La trasferta di Bari arriva in un momento che inizia ad essere delicato, in cui le sensazioni contano quasi quanto i punti e in cui l’ambiente inizia a interrogarsi con maggiore insistenza su quale sia la vera identità di questa squadra. Il pareggio interno contro il Cesena, maturato pochi giorni fa, ha lasciato una scia di riflessioni non banali. Un primo tempo sottotono, quasi timido, con poco ritmo e scarsa incisività, con la reazione più vera arrivata nella ripresa, quando l’Empoli ha alzato il baricentro, ha trovato il pareggio e nel finale ha perfino sfiorato il colpaccio. Ma non si può vivere di rincorse. Non si può concedere metà gara e poi sperare che l’inerzia cambi per forza. In Serie B ogni dettaglio fa la differenza, e questa squadra troppo spesso si accende a intermittenza. Il tema della continuità è ormai centrale. L’Empoli alterna buone prestazioni a gare in cui si fatica a raggiungere la sufficienza collettiva. Ci sono momenti in cui si intravede qualità, organizzazione, persino personalità. E altri in cui la squadra appare contratta, prevedibile, incapace di imporre il proprio gioco. È questa altalena che oggi preoccupa più della classifica stessa, anche se pure i numeri iniziano a non essere rassicuranti. Perché la graduatoria, al momento, non è positiva. E soprattutto è lontana da quell’obiettivo che, pur non essendo mai stato dichiarato ufficialmente dalla società, è sempre stato intuibile: lottare per i playoff. Questo è un organico costruito per stare nella parte sinistra, per giocarsi qualcosa di importante. E invece ci ritroviamo a guardare più verso il basso che verso l’alto, con la zona calda che si avvicina e il margine che si assottiglia giornata dopo giornata.

Una buona parte dell’ambiente non è soddisfatta. Non tanto – o non solo – per la posizione in classifica, quanto per il modo in cui l’Empoli sta in campo. Si percepisce una richiesta di cambio di passo, di maggiore coraggio, di una squadra che sappia prendere in mano le partite senza aspettare di essere colpita per reagire. Il pubblico ha dimostrato pazienza, ma ora il tempo delle attenuanti sta finendo. Ogni partita è un metro in meno verso il traguardo, e non ci si può più permettere di sprecarne. La trasferta di Bari, da questo punto di vista, è un crocevia. I pugliesi sono penultimi, ma sarebbe un errore gravissimo considerarli un avversario semplice. Arrivano dalla vittoria esterna contro la Sampdoria, un risultato che può aver riacceso entusiasmo e convinzione in una piazza che non si aspettava di vivere un campionato così complicato. Per loro, la gara contro l’Empoli è un’occasione per rilanciarsi. Per noi, è una prova di maturità. C’è poi un dato che pesa come un macigno: l’Empoli non vince da otto partite. Otto. Un numero che non può lasciare indifferenti. È vero, molte gare sono state equilibrate, spesso decise da episodi. Ma a questo punto della stagione servono i tre punti, non le spiegazioni. La vittoria adesso viene richiesta con forza, perché senza quella scintilla il rischio di essere risucchiati diventa reale. Dionisi ritrova Magnino ed Elia, due rientri che possono incidere sugli equilibri del centrocampo. Elia in particolare rappresenta dinamismo, capacità e qualità caratteristiche impornati dalle quali non si può prescindere. In conferenza il tecnico ha fatto capire che potrebbe inserire un elemento più offensivo tra Saporiti e Ilie in mezzo al campo, una scelta che andrebbe nella direzione di cercare maggiore qualità e imprevedibilità sin dall’inizio. Davanti dovrebbe essere Fila a partire titolare al posto di Nasti. Una scelta che, se confermata, sarebbe figlia delle prestazioni opache di quest’ultimo. Nasti sta collezionando prove poco incisive, con un contributo limitato sia in fase realizzativa che nel lavoro sporco per la squadra. Fila, dopo il gol al Cesena, avrà un’occasione importante per dimostrare il proprio valore e sovvertire definitivamente la gerarchia.

Ma al di là degli uomini e dei moduli, domani servirà un atteggiamento diverso. Servirà entrare in campo con la consapevolezza che non è più tempo di aspettare. Che ogni pallone va giocato come fosse l’ultimo. Che ogni duello può indirizzare la partita. Ci aspettiamo un Empoli feroce, concentrato, determinato a prendersi la gara senza calcoli. Siamo entrati nella fase più calda del campionato. Ogni punto pesa, anche quelli persi. E domani non basta fare una buona partita: serve vincere. Serve un segnale forte, per la classifica e per l’ambiente. Perché se questo cambio di passo non dovesse arrivare, allora sì, sarebbe inevitabile iniziare a preoccuparsi davvero.