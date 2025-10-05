Si è giocata la settima giornata di Serie B che ha visto l’importantissima vittoria del Palermo a Spezia e di Venezia e Monza con quest’ultimi che salvano la panchina di Bianco, mentre il Bari si riscatta e batte il Padova dopo essere andato in svantaggio nel primo tempo. Nel derby emiliano colpaccio della Reggiana a Cesena. Torna al successo anche l’Empoli che vince a Bolzano al 97′ con la rete di Nasti dopo che aveva chiuso il primo tempo in svantaggio con il Sudtirol ridotto in dieci uomini dopo cinque minuti per l’espulsione di Kofler. Larga vittoria della Carrarese che travolge con un 3-0 la Juve Stabia e primo successo in campionato per la Sampdoria che lascia l’ultimo posto in classifica. Nel posticipo il Modena batte l’Entella e si conferma al primo posto in classifica.

Adesso la sosta per le Nazionali, si riprenderà tra due settimane.

Questi i risultati e la classifica:

VENEZIA-FROSINONE 3-1

MONZA-CATANZARO 2-1

BARI-PADOVA 2-1

AVELLINO-MANTOVA 0-0

SPEZIA-PALERMO 1-2

CESENA-REGGIANA 1-2

SUDTIROL-EMPOLI 1-2

CARRARESE-JUVE STABIA 3-0

SAMPDORIA-PESCARA 4-1

MODENA-V.ENTELLA 2-0