo che su Kofler che ci porta dopo 5′ con l’uomo in più. Trasforma in gol il pallone che gli arriva ad inizio ripresa. La sua gara è tutta qui ma questi due episodi sono fondamentali.
PELLEGRI: 6 Ha una voglia da spaccare il mondo. Si vede che manca il ritmo partita ma c’è qualità anche in aiuto alla squadra.
MISTER TARANTINO (Pagliuca squalificato): 6 Una vittoria importante che si spera possa essere il click che serviva. Primo tempo completamente da dimenticare, soprattutto anche in virtù dell’uomo in più. I correttivi sono quelli giusti e nel secondo tempo – sempre con l’uomo in più – in campo c’è solo l’Empoli, un Empoli che ci ha creduto fino all’ultimo pallone, quel pallone che si trasforma in gol. Da prendere il buono che si è visto nella ripresa ma dovranno essere analizzati bene i non pochi errori visti.
Immagino già le pagelle domani della nazione.
A pescara il voto più basso fu 5.5.
Domani sul giornale il peggiore prende 8.
Ceesay è un grande acquisto per la categoria.Caparbietà, temperamento e fisico.Il giocatore da B che ci serviva come il pane.Purtroppo è uno dei pochi….
A te invece un bel 3 perchè non ci capisci niente! Il secondo tempo è stato giocato bene da quasi tutti, su tutti Pellegri e Nasti, giocatori di esperienza che ci faranno fare un importante salto di qualità!
Brucia eh?
Dettaglio importante, loro hanno giocato in 10 tutto il match….
Approfittare della sosta e mandare subito via Pagliuca.
vacci te via..
S’è vinto senza il benzinaio le uniche due partite non era in panchina… due domande me le farei
Bravi dategli 6 all’allenatore. Il primo tempo era da 3 quindi presumo che il secondo tempo sia da 9…🤣🤣🤣🤣
serataccia per te oggi, eh?
Ma cosa voi che lo vedi come si gioca o te le fai raccontare le partite? Mi raccomando non diciamo nulla di negativo tante le volte si disturbasse.poeratte
Mi riferivo ad Andre, ma vale anche per te. Se si vince vi dispiace
Convinto te..
Quando ti sarai tolto le fette di prosciutto, vi darai anche un tuo giudizio tecnico/tattico sulla partita.
Sei uno di quelli che giudica in base al risultato o a come si è giocato?
La formazione giusta dal 1 minuto era con due punte e con centrocampo folto.
Ci è arrivato colpevolmente in ritardo.
Questa è una squadra da 3-5-2.
Non può giocare in altro modi.
Comunque siamo a un punto dai playoff … 🙂
Nonostante tutto 3 punti fondamentali per salire su in classifica e lasciare una posizione abbastanza scomoda … Tante le colpe da dare a questo allenatore che non riesce nemmeno a leggere le partite … Non dico dopo 5 minuti, ma doveva quasi subito fare entrare una punta in più e costringere gli avversari a mettere un difensore al posto di quello espulso … Naturale che siamo contenti per i tre punti, ma l’impressione è che con questo allenatore di crescita se ne vedrà sempre poca … e poco centra se è una squadra praticamente tutta nuova. Un primo tempo raccapricciante … direi vergognoso … un secondo tempo non eccezionale (perchè è bene ricordarlo che hanno giocato per più di 95 minuti in 10) … ma che almeno è stato giocato con la voglia di portare a casa i 3 punti … e meno male che Nasti l’ha buttata dentro (dopo almeno 3 occasionissime sbagliate dai nostri … e un paio davvero clamorose) perchè con il pareggio Pagliuca al 99% era già sulla strada che porta a Cecina …………………..
Come sempre, voti moooolto generosi. Per 95 minuti in superiorità numerica, potevamo essere sotto di 2 goal all’intervallo, dopo un primo tempo da incubo. Non c’è una formazione base, girandole continue, soprattutto a centrocampo, e poi, 2 difensori non sono assolutamente all’altezza. In questi casi, oltre a cercare qualche difensore esperto tra gli svincolati, si dovrebbe cercare un allenatore che esamini la lunga rosa e prenda decisioni. Lo stesso nuovo allenatore, dovrebbe essere in grado di disciplinare chi usa troppo le mani, e poi dovrebbe trovare il modo di utilizzare al meglio il vero talento della squadra, Ilie.
nello scempio abbiamo avuto la fortuna che stanno tornando disponibili gli attaccanti , tra poco anche Haas e Degli Innocenti ecco perché Pagliuca sarà un problema se crede di continuare a far giocare la squadra non a 2 punte
352 quadrato e vinci senza problemi tante partite
la.difesa gioca sempre scoperta dai centrocampisti , anche con l.uomo.in più abbiamo sofferto fino a quando non è entrato Pellegri e li hai messi in area con 3 punte esterni alti e palle dentro.
serve poco…
non serve un illuminato ma un normale allenatore di calcio
Obaretin 6! Mah! Non mi è proprio piaciuto. E con Ceesay avete esagerto.
ora con il rientro di certi giocatori se non capisce di giocare con il 352 sarà un grosso problema…
Toh, i’Magico! come stai? come ti senti?
ilie secondo me ha fatto molto male non mi è piaciuto per niente
Fulignati 6,5
Lovato 6
Guarino 5,5
Obaretin 6,5
Elia 5,5 oggi
Ghion 6,5 per l’eccellente secondo tempo
Belardinelli 5
Moruzzi 5
Saporiti 6
Ceesay 8
Shpendi 7
(carboni 5,5 yepes 7 pellegri 6,5. nasti 7)
Mister Pagliuca 7 la ribalta e la vince coi cambi
Obaretin per me s.v.
Ilie 7 dimenticavo
Bah! Dopo Magico è entrato anche il signor Guido…..
Come sta signor Guido? Tutto bene? Tuttapposto?
Il problema sono i 2 Nani lo so io sono obbiettivo se no con Baldanzi non sarebbe giusto io ho le mie idee,troppi nani in campo si fa fatica…
forse come dicevo nei finali li puoi mettere , ne fai giocare 1 , ma 3 nani sono troppi …
Per il resto il mister sta facendo quello che gli chiedono fat giocare i giocatori di proprietà Shpendi,Guarino , Ignacchiti,Belardinelli, Saporiti…
Sempre sostenuto o i nani sono fenomeni e allora non giocherebbero nell Empoli oppure ci vuole gente strutturata e possibilmente con piedi non buoni ma decenti e a proposito è anche Baldanzi non ha il fisico
Però se Belardinelli è questo sei costretto a giocare con i nani.
…..davvero…..4 passaggi orizzontali e 3 colpi di testa ….avrà percorso 1km nel 1t
Shpendi già 3 gol! Dopo i 4 di Popov. Possiamo infamare l’allenatore, ma le punte con lui segnano….
Fulignati 6,5 Lovato 6 Guarino 5,5. Obaretin 6 carbon6
Elia 5,5 Belardinelli 5 Ghion 6 Moruzzi 5,5 Yepes 6,5
Ceesay 7 saporiti 6 Ilie 6,5
Shpendi 7 Pellegri 6,5. Nasti 7
Pagliuca 6
Sono contento per i tre punti, ma non cambia la mia personale opinione di fine primo tempo, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e tirato di più in porta, ma ricordiamoci che loro continuavamo ad essere in 10 da inizio partita, ed era inevitabile che prima o poi pagassero pegno.
Nonostante questo abbiamo acciuffato la vittoria all’ultimo respiro. Bene Nasti (anche se non è partito benissimo), bene Pellegri, che sta crescendo, (deve però restare più calmo, anche se capisco la sua voglia di rilanciarsi dopo quasi un anno di stop). Il problema rimane il come sono messi in campo i ragazzi. Non credo che la nostra rosa sia scadente, non sarà da promozione, ma se disposta bene in campo può raggiungere una salvezza tranquilla.
mandare Pagliuca a Cecina, non ci facciamo imbrogliare dalla vittoria. ricordiamoci il primo tempo. Se si fosse giocato 11 contro 11 questa partita non si sarebbe vinta
Voti troppo generosi, sarei stato curioso di leggerli se Nasti non avesse segnato (ma meglio così perché vuol dire aver preso 3 punti)… Credo che il modulo ed il modo di interpretare le partite in una squadra così inesperta e che avrebbe bisogno di sicurezze e cose semplici da fare in campo tolga più di un qualcosa ed è per questo nonostante la felicità di aver vinto per me o cambia registro l’allenatore o sarebbe giusto cambiare lui. Per me la difesa dovrebbe essere il dogma. 442 classico
in ogni caso è scarsa la difesa..fa degli errori non da categoria.per fortuna abbiamo un gran portiere altrimenti il primo tempo si andava sotto di tre goal..abbiamo pero bravi attaccanti che vedono la porta e quello ci ha salvato in zona cesarini ..ma 11 contro 11 non credo si sarebbe vinto ..
il problema è il centrocampo che non copre la difesa,,seppur qualcuno debba migliorare,e che non riesce a fare profondità, perché l’attaccanti per la B ci sono.
il Fulignati cmq vero leader come spinta,carisma e voglia
Possiamo provare a fare una lettera civile all’allenatore chiedendogli di fare sempre il 352 da ora in avanti. Chi ci sta?
tre punti che per quanto salutari siano non cancellano i problemi di questa squadra , messa male in campo , troppo lunga senza centrocampo ne in interdizione ne in costruzione …e bisogna essere obbiettivi primo tempo con 0 tiri in porta e rischiato almeno 2 volte di prendere il raddoppio…quindi bravi e caparbi nonostante tutto..ma c’è poco da stare allegri… o il Cecinese si sveglia o saremo quà a infamarlo ancora più presto di quanto crediate PS…sposo l’idea del 352 che vedendo le caratteristiche dei giocatori mi sembra il più probabile, l’unico al quale non vorrei rinunciare è saporiti che comunque può giocare anche su la linea dei centrocampisti ..uno dei pochi che salta l’uomo e ha un pò di imprevedibilità oltre un buon tiro e sa battere le punizioni