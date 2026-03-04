L’ANEMICITÀ DEL BARI 2025/26 – Bari peggior attacco della serie B 2025/26 con 23 reti segnate, le stesse dello Spezia.

LA CRISI INTERNA PUGLIESE – Bari senza successi in casa dal 2 novembre scorso, 1-0 sul Cesena; poi 3 pareggi e 5 sconfitte in 8 uscite al “San Nicola”.

UN BARI DA FAIR-PLAY – Bari squadra cadetta che subisce meno ammonizioni: 50 in 27 turni, pari al Venezia.

EMPOLI RE DEL GOL NELLA B 2025/26 GRAZIE AI SUBENTRANTI – Empoli squadra regina dei gol con subentranti: 12 siglati dai toscani in 27 turni.

VITTORIA AZZURRA ASSENTE DA 2 MESI – Azzurri senza successi dal 10 gennaio scorso, 1-0 a Cesena, nei seguenti 8 turni 4 pareggi e 4 sconfitte per i toscani.

LE SFIDE TECNICHE: TRA LONGO E DIONISI OGNUNO VINCE IN CASA – Tra Moreno Longo ed Alessio Dionisi 2 sfide tecniche, nel doppio Bari-Palermo della B dell’anno scorso con reciproco successo casalingo.

IL MARZO D’ORO DI MISTER DIONISI – Marzo mese “top” per le squadre di Dionisi, che viaggiano alla media di 2 punti esatti a partita, bilancio di 13 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte in 22 match disputati.

QUATTRO GLI EX DELLA SFIDA – Marco Nasti e Nosa Obaretin da una parte, Kevin Piscopo e Dimitrios Nikolaou dall’altra, questi gli ex della sfida tra Empoli e Bari. Partendo dagli ex pugliesi, Nasti ha giocato a Bari nella stagione 2023/24, collezionando 38 presenze e 7 reti, mentre per Obaretin 26 presenze nello scorso campionato. Venendo agli ex azzurri, Nikolaou contra 52 presenze in azzurro dal gennaio 2019 all’agosto 2021 mentre Piscopo ha vestito la maglia dell’Empoli nella prima parte della stagione 2019/20, giocando 7 gare tra campionato e Coppa Italia