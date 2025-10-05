Queste le parole del tecnico azzurro, Guido Pagliuca, al termine della gara vinta in rimonta in Alto Adige:
Quanto pesa e cosa aggiunge questa vittoria arrivata nei minuti finali?
«È importante per il morale, soprattutto per cercare di evitare che si ripeta un primo tempo di paura come quello che abbiamo fatto oggi. Penso sia stato un primo tempo brutto, con tanta paura da parte di tutta la squadra. Nel secondo tempo invece siamo stati molto meglio: abbiamo sviluppato gioco, trovato due gol su azione e portato a casa una vittoria importante. È un percorso iniziato tardi, perché la nostra squadra è stata completata molto tardi, e lo stiamo portando avanti con tanti ragazzi under, giovani e giovanissimi. Questo può portare anche a situazioni come quella di oggi, se alziamo un po’ troppo l’asticella. Oggi avevo la sensazione che la squadra, di fronte alla necessità di vincere una partita in superiorità numerica, si sia un po’ bloccata: è un segnale della mancanza di esperienza all’interno del gruppo, e dobbiamo essere bravi a non creare queste condizioni. Anzi, dovremmo essere bravi a dare entusiasmo anche a un punto come quello conquistato contro il Monza, una squadra importante per la categoria. Per me quel punto rappresentava continuità, e oggi lo si è visto grazie allo sforzo di un gruppo fantastico.»
Sapevamo che sarebbe stata una partita molto sporca, fatta di duelli e scontri. Cosa pensi abbia fatto la differenza alla fine?
«Ha fatto la differenza il fatto che, nel secondo tempo, abbiamo messo in campo un po’ più di personalità, sia come squadra che nei singoli. Mercoledì avevamo finito la gara con sei giovani, oggi è stato lo stesso. Spesso abbiamo giocato davanti con un 2007 e un 2003, e questa categoria ti guarda in faccia. È un percorso che deve essere lungimirante: dobbiamo accettare la crescita di questi ragazzi, molti dei quali vengono dal nostro vivaio. Tutti insieme dobbiamo crederci e spingere nella maniera giusta, uniti, per far sì che questi ragazzi migliorino e crescano. Se lo faranno, sarà una doppia soddisfazione: perché oltre a essere patrimonio della società, riusciranno anche a disputare un buon campionato. L’ambiente deve essere sereno e leggero, perché solo così si può trasmettere leggerezza alla squadra.»
Ultima cosa: i tifosi, ancora una volta, non hanno mai smesso di sostenervi per tutti i 100 minuti della partita.
«I nostri tifosi, la nostra gente — sia quelli che ci seguono in trasferta che la nostra Maratona — sono sempre vicini ai ragazzi. Hanno capito il percorso e quanto siamo giovani. Sono convinto che la differenza tra il primo e il secondo tempo non sia stata solo in due posizioni cambiate in campo: è stata una questione mentale. Dobbiamo lavorare tutti insieme, io per primo, per portare la squadra al top anche da quel punto di vista.»
Ma un allenatore squalificato può rilasciare dichiarazioni nel dopo partita?
Si
VIAAAAAAAA
Ma che non l’hanno ancora lasciato in qualche autogrill sull’autostrada?
Ma perché mettere Nasti nel secondo tempo? Pellegri capisco il perché metterlo dopo, ma Nasti proprio no. Obaretin non mi è proprio piaciuto e Ceesay neanche..
Uno dei migliori che abbiamo,Ceesay.Deve giocare titolare fisso.
Ceesay, assieme ad Elia, l’unico che può saltare l’uomo.
D’accordo con Nicola.
Può rinverdire i fasti di Croce.
Il PEGGIORE allenatore mai avuto ad Empoli
esonero immediato!
Dedicata a Magico, Guido, Enrico, Dario Plaza, Andre, Casenovino, il polacco, empolese, azzurro 94, Nostradamus e Klein60: che goduria! tutti con la coda fra le gambe. Tornate nelle vostre tante. Forza Empoli sempre!!!! 💖💞
Dedicala a Nasti che è meglio … senza quel goal avremmo fatto una figura barbina e Pagliuca era già a casa … Da qui in avanti potrà pure diventare il più bravo allenatore della B che ci salva o che magari fa il miracolo di portarci ai play off se non addirittura in A … MA AD OGGI E RIPETO AD OGGI (vittoria odierna compresa) non si può fare a meno di criticarlo … Sta a lui far cambiare idea alla maggior parte dei tifosi (almeno di quelli che commentano su Pianeta) e le critiche finiranno … anche se arriveranno inevitabilmente anche delle sconfitte …………
Ma cosa vuoi dedicare? Sono rimasti in 10 al quarto minuto del primo tempo! Ma tornaci te A letto e copriti bene!
zio ( ti chiamo zio xke’ ad empoli “we are family”) se per polacco intendi me, io ho appena comprato un biglietto aereo per Genova e sarò a Chiavari, basta poco per farmi venire la voglia di macinare km. fra volo, hotel e mangiare mi partono 300 euro, più di quello che ha speso Horsi quest’ estate…
e poi quando te spendersi 300 euro per una trasferta dell’ Empoli, mi puoi menzionare…
Bravo Krakow!
Mettetela come vi pare, ma siamo a un punto dai play-off…
Indifendibile ! Chi non ha visto tutta la partita non può rendersi conto della figura di m…. che abbiamo fatto anche oggi ! Anzi oggi peggio di Pescara !
È dura da dire: ma la partita l’ha vinta Pagliuca coi cambi. Vediamo chi ha l’onestà intellettuale di dirlo.
Certo ma vuol dire che era totalmente cannato la formazione all
Inizio quindi un allenatore che sbaglia la formazione iniziale ha dei problemi visto che sono mesi che lo vede allenarsi
CERTO, MA SOLO DOPO CHE HA RISCHIATO DI RITROVARSI SOTTO PER 2 O 3 A ZERO E GRAZIE AD UN GOAL SEGNATO AL 97′, IN SUPERIORITA’ NUMERICA PER 95 MINUTI!
Il peggiore primo tempo e il migliore secondo tempo del nostro campionato finora. Potrebbe essere davvero come a Lanciano con Sarri.
Da vergogna. nel primo tempo in superiorità numerica abbiamo subito come sempre, squadra decente allenatore ridicolo.
Notizie del magico e di guido? sono vivi?
L’hanno visti a casa di Riccardo.
Migliori in campo i Desperados. Poi Ceesay e Ilie.
Può ringraziare quel goal segnato al 97′ … Pensate un pò …11 contro 10 per più di 90 minuti … e la vinci al 97′ … Indipendentemente da un buon secondo tempo … una partita che sarebbe potuta finire in pareggio … e ci sarebbe venuto in sala stampa? Probabilmente avrebbe già fatto le valige e ciao ciao Empoli. Parla sempre di crescita della squadra quando invece deve essere lui a crescere perchè fin da subito doveva inserire una seconda punta, non facendolo ha avvantaggiato il Sudtirol che non ha risentito del difensore espulso. Metti subito Popov (più in condizione sicuramente di Nasti e Pellegri) così Castori è costretto ad inserire un difensore togliendo o un centrocampista o più probabilmente un attaccante. (Invece ringraziando ha continuato con la stessa formazione). Ma son cose che vede anche un tifoso (anche piccino di età) … figuriamoci se non le deve vedere un allenatore. Un primo tempo dove non hai mai tirato in porta se non con un appoggio al portiere … Ok in campo ci vanno i giocatori e se sbagliano 3 grandi occasioni per vincerla non è in questo caso colpa dell’allenatore … ma siccome credo ciecamente in questa rosa di ragazzi … una bella “svolta” … visto la sosta, credo che possa portare solo nuovo entusiasmo … a TUTTI…………….
Mork è inutile…tanto non capiranno mai…forse stavano vedendo un altra partita specialmente nel primo tempo che se finiva 3-0 per loro non avevano rubato nulla…un qualsiasi allenatore di terza categoria avrebbe capito, dopo la loro espulsione, di inserire un attaccante per costringere Castori a cambiare ed inserire un difensore…
EFC ha avuto la fortuna di giocare tutta la partita in superiorità numerica e con il portiere avversario menomato negli ultimi minuti. Ciò nonostante ha vinto in pieno recupero quando i biancorossi tirolesi erano stremati.
Speriamo che questa vittoria e la sosta chiariscano le idee allo staff tecnico e portino morale, gioco e miglioramenti in difesa.
Vediamo se si comincia a migliorare davvero.
Le prossime due partite sono con Venezia e Modena, due squadre forti ed ambiziose che viaggiano con il vento a favore.
Buona serata a tutti, comunque la pensiate 👋
Vediamo se pian piano
Se te giochi con due centrali e ad uno gli fai fare il braccetto … non vai da nessuna parte … o passi alla difesa a 4 e li fai giocare assieme (Guarino e Lovato) … sennò se giochi a 3 nel mezzo ci deve giocare chi nel momento da più garanzie e quindi Lovato … Guarino allora in panca e dentro solo al suo posto se indisponibile o squalificato … Su Guarino è giusto investire, ma è un 2004, quindi giovanissimo, ma che tra l’altro fra infortuni vari non ha che poche presenze ed esperienza in B se non per l’esperienza a Carrara (solo 16 le sue presenze nei professionisti) … Avrà il tempo di farsi valere appieno anche durante questo campionato … ma adesso la difesa ha bisogno di giocatori più esperti da far giocare come braccetti o centralmente (Ebuhei o Curto a destra) …………
Davvero formidabili i nostri tifosi, io dopo il primo tempo sarei andato via
Questa partita sarà la svolta della nostra stagione, lo sento! Ora rientrano Pellegri Nasti e Haas a pieno regime!
Anche Degli Innocenti, Abe! Secondo tempo dominato, davvero di spessore. C’è stata una metamorfosi negli spogliatoi evidentemente….
Bravo il mister a farsi sentire e a fare i cambi giusti.
Secondo tempo dominato e siamo tutti contenti, ma gli altri erano in 10, all’opposto avrebbero dominato loro, visto che lo hanno fatto anche in 10 nel primo tempo.. figurati in undici. Dobbiamo esser contenti della vittoria e parecchio perchè ormai era pareggio e sarebbe stato, visti i presupposti iniziali peggio di una sconfitta .. un disastro.
Mister perché non fai giocare tutti nel loro ruolo lovato centrale cessay esterno .
Basta giocare con giocatori fuori ruolo .
lovato e obaretin devono giocare centrali altrimenti giochi con la difesa a 4 con lovato e guarino centrali basta questo scempio.
A centrocampo si è sentita la mancanza di Ignacchiti.
Io farei un 442 o un 4321 o 4312 non è squadra da giocare con 3 dietro troppo sofferenza .
Popov mi dispiace che sia stato messo da parte non lo capisco proprio
Analisi giusta!
Ok, ma Cesay non giocava esterno?…
O che un scrive più nessuno? N’i primo tempo tutti soloni, tutti scienziati, tutti allenatori. E ora? Siete andati a i’mercatino di Sovigliana a smaltire la delusione?
A un punto dai playoff….
Povere Nane e poveri Pisesi sommersi di gol e in fondo alla classifica.
Adesso fine degli alibi , i giocatori di esperienza e carattere stanno rientrando percio’ metti la squadra per bene ora , 2 punte fisse sempre perché vedere L ennesimo primo tempo così è uno strazio, senza 1 tiro in porta ed in sofferenza sempre a centrocampo .
Fino a quando non è entrato Pellegri al 65’ e li abbiamo messi in area non avevamo fatto 1 tiro in porta con loro in 10 da 1 ora
Il goal al 97’ di Nasti cambia il risultato ma non il giudizio , non servono illusioni calcistiche innovative ma certezza e solidità .
Siamo allo sbando caro Dippe….non capisce un beata mazza ….non riescono nemmeno a smarcarsi…
Una ciriosita’ ma Vanoli e’ libero quelli che allenava Venezia e Torino?
Non Siamo papabili per Pecchia e Vanoli che ambiscono alla serie A diretta , noi non ne siamo attrezzati perciò se ci dovesse essere un cambio sono altri i possibili .
Viali …mi prende L orticaria
Longo ….come sopra
Bisoli è quello che secondo me ha più le caratteristiche ma di sicuro andremo avanti con Pagliuca , credo che deponga a suo favore il fatto che la squadra è ricostruita e che , comunque non gli è stata chiesta la promozione diretta e che ad oggi i numeri dicono che siamo nella fascia di Ns competenza tra 8’ e 12’ posto ma soprattutto che alla ripresa del campionato tra 15 gg avrà completamente disponibili Pellegri , Haas, Degli Innocenti , Bianchi e Nasti .
Forse e’ logico attendere anche se per me il gioco sarà sempre questo , sbandato….uno strazio
Non si prende iniziativa….non ci si smarca nemmeno….si va in confusione perche’ non ci sono movimenti che aprono gli spazi …poi mettici anche i limiti tecnici….avevo scritto venerdi che il centrocampo che mi piace di piu’ forse e’ quello yepes-ghion e continuo su questa idea…
C è gente che festeggia sono 3 punti
Ora avremo due partite tostissime dove prenderemo imbarcate di goal e ci ritroveremo ancora immischiati nei play out
Chi non capisce che questo allenatore se ne deve andare non ha a cuore il bene dell Empoli
Si, ce l’hai te.
Ragazzi, il gioco di Pagliuca è rischioso ma se tutti i ragazzi lo imparano bene possiamo diventare la mina vagante del campionato
Rischioso a tal punto che se giochi come il primo tempo, si la mina, scoppia, ma in mano a noi!
Il fatto che forse era in punizione non implica che fosse un pollo,anzi forse gli ha fatto più voglia di rivalsa…
Popov 4 gol
Shpendi 3
Ceesay 1
Nasti 1
i gol si fanno. Con gli attaccanti!
Se tanto tanto sistemiamo la difesa poi si ride….
P.E volete fare qualcosa?
potete fare smettere quel tipo io non intendo denunciarlo …
devo fare una lettera da un avvocato per tirare fuori il nome di quel Tizio…
Io voglio scrivere col mio nome e prendermi le mie responsabilità…
visto che mi avete pure richiamato …
Poi metto in chiaro una cosa nemmeno io lo manderei via il mister
perché il problema non è lui ma il centrocampo…
Anzi penso che mandarlo via ora, un’altro può fare solo danni
Anche se Pagliuca non mi piace però se a Castellammare è riuscito a
portarli ai play off, qualcosa di buono deve avere…
con i 2 punti persi contro la Carrarese eravamo dentro i play off…
Anche x me Pagliuca doveva essere esonerato. Però pensate se si fosse perso. Stare laggiù a 6 punti con un calendario difficile sarebbe stato un bel problema anche con un allenatore nuovo. Rischiavi di bruciarti il jolly. Preferisco avere 9 punti e giocarmi il cambio tecnico alla prossima sosta se Cappello 2 da benzinaio non trova finalmente un minimo di quadra.
Vergognati anche te, Massy. Questo è il momento di compattarci tutti intorno ai giocatori e all’allenatore. Hai visto l’esultanza finale sotto i Desperados? Il gruppo c’è, i calciatori sono validi. Se sistemiamo i meccanismi difensivi possiamo fare un bel campionato
Io mi posso anche compattare intorno alla squadra come ho sempre fatto da 40 anni a questa parte….ma posso dire avhe che mi sembrano un branco di pecore a giro per il campo….
Capitanate da uno che non da tranquillita’ nel modo di essere e nel modo di allenare….
veramente io ho detto che preferisco vincere e stare a 9 che perdere e cambiare allenatore anche se non sta facendo bene. Sono contento x il video finale dei festeggiamenti e x chi si è fatto 900 km. E se leggi bene i miei messaggi sono tracia pochi qui a difendere gli ultras, che secondo molti sono succubi, o fanno i cori x i diffidati. Io li difendo sempre. Chi sta sul divano non diritto di criticare gli ultras. Sicché tu hai sbagliato persona.
Io lo dico per il bene di tutti, due vittorie senza Pagluca in panchina, bisogna che si diacci il mister, sarebbe un grande passo in avanti👍
io penso che questa vittoria ci si ritorcerà contro, si allunga il brodo con questo allenatore, primo tempo inguardabile nonostante la superiorità numerica (se segnavano anche il secondo gol non rubavano niente)..Secondo tempo un pochino meglio perché loro erano più stanchi e noi….in modo confusionario abbiamo provato l’assalto al forte e ci ha detto bene. spero di sbagliarmi
No …secondo me non sbagli
Meno male che si e’ vinto.Ora in attacco siamo a posto.C’ e’ da sistemare la difesa.Cosi’ non va.Devono trovare dei rimedi .Obaretin ad oggi non pervenuto.Ma chi ci impedisce di provare una difesa a quattro?Abbiamo tre centrali lentoni e i due esterni dei cinque non ripiegano e quindi non difendono.Carlo B
Perchè avete tolto tutti i miei commenti di oggi ? una spiegazione, grazie.
Va beh, allora, farò a meno di questa testata giornalistica. buon lavoro.
Di riffa o di raffa s’è perso solo a Reggio Emilia in 9 e a Pescara sbracando gli ultimi 20 minuti. Con la Carrarese i 3 punti erano fatti dopo il gol di Ceesay e s’era a 11
…see….buonanotte….il goal al 97’ ha fatto ricambiare idea a tanti…..
Va beh, è inutile che stia qui a commentare. Buon lavoro.