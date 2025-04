I PRECEDENTI, A BOLOGNA TRE I SUCCESSI AZZURRI – Sfida numero 32 tra Bologna e Empoli quella di domani sera al Dall’Ara. Nei 31 precedenti totali giocati fino ad adesso, 9 le vittorie azzurre, 13 i pareggi e 9 i successi rossoblu. Parlando delle sole gare giocate a Bologna, 15, sono sei le affermazioni dei padroni di casa, sei i pareggi e tre le gare vinte dagli azzurri. Prima sfida nel marzo 1985, Serie B, con le squadre che chiusero sullo 0-0; ultima il pareggio dello scorso agosto per 1-1 (Fabbian prima di Gyasi).

COPPA ITALIA, IL PRECEDENTI DEL 2001 – Quella di domani non sarà la prima sfida in Coppa Italia tra le due squadre. Il 24 ottobre 2001 Bologna e Empoli si sfidarono nella gara valida per secondo turno di Coppa Italia, con gli azzurri che si imposero 3-1 (Bonetto e doppietta di Maccarone), sfiorando il passaggio del turno dopo l’1-4 dell’andata.

BOLOGNA IMBATTUTO IN CASA NEL 2025 – Il Bologna non perde in casa una gara ufficiale dal 30 dicembre scorso, 2-3 contro il Verona in campionato. Da allora 8 vittorie rossoblù e 2 pareggi nelle 10 seguenti uscite e da 15 gare gli emiliani segnano sempre al “Dall’Ara”, totale di 34 reti. Ultimo stop in Bologna-Monaco 0-1 di Champions, 5 novembre 2024.

UN PO’ DI STORIA ROSSOBLÙ IN COPPA – Il Bologna, alla sua 76° partecipazione alla coppa Italia, una delle 6 squadre con più edizioni disputate – assieme a Roma, Juventus, Lazio, Milan ed Inter), torna ad affacciarsi alle semifinali del torneo dopo 26 stagioni: ultima volta nel 1998/99, quando i rossoblù vennero eliminati dalla Fiorentina, che vinse l’andata 2-0 al “Dall’Ara”, perse 0-2 il ritorno al 90’ al “Franchi” e la portò a casa nei supplementari, gara che si chiuse 2-2 al 120’. Il Bologna ha vinto la coppa Italia per 2 volte, nel 1969/70 finendo primo nel quadrangolare finale con gare di andata/ritorno (era una formula diversa da oggi), precedendo in classifica Torino, Cagliari e Varese (allenatore Edmondo Fabbri). Bis nel 1973/74 vincendo ai rigori sul Palermo la finale di Roma (1-1 al 90’ e 120’, 4-3 emiliano nei tiri dal dischetto, tiro decisivo di Eraldo Pecci, allenatore Bruno Pesaola).

IN COPPA L’EMPOLI 2024/25 È NELLA STORIA – Per l’Empoli coppa Italia maggiore edizione numero 45 in questa stagione, che resterà negli annali azzurri grazie al raggiungimento delle semifinali. Per i toscani il massimo traguardo raggiunto fino ad ora era stato l’approdo ai quarti di finale, nelle edizioni 1985/86 e 2006/07. L’Empoli è la prima società non capoluogo di provincia per partecipazioni alla coppa Italia maggiore, una volta che Cesena è diventata provincia autonoma.

SECONDA VOLTA CHE UN CLUB NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA ENTRA NELLE “FINAL FOUR” – Nella storia di tutte le edizioni della coppa Italia, dal 1922 ad oggi, l’Empoli è la seconda squadra ad entrare nelle “final four”, ossia approdare alle semifinali. Ed il precedente – scongiuri a parte – è beneaugurante per gli azzurri toscani. L’unico precedente risale proprio al 1922, prima edizione assoluta del torneo, che fu vinta dal Vado Ligure (provincia di Savona), superando in finale 1-0 l’Udinese.

VITTORIA ASSENTE DALL’8 DICEMBRE IN CASA TOSCANA – Empoli senza successi in match ufficiali dall’8 dicembre, 4-1 a Verona sull’Hellas in campionato. Poi – fra serie A e coppa Italia – bilancio azzurro di 6 pareggi e 14 sconfitte.

CAMBIAGHI, CASALE E SKORUPSKI GLI EX AZZURRI OGGI NEL BOLOGNA – Sono tre gli ex azzurri oggi con i rossoblu: Cambiaghi arrivò a Empoli nell’estate del 2022 e ha giocato in azzurro due stagioni, con 66 presenze e 8 gol; Casale ha giocato in azzurro nella Serie B 2020/21, con 26 presenze e 1 rete. Skorupski, arrivò ad Empoli nell’estate del 2015 dalla Roma: per lui due stagioni in azzurro, con 67 gare giocate prima di far ritorno alla Roma da dove, nel 2018, si trasferisce al Bologna.

ARBITRA MARCENARO, MAI VITTORIA PER LE DUE SQUADRE – Matteo Marcenaro di Genova l’arbitro di Bologna-Empoli. Sono 4 i precedenti con gli azzurri: il pari casalingo per 1-1 del marzo 2022 con l’Hellas Verona, i due pareggi nella stagione 2022/23 al Castellani Computer Gross Arena con il Torino, 2-2, e lo 0-0 esterno con il Milan; infine la sconfitta casalinga 0-1 contro l’Inter a settembre del 2023. Due, con altrettanti pareggi, i precedenti col Bologna.

ITALIANO CONDUCE 2-1 SU D’AVERSA E SUE SQUADRE SEMPRE IN RETE – Ottavo confronto tecnico ufficiale fra Vincenzo Italiano e Roberto D’Aversa, con bilancio che vede vantaggio del mister rossoblù per 2-1, con 4 pareggi a chiudere i conteggi. Squadre di Italiano sempre in gol, 14 totali.

TRA ITALIANO E L’EMPOLI IN OLTRE 50% DEI CASI FINISCE PARI – Vincenzo Italiano, da allenatore, contro l’Empoli è alla dodicesima sfida in carriera: conduce per 3 vittorie a 2 il mister rossoblù, con 6 pareggi a completare i conteggi.

BOLOGNA BESTIA “NERA” DI D’AVERSA – Roberto D’Aversa – da tecnico – incrocia il Bologna per la quattordicesima volta con bilancio in “rosso”: mai ha sconfitto gli emiliani, 6 i pareggi, 7 le vittorie rossoblu.