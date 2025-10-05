Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Primo tempo indecoroso, ma queste immagini non rendono omaggio alla prestazione azzurra nel secondo tempo, almeno per quel che riguardano le occasioni da goal. Manca anche un ottima parata di Folignate su un tiro da lontano (sempre nel primo tempo). Naturalmente parliamo di una squadra rimasta in 10 per 97/98 minuti, ma nel secondo tempo ci sono state anche le tre grandi occasioni di Carboni( tiro fuori da vicinissimo) Nasti (prodezza del loro portiere su un tiro da dentro l’area) e soprattutto di Yepes (tiro fuori da due metri praticamente a porta vuota). Quindi mi domando chi è quel fenomeno che ha montato questo filmato!!! Per quel che riguarda la partita, alla fine la squadra in generale non ha convinto, ma questi 3 punti non posson dare che convinzione nei propri mezzi, ma solo ripartendo dal secondo tempo. Non c’è dubbio che abbiamo dei buoni se non addirittura degli ottimi attaccanti (Popov, Nasti, Pellegri, Shpendi e speriamo anche Bianchi), una serie di mezze punte non da meno come Ilie, Ceesay e Saporiti (oltre ad un esterno.. oggi in ombra come Elia).. Quello che va meno bene è la fase che riguarda il centrocampo e una difesa in cui mettere gli uomini giusti e al posto giusto (soprattutto Lovato che va messo centrale con ai lati Curto o Ebuhi e Obaretin se dobbiamo continuare con la difesa a tre).. Se riesce a migliorare alcuni aspetti ok continuare ancora con Pagliuca, sennò inutile continuare con lui perchè non saremo una top di B, ma possiamo levarci diverse soddisfazioni. Non dimentichiamo che stiamo recuperando al meglio anche 3 giocatori come Haas, Degli Innocenti e Pellegri.. e scusate se è poco!!!
Fulignati naturalmente, maledetto t9!