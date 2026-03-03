Si giocherà domani sera allo stadio “San Nicola” il quattordicesimo incontro tra Bari ed Empoli. Guardando alle sfide del passato vediamo come lo stadio barese sia uno stadio sempre difficile per gli azzurri anche se sono arrivate due vittorie (le uniche) negli ultimi tre confronti. Sono otto le vittorie del Bari e tre i pareggi. Le due squadre si sono affrontate in tutte e tre le categorie professionistiche ed il primo incrocio, nella stagione 1954/55 è l’unico in seri C: vinsero 1-0 i padroni di casa.

Dopo quel confronto Bari ed Empoli si rivedono negli anni ottanta. Nella serie B 84/85 finisce 0-0, nella serie B 88/89 vince il Bari 2-1 con gol azzurro di Soda che trova il pareggio momentaneo. Si va poi al 96/97 quando il Bari ci batte 5-0, a fine anno sia loro che noi andremo in serie A. Infatti si rigioca l’anno successivo, nel primo incrocio (di due) nella massima categoria: vince ancora il Bari, stavolta per 2-0. Le due squadre si riaffrontano nella serie A 98/99 e la perdiamo 2-1 nonostante il vantaggio di Carparelli. Si va poi alla stagione 2001/02 dove arriva un pareggio per 2-2; apre Spinesi per il Bari, poi Di Natale e Bresciano ci portano avanti, la paregga Sibilano. Nel 2004/05 arriva una sonora sconfitta per 4-1 mentre nel 2008/09 la pareggiamo 0-0 in un San Nicola strapieno ed ammutolito a fine gara visto che gli rimandiamo la promozione diretta in A. Si va poi al 2011/12 e perdiamo 1-0. La storia del confronto cambia nel campionato 2012/13 andando a vincere a Bari per la prima volta per 3-2 in rimonta: Bari avanti con Claiton e Bellomo, poi arrivano le reti di Tavano, Pratali e Tonelli. L’anno successivo, sempre in B, la perdiamo 3-0 e quella sconfitta rischiò di compromettere la cavalcata verso la promozione che poi arrivò. L’ultimo precedente è quello del 2017/18 dove vincemmo 4-0 (Krunic, Caputo, Zajc, Ninkovic) con il pubblico barese ad applaudire gli azzurri di Andreazzoli.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in puglia tra galletti ed asini volanti:

1954/55 Serie C 1-0

1984/85 Serie B 0-0

1988/89 Serie B 2-1

1996/97 Serie B 5-0

1997/98 Serie A 2-0

1998/99 Serie A 2-1

2001/02 Serie B 2-2

2004/05 Serie B 4-1

2008/09 Serie B 0-0

2011/12 Serie B 1-0

2012/13 Serie B 2-3

2013/14 Serie B 3-0

2017/18 Serie B 0-4