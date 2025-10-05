Queste le parole di Marco Nasti al termine della partita vinta all’ultimo respiro con il SudTirol:
«Ho trovato la zampata giusta. Sì, me lo merito, perché nessuno credeva in me. Né l’anno scorso, né prima, né quest’estate. Nessuno ha creduto in me. Me lo merito, e se lo meritano i ragazzi, tutti noi, perché lavoriamo ogni giorno al duemila per cento. Siamo un gruppo fantastico, e questo risultato è per tutti.»
Hai sempre creduto nella vittoria, ti abbiamo visto più volte spronare i compagni, caricarli, dire “dai ragazzi, ce la possiamo fare”.
«Sì, perché siamo un gruppo giovane. Io, come altri miei compagni, conosco la Serie B e so che non è facile: puoi prendere gol da un momento all’altro. Cerco di dare una mano ai più giovani, di trasmettere un po’ di esperienza e di fiducia»
A chi dedichi questo gol? Ti abbiamo visto correre subito verso la panchina dopo la rete.
«Lo dedico ai direttori Gemi e Perna, perché hanno creduto in me oggi e anche quando ero piccolo. Lo devo a loro. E poi lo dedico alla mia ragazza, perché stiamo per avere un bambino. Questo gol è per loro due.»
Prima hai parlato della forza del gruppo. Nonostante l’uomo in più, la partita non era affatto semplice, ma l’Empoli l’ha portata a casa con le unghie e con i denti. Che risposta di squadra è stata questa?
«Sì, non era facile. Conosciamo il Südtirol: hanno un allenatore forte, una squadra molto organizzata, e possono mettere in difficoltà chiunque. Però siamo stati bravi a gestire l’uomo in più, a far girare bene la palla, e poi a trovare il gol nel finale.»
Cosa pensi possa dare questa vittoria alla squadra e a te personalmente?
«Prima di tutto deve dare fiducia alla squadra. A livello personale non mi aspetto niente: io lavoro ogni giorno per migliorarmi. Ma questa vittoria deve portarci ancora più voglia, più entusiasmo, e la consapevolezza che possiamo fare il campionato che ci meritiamo.»
Adesso arriva la sosta. Si lavora, si rifiata un po’ e poi si riparte con convinzione…
«Sì, sì, pensiamo già al Venezia. Lavoreremo a tremila anche in questa pausa per prepararci ad affrontare una squadra molto forte.»
Un ultimo pensiero ai tifosi azzurri, che anche oggi a Bolzano vi hanno sostenuto per tutti i cento minuti.
«Non c’è niente da dire, i tifosi sono fantastici. In casa e fuori casa sentiamo sempre il loro supporto. Li ringraziamo di cuore.»
Desperados voto 10
Ceesay 8
Nasti 7
Bravo ragazzo tra voci “ strane “ e chi diceva che eri un bidone ….goal da attaccante e presenza in campo molto positiva oggi
Ma ….quelli che dicevano che era in punizione?
E quelli che criticavano la maglia granata?
La maglia non è granata ma marrone, colore per andare in bosco
Così ti scambiano per un cinghiale e ti sparano.
Beh, farà anche pochi gol in una stagione, ma intanto ne ha fatto uno (e bello pesante) alla prima partita giocata…
Quando Pellegri entra in forma voglio ride
Sammontana se non sistemi difesa e centrocampo ti servirà a poco.
Eppure difensori grossi e bravi li abbiamo. Forse non sono protetti dal centrocampo, sempre a 2
Questo è una testa calda come poche.
Nel nostro piattume davanti però potrebbe farci stra comodo
Lui e Pellegri in campo , con il loro carattere” forte e deciso “ ti garantiranno che tanti altri che fino ad ora hanno giocato in maniera sufficiente e poco concentrata , ci metteranno cosa non hanno messo fino ad ora …sono bastati 20 minuti di sangue caldo per girare la partita oggi