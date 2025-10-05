Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vittoriosi da Bolzano.

FULIGNATI: 6 Incolpevole sul gol si fa trovare pronto nelle occasioni in cui viene chiamato in causa.

LOVATO: 6 Tiene bene la posizione e difende con ordine

GUARINO: 5 Ancora troppi errori ma su tutto non fa opposizione su Pecorino in occasione del gol.

OBARETIN: 6 La sua partita non sarebbe completamente sufficiente, soprattutto dopo un primo tempo confusionario e tanti errori nel difendere. Suo però il pallone per Nasti che chiude la partita

ELIA: 5,5 Primo tempo ne quale è difficile da riconoscere. Anche nel secondo tempo, nonostante la squadra cresca, lui non riesce a trovare i giusti guizzi.

CARBONI: 5,5 Più errori che cose positive nei suoi minuti, compreso un gol sbagliato dopo poco che era in campo.

BELARDINELLI: 5,5 Da ex fa vedere poco. Qualcosa di più lo si vede in fase di non possesso, davvero poco quando tocca a lui impostare.

YEPES: 6 Geometrie, velocità di pensiero e pericolosità. Mezzo voto in meno per quel gol che si divora davanti alla porta.

GHION: 6 Primo tempo da incubo, secondo tempo da giocatore di grande qualità. Certo va sempre fatta la tara alla superiorità però questa è la fotografia di quanto visto.

MORUZZI: 5 Fa vedere poco e spesso è in difficoltà. Solo qualche strappo sulla sinistra ma senza mai incidere.

NASTI: 7 Entra con una rabbia pazzesca. Cerca quel gol e non perde mai la lucidità. Al 97′ proprio questa freddezza ci regala i tre punti.

CEESAY: 7 Il migliore dei nostri. Quando porta palla e punta manda sempre in difficoltà la retroguardia altoatesina. Dai suoi piedi nasce anche il gol del pareggio

SAPORITI: 5,5 Ci mette voglia ma oggi è più evanescente ed in balia di quel primo tempo

ILIE: 6 Entra bene, porta imprevedibilità e fa vedere un passo in più. Suo l’assist a Shpendi.

SHPENDI: 6,5 Prede il fallo che su Kofler che ci porta dopo 5′ con l’uomo in più. Trasforma in gol il pallone che gli arriva ad inizio ripresa. La sua gara è tutta qui ma questi due episodi sono fondamentali.

PELLEGRI: 6 Ha una voglia da spaccare il mondo. Si vede che manca il ritmo partita ma c’è qualità anche in aiuto alla squadra.

MISTER TARANTINO (Pagliuca squalificato): 6 Una vittoria importante che si spera possa essere il click che serviva. Primo tempo completamente da dimenticare, soprattutto anche in virtù dell’uomo in più. I correttivi sono quelli giusti e nel secondo tempo – sempre con l’uomo in più – in campo c’è solo l’Empoli, un Empoli che ci ha creduto fino all’ultimo pallone, quel pallone che si trasforma in gol. Da prendere il buono che si è visto nella ripresa ma dovranno essere analizzati bene i non pochi errori visti.