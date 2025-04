Si sono giocate stasera le ultime gare della 33° giornata non disputate lunedì dopo la morte di Papa Francesco. Grande vittoria del Parma che vince con la Juve e si avvicina alla salvezza mentre la Fiorentina va sotto a Cagliari poi recupera con Gosens e Beltran. Vittoria della Lazio a Genova con la squadra di Vieira che ha giocato gran parte della gara in dieci uomini per l’espulsione di Otoa. Vittoria anche del Torino sull’Udinese.

Questi i risultati e la classifica:

PARMA-JUVENTUS 1-0

CAGLIARI-FIORENTINA 1-2

TORINO-UDINESE 2-0

GENOA-LAZIO 0-2