Si torna in campo già domani per il turno infrasettimanale che ci vede ospiti del Bari. Gara da prendere con le molle con la speranza di poter tornare al successo dopo otto gare.

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il 3-5-2 a livello di modulo tattico. Rientrano Elia e Magnino ed entrambi saranno in campo dal primo minuto. Possibile ritorno di Curto in difesa, presumibilmente per Guarino, possibile di ritorno di Fila in attacco al fianco di Shpendi. A fare il quinto a destra si dovrebbe rivedere Candela mentre uno tra Saporiti ed Ilie dovrebbe andare per Ignacchiti sulla mezzala. Dubbio Yepes-Degli Innocenti per andare in gabina di regia, la potrebbe spuntare lo spagnolo. Non sarà della gara Popov.

Gli indisponibili sono: Pellegri, Ghion, Popov

Mister Dionisi mette le mani avanti rispetto alle insidie della gara, una gara in cui ci vorrà grande attenzione per portare a casa il risultato.

Il Bari di Longo dovrebbe disporsi con un 3-4-2-1. Moncini sarà il terminale offensivo con Rao ed Esteves a supporto. Dovrebbe essere confermata in toto la difesa vista a Genova mentre in mezzo ci sono dei ballottaggi: Artioli in vantaggio su Traorè e Maggiore in vantaggio su Braunoder. Dovrebbe essere in campo l’ex, Piscopo, mentre l’altro ex, Nikolaou, dovrebbe partire dalla panchina. Gli indisponibili sono Verreth, Dickmann e Darboe.

Il tecnico Longo non parla alla vigilia del match

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-4-2-1: Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Esteves, Rao; Moncini.

3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Yepes; Saporiti; Elia; Shpendi, Fila.