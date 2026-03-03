Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Mah
Rares Edo Ebu Marco Gerard Nosa e compagnia bella, ci porteranno in serie c.
Ma io vorrei sapere, ma anche il giornalista che lo stuzzica sui trequartisti – Ilie Saporiti – se stesse un pochino più zitto, maremma ma.i.ala!
SIAMO LEGGERI NEL MEZZOOOOO!!!!!
Questa squadra non se lo può permettere il trequartista!
Anch’ io la penso come te goccia, dobbiamo almeno all’inizio giocare col 352 puro con 3 centrocampisti. Però anche qui, chiedono tutti a gran voce dentro Saporiti o Ilie per avere maggior pericolosità in avanti dopo che siamo stati 4 mesi a criticare il centrocampo a 2. Dobbiamo deciderci anche noi. E’ la storia della coperta corta, col tre quarti magari incidi di più in avanti ma con 2 soli centrocampisti di rischia di bere forte.
Ancora che siamo convinti desse meglio degli altri , ancora pensa di avere 22 giocatori buoni…
Ancora non sa chi fare giocare si sta scherzando , a me sembra come dice pensa troppo e c’è da pensare poco c’è da mordere le caviglie , spaccare le pietre , correre fino la morte , sputare sangue …
e vincere per la città e i tifosi …
Maremma buaiola …
il prossimo anno basta maestri di asilo …
e vengono trattati come checché ma che poerini, fuori le palle!
Goccia questa è la tua personale valutazione, non la verità.
Credo che il problema sia si la fisicità e muscolarità del centrocampo e li a parte Magnino possiamo farci poco, ma è per questo per evitare di essere monopasso e piatti nello sviluppo della manovra che c’è bisogno di 1 o 2 giocatori diversi ed è per questo che Elia da solo non basta, ma ci vuole un altro che dia un pò di imprevedibilità, perchè come hai visto anche giocando con 3 difensori centrali, 2 terzini difensivi e senza trequartisti hai preso comunque un goal e 2 pali da un Cesena nemmeno in forma.
Quasi sempre abbiamo fatto risultato (magari prendendo anche goal) quando eravamo ben propositivi e non conservativi. La squadra non sà per niente gestire la palla a ritmi bassi, nè difendere un pallone.
Commento il mio che vale anche per quanto ha scritto Massy
elia e due punte è il massimo che possiamo permetterci. Puoi mettere dall’inizio Saporiti o Ilie, ma allora devi giocare con il 3511, con una sola punta centrale
per me rimane un mediocre… il Mister!
Quindi continuare con 3 mediani, secondo il tuo pensiero, ed è quello fatto fino ad ora, con risultati pessimi.
Abbiamo solo 3 giocatori che possono saltare l’uomo e creare superiorità numerica, ed almeno 2 devono giocare.
Elia più uno a centrocampo tra Saporiti o Ilie. Comunque il problema più grosso è che almeno per quest’anno non cambierà è giocare con 3 difensore e non a 4 dietro.
Infatti Dionisi è un testone proprio per questo: la squadra sarebbe fatta per difendere a 4. Non a 3.
433 o 4312
domani dobbiamo essere prestativi per tutta la partita!
Speriamo che il Bari giochi per vincere…
Infatti, con la difesa a 4 si potrebbe fare benissimo un rombo a centrocampo e mettere sia Elia che un centrocampista offensivo o comunque che possa salire palla al piede.