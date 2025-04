I PRECEDENTI, AL CASTELLANI COMPUTER GROSS ARENA BILANCIO FAVOREVOLE AGLI AZZURRI – Sfida numero 31 quella del Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Empoli e Bologna. Nei 30 precedenti giocati, bilancio di 9 vittorie azzurre, 8 successi rossoblu e 13 pareggi. Parlando delle sole gare giocate al Carlo Castellani Computer Gross Arena, 15, sono 6 i successi azzurri, con 7 pareggi e due vittorie bolognesi, una in campionato, nella sfida del marzo dello scorso anno, e una in Coppa Italia. La prima gara risale alla stagione 1984/85, Serie B, con la sfida che si chiuse sullo 0-0; ultimi precedenti quello del marzo dello scorso anno vinto dal Bologna 1-0 grazie alla rete nel recupero di Fabbian e quello dello scorso gennaio chiuso 1-1 (Colombo prima di Dominguez).

NEL 2001 L’UNICO PRECEDENTE IN COPPA ITALIA – La sfida tra Empoli e Bologna non sarà una prima in Coppa Italia. Nel settembre del 2001, nel secondo turno di Coppa Italia, i felsinei si impongono 4-1 con la doppietta di Cruz e i gol di Pecchia e Gamberini (Tavano in gol per gli azzurri).

IN COPPA L’EMPOLI 2024/25 È NELLA STORIA – Per l’Empoli coppa Italia maggiore edizione numero 45 in questa stagione, che resterà negli annali azzurri grazie al raggiungimento delle semifinali. Per i toscani il massimo traguardo raggiunto fino ad ora era stato l’approdo ai quarti di finale, nelle edizioni 1985/86 e 2006/07. L’Empoli è la prima società non capoluogo di provincia per partecipazioni alla coppa Italia maggiore, una volta che Cesena è diventata provincia autonoma.

SECONDA VOLTA CHE UN CLUB NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA ENTRA NELLE “FINAL FOUR” DI COPPA ITALIA – Nella storia di tutte le edizioni della coppa Italia, dal 1922 ad oggi, l’Empoli è la seconda squadra ad entrare nelle “final four”, ossia approdare alle semifinali. Ed il precedente – scongiuri a parte – è beneaugurante per gli azzurri toscani. L’unico precedente risale proprio al 1922, prima edizione assoluta del torneo, che fu vinta dal Vado Ligure (provincia di Savona), superando in finale 1-0 l’Udinese.

VITTORIA ASSENTE DALL’8 DICEMBRE IN CASA TOSCANA – Empoli senza successi in match ufficiali dall’8 dicembre, 4-1 a Verona sull’Hellas in campionato. Poi – fra serie A e coppa Italia – bilancio azzurro di 5 pareggi ed 11 sconfitte. I toscani sono a porta aperta da 21 partite ufficiali consecutive, ultimo “clean sheet” nell’1-0 interno sul Como di serie A del 4 novembre scorso, dopo un totale di 41 reti al passivo.

UN SOLO K.O. ROSSOBLÙ NELLE 16 GARE UFFICIALI 2025 – Da avvio anno solare Bologna “schiacciasassi” con uno score di 10 successi, 5 pareggi ed 1 sola sconfitta (0-2 a Parma in A, lo scorso 22 febbraio) nelle 16 gare ufficiali disputate da inizio 2025.

UN PO’ DI STORIA ROSSOBLÙ IN COPPA – Il Bologna, alla sua 76° partecipazione alla coppa Italia, una delle 6 squadre con più edizioni disputate – assieme a Roma, Juventus, Lazio, Milan ed Inter), torna ad affacciarsi alle semifinali del torneo dopo 26 stagioni: ultima volta nel 1998/99, quando i rossoblù vennero eliminati dalla Fiorentina, che vinse l’andata 2-0 al “Dall’Ara”, perse 0-2 il ritorno al 90’ al “Franchi” e la portò a casa nei supplementari, gara che si chiuse 2-2 al 120’. Il Bologna ha vinto la coppa Italia per 2 volte, nel 1969/70 finendo primo nel quadrangolare finale con gare di andata/ritorno (era una formula diversa da oggi), precedendo in classifica Torino, Cagliari e Varese (allenatore Edmondo Fabbri). Bis nel 1973/74 vincendo ai rigori sul Palermo la finale di Roma (1-1 al 90’ e 120’, 4-3 emiliano nei tiri dal dischetto, tiroe decisivo di Eraldo Pecci, allenatore Bruno Pesaola).

MAI PAREGGI CON L’ARBITRO ZUFFERLI – Luca Zufferli di Udine l’arbitro di Empoli-Bologna. Tre i precedenti con gli azzurri, la sconfitta a Cremona 1-0 dell’aprile del 2023, il successo a Roma dello scorso agosto per 2-1 e la sconfitta 4-1 a febbraio sul campo della Juventus; tre i precedenti con il Bologna, con identico bilancio di una vittoria rossoblu e due sconfitte.

CAMBIAGHI, CASALE E SKORUPSKI GLI EX AZZURRI OGGI NEL BOLOGNA – Sono tre gli ex azzurri oggi con i rossoblu: Cambiaghi arrivò a Empoli nell’estate del 2022 e ha giocato in azzurro due stagioni, con 66 presenze e 8 gol; Casale ha giocato in azzurro nella Serie B 2020/21, con 26 presenze e 1 rete. Skorupski, arrivò ad Empoli nell’estate del 2015 dalla Roma: per lui due stagioni in azzurro, con 67 gare giocate prima di far ritorno alla Roma da dove, nel 2018, si trasferisce al Bologna.

BILANCIO IN EQUILIBRIO IN 6 SFIDE RICCHISSIME DI GOL TRA D’AVERSA E ITALIANO – Sesto confronto tecnico ufficiale fra Roberto D’Aversa e Vincenzo Italiano, con bilancio in equilibrio: 4 pareggi ed 1 vittoria a testa, in gare ricchissime di reti: entrambe le squadre sempre in gol, 11 per quelle del coach rossoblu, 10 per quelle del mister azzurro.

BOLOGNA BESTIA “NERA” DI D’AVERSA – Roberto D’Aversa – da tecnico – incrocia il Bologna per la tredicesima volta con bilancio in “rosso”: mai ha sconfitto gli emiliani, 6 i pareggi, 6 le vittorie rossoblu.

MASSIMO EQUILIBRIO TRA ITALIANO E L’EMPOLI – Vincenzo Italiano, da allenatore, contro l’Empoli è all’ undicesima sfida in carriera: è parità finora, con 2 vittorie per parte e 6 pareggi.